Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"52118243-1e6c-4187-9672-863ebb6055b5","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A vádlottak naponta egyszer megjelentek az idős nőnél, akkor adtak neki enni és inni, illetve sétálni is engedték. Eközben beköltöztek a lakásába. A házaspár ellen vádat emelt a somogyi ügyészség.","shortLead":"A vádlottak naponta egyszer megjelentek az idős nőnél, akkor adtak neki enni és inni, illetve sétálni is engedték...","id":"20210204_hazaspar_idos_no_siofok_fogvatartas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=52118243-1e6c-4187-9672-863ebb6055b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ffcd569-c746-477c-8942-05336be03bf2","keywords":null,"link":"/itthon/20210204_hazaspar_idos_no_siofok_fogvatartas","timestamp":"2021. február. 04. 10:37","title":"Fűtetlen bódéban tartott fogva másfél évig egy idős, francia nőt egy magyar házaspár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab295094-8fce-4aed-adb4-cd2e0b2f6335","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Negatív tesztet sem kérnek a magyaroktól a határon.","shortLead":"Negatív tesztet sem kérnek a magyaroktól a határon.","id":"20210204_szerbia_magyarorszag_karanten_teszt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ab295094-8fce-4aed-adb4-cd2e0b2f6335&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d18e8fa-3177-4823-928c-052fde7e2dbd","keywords":null,"link":"/vilag/20210204_szerbia_magyarorszag_karanten_teszt","timestamp":"2021. február. 04. 15:21","title":"Már nem kell karanténba vonulni, ha Szerbiába utazunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2dbc444-5157-4e90-b658-379ba16e0b42","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Borítékolható volt a jelölés, február végén kiderül, ki nyeri el a díjat. ","shortLead":"Borítékolható volt a jelölés, február végén kiderül, ki nyeri el a díjat. ","id":"20210203_Golden_Globe_Vanessa_Kirby_Pieces_of_a_Woman","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a2dbc444-5157-4e90-b658-379ba16e0b42&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1dec5a42-f775-486f-ac7a-124ace381fb9","keywords":null,"link":"/kultura/20210203_Golden_Globe_Vanessa_Kirby_Pieces_of_a_Woman","timestamp":"2021. február. 03. 14:59","title":"Golden Globe-ra jelölték Vanessa Kirbyt a Pieces of a Woman-ben nyújtott alakításáért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a112889-ccfe-444b-bfc9-522ca62b605f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Hangos és látványos videó készült a jelenségről.","shortLead":"Hangos és látványos videó készült a jelenségről.","id":"20210204_Igy_zuhannak_a_tengerbe_Dover_hires_feher_sziklai","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6a112889-ccfe-444b-bfc9-522ca62b605f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9fb05764-d12f-41e8-8c20-e57baf2fd92a","keywords":null,"link":"/elet/20210204_Igy_zuhannak_a_tengerbe_Dover_hires_feher_sziklai","timestamp":"2021. február. 04. 11:49","title":"Így zuhannak a tengerbe Dover híres fehér sziklái","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"016498f7-4752-4363-813d-63aa413440a8","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A 91 üzemképes nyilvános illemhely közül mindössze 23 vehető igénybe ingyenesen.\r

","shortLead":"A 91 üzemképes nyilvános illemhely közül mindössze 23 vehető igénybe ingyenesen.\r

","id":"20210204_A_budapesti_kozvecek_negyede_le_van_zarva_romos_vagy_uzemkeptelen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=016498f7-4752-4363-813d-63aa413440a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dab3989d-6cb1-49f1-bfa7-123301c9f445","keywords":null,"link":"/elet/20210204_A_budapesti_kozvecek_negyede_le_van_zarva_romos_vagy_uzemkeptelen","timestamp":"2021. február. 04. 13:39","title":"A budapesti közvécék negyede le van zárva, romos vagy üzemképtelen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bee1ff84-eadf-4647-99fb-41cf729efac1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A hagyományos módszernél is sokkal gyorsabban készül el az az iskola, amelyet Madagaszkáron nyitnak meg. Az ötletgazdák szerint így a világ bármely részén elérhetővé tehető az oktatás.","shortLead":"A hagyományos módszernél is sokkal gyorsabban készül el az az iskola, amelyet Madagaszkáron nyitnak meg. Az ötletgazdák...","id":"20210204_iskola_madagaszkar_3d_nyomtatas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bee1ff84-eadf-4647-99fb-41cf729efac1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cfbcb67e-ed7a-4ebb-bb16-a268e3ff700c","keywords":null,"link":"/tudomany/20210204_iskola_madagaszkar_3d_nyomtatas","timestamp":"2021. február. 04. 09:45","title":"Készül a világ első nyomtatott iskolája, hamarosan megnyitják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68a15fe9-c422-4827-b378-72e86e9ab4d7","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Smartmatic már a második elektronikus szavazási rendszereket gyártó cég, amelyik a volt elnök ügyvédeit beperelte.","shortLead":"A Smartmatic már a második elektronikus szavazási rendszereket gyártó cég, amelyik a volt elnök ügyvédeit beperelte.","id":"20210204_smartmatic_per_amerika_valasztas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=68a15fe9-c422-4827-b378-72e86e9ab4d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b8368bd-8d89-4ee1-9f1f-46912e830f2a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210204_smartmatic_per_amerika_valasztas","timestamp":"2021. február. 04. 20:27","title":"2,7 milliárd dollárra perelik a Fox Newst és Trump ügyvédeit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92ade1e0-8dae-4986-9f2b-322d7cc1df7a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Netflix új funkciója egyfajta nézési korlátot hoz magával, azonban nem csak azoknak lehet hasznos, akik kordában tartanák sorozatnézési szokásaikat.","shortLead":"A Netflix új funkciója egyfajta nézési korlátot hoz magával, azonban nem csak azoknak lehet hasznos, akik kordában...","id":"20210204_netflix_idozites_snooze_szundi_funkcio","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=92ade1e0-8dae-4986-9f2b-322d7cc1df7a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"713a1354-42f2-4feb-b91d-21559c3e6f3b","keywords":null,"link":"/tudomany/20210204_netflix_idozites_snooze_szundi_funkcio","timestamp":"2021. február. 04. 10:03","title":"Hasznos funkció a Netflixen: jön az időzítés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]