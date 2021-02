Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bee1ff84-eadf-4647-99fb-41cf729efac1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A hagyományos módszernél is sokkal gyorsabban készül el az az iskola, amelyet Madagaszkáron nyitnak meg. Az ötletgazdák szerint így a világ bármely részén elérhetővé tehető az oktatás.","shortLead":"A hagyományos módszernél is sokkal gyorsabban készül el az az iskola, amelyet Madagaszkáron nyitnak meg. Az ötletgazdák...","id":"20210204_iskola_madagaszkar_3d_nyomtatas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bee1ff84-eadf-4647-99fb-41cf729efac1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cfbcb67e-ed7a-4ebb-bb16-a268e3ff700c","keywords":null,"link":"/tudomany/20210204_iskola_madagaszkar_3d_nyomtatas","timestamp":"2021. február. 04. 09:45","title":"Készül a világ első nyomtatott iskolája, hamarosan megnyitják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf7e1626-173a-48bc-9334-37ad3fcf84e5","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Svájci kutatók olyan mesterséges verőeret, vagyis aortát fejlesztettek, mely segítségével a szív kevesebb energiával pumpálhat vért a szervezetbe.\r

","shortLead":"Svájci kutatók olyan mesterséges verőeret, vagyis aortát fejlesztettek, mely segítségével a szív kevesebb energiával...","id":"20210204_mesterseges_veroer_aorta_sziv_szivsebeszet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bf7e1626-173a-48bc-9334-37ad3fcf84e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb1c58f4-424c-492b-a0b9-bd9d9e5bc02d","keywords":null,"link":"/tudomany/20210204_mesterseges_veroer_aorta_sziv_szivsebeszet","timestamp":"2021. február. 04. 17:03","title":"Mesterséges verőér tehermentesítheti a szívet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a53c583a-a44c-4846-99ed-131263ad1461","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"A 83 éves Mori Josiro bocsánatot kért a \"meggondolatlan kijelentéséért\", de nem mond le.","shortLead":"A 83 éves Mori Josiro bocsánatot kért a \"meggondolatlan kijelentéséért\", de nem mond le.","id":"20210204_tokioi_olimpia_mori_josiro","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a53c583a-a44c-4846-99ed-131263ad1461&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"137b8ffa-8662-4c4e-8efd-47978cc7e6e5","keywords":null,"link":"/elet/20210204_tokioi_olimpia_mori_josiro","timestamp":"2021. február. 04. 07:08","title":"\"A nők túl sokat beszélnek\" – hangoztatta a tokiói olimpia főszervezője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0e7366e-66c8-4648-bd66-84fc3e866ef6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több ezer kilométer hosszú, transzatlanti kábelt helyezett működésbe a Google. A mélytengeri vezeték Franciaország és az Egyesült Államok között biztosít több mint gyors összeköttetést.","shortLead":"Több ezer kilométer hosszú, transzatlanti kábelt helyezett működésbe a Google. A mélytengeri vezeték Franciaország és...","id":"20210204_google_transzatlanti_kabel_melytengeri_vezetek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f0e7366e-66c8-4648-bd66-84fc3e866ef6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3118c16d-ee3d-484e-8404-239e427a3484","keywords":null,"link":"/tudomany/20210204_google_transzatlanti_kabel_melytengeri_vezetek","timestamp":"2021. február. 04. 08:36","title":"A Google új vezetékén 250 Tb/s sebességgel jönnek-mennek az adatok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"812cb728-7590-4204-9b49-040dd7169e6b","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Oroszország egyelőre nem adta be a Szputnyik V engedélyeztetéshez szükséges dokumentumokat a hatóságnak.","shortLead":"Oroszország egyelőre nem adta be a Szputnyik V engedélyeztetéshez szükséges dokumentumokat a hatóságnak.","id":"20210205_EU_Gyogyszerugynokseg_Szputnyik_V","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=812cb728-7590-4204-9b49-040dd7169e6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f779634-934a-48b1-adc0-bbe0041d6063","keywords":null,"link":"/vilag/20210205_EU_Gyogyszerugynokseg_Szputnyik_V","timestamp":"2021. február. 05. 13:10","title":"Az EU gyógyszerügynöksége két hete tárgyalt az orosz vakcina gyártójával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe8cf267-1d1d-44b2-962d-4ef38ddf687a","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"Már csak az aláírás hiányzik a zugligeti libegő átépítéséről, és az árat is tudni lehet: 3,6 milliárd forint.","shortLead":"Már csak az aláírás hiányzik a zugligeti libegő átépítéséről, és az árat is tudni lehet: 3,6 milliárd forint.","id":"20210204_zugligeti_libego_felujitas_tender","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fe8cf267-1d1d-44b2-962d-4ef38ddf687a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3150b55c-d0c6-480a-a8a0-6a01ac2ee611","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210204_zugligeti_libego_felujitas_tender","timestamp":"2021. február. 04. 06:52","title":"Kacskaringók és viták után hamarosan lehet kivitelezője az új budai libegőnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e886b4e7-a795-488e-b1ff-4966ccc1b8db","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A legendás LGT-gitárosról, Barta Tamásról szóló dokumentumfilm ellen bírósági eljárások folynak.



","id":"20210205_Az_alkotok_szerint_hamarosan_betiltjak_a_Siess_haza_var_a_mama_cimu_filmjuket","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e886b4e7-a795-488e-b1ff-4966ccc1b8db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87854057-32f1-4218-a814-d8e30aefa070","keywords":null,"link":"/kultura/20210205_Az_alkotok_szerint_hamarosan_betiltjak_a_Siess_haza_var_a_mama_cimu_filmjuket","timestamp":"2021. február. 05. 09:41","title":"Hamarosan betiltják az alkotók szerint a Siess, haza, vár a mama című filmjüket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad2f69f6-6b9e-48ff-8030-1a44552b0aec","c_author":"Dezső András","category":"kultura","description":"Mindent átkutattak az otthonában, még a gyerekei számítógépét is lefoglalták a rendőrök. A hvg.hu információja szerint az ügy hátterében a rendező és egy producer jogi vitája állhat. Szász ügyvédje szerint túlzó és indokolatlan a rendőrségi intézkedés.","shortLead":"Mindent átkutattak az otthonában, még a gyerekei számítógépét is lefoglalták a rendőrök. A hvg.hu információja szerint...","id":"20210205_Reggel_ota_hazkutatast_tartanak_Szasz_Janos_rendezo_otthonaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ad2f69f6-6b9e-48ff-8030-1a44552b0aec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da4873c6-ab99-4f65-bf08-3f7373cc5b2e","keywords":null,"link":"/kultura/20210205_Reggel_ota_hazkutatast_tartanak_Szasz_Janos_rendezo_otthonaban","timestamp":"2021. február. 05. 12:52","title":"Reggel óta házkutatást tartanak Szász János rendező otthonában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]