Sok év után fény derült a Windows egyik nagy titkára, hogy miért kék a “kék halál”

[{"available":true,"c_guid":"c772545b-7909-430e-b821-46cb93f1cbca","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Berki Krisztián, a londoni olimpia aranyérmes tornásza 35 évesen hagyja abba sportolói pályafutását.","shortLead":"Berki Krisztián, a londoni olimpia aranyérmes tornásza 35 évesen hagyja abba sportolói pályafutását.","id":"20210204_Visszavonul_Berki_Krisztian_olimpiai_bajnok_tornasz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c772545b-7909-430e-b821-46cb93f1cbca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"201f1120-ae05-44f8-933e-f334a1cea648","keywords":null,"link":"/sport/20210204_Visszavonul_Berki_Krisztian_olimpiai_bajnok_tornasz","timestamp":"2021. február. 04. 11:38","title":"Visszavonul Berki Krisztián olimpiai bajnok tornász","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a00bf1c-ffe8-456d-b9d4-a1c784559715","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A koronavírus bizonyíthatóan laboratóriumi munka eredménye – állítja egy amerikai kutató. Magyar szakemberek szerint a témában íródott tanulmány inkább vélemény, semmint rendes, tudományos vizsgálat eredménye, de más gondok is vannak vele. A hír ennek ellenére szélsebesen terjed a magyar interneten, köszönhetően a KESMA-s lapoknak is.","shortLead":"A koronavírus bizonyíthatóan laboratóriumi munka eredménye – állítja egy amerikai kutató. Magyar szakemberek szerint...","id":"20210205_koronavirus_laboratorium_alhir_kesma_megyei_lapok_steven_quay","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5a00bf1c-ffe8-456d-b9d4-a1c784559715&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c036c8f2-9d9a-4435-8720-435643fec465","keywords":null,"link":"/tudomany/20210205_koronavirus_laboratorium_alhir_kesma_megyei_lapok_steven_quay","timestamp":"2021. február. 05. 17:03","title":"Egy, a koronavírusról szóló hamis hír jelent meg több magyar híroldalon, a kormányközeli lapcsalád is terjeszti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"812cb728-7590-4204-9b49-040dd7169e6b","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Oroszország egyelőre nem adta be a Szputnyik V engedélyeztetéshez szükséges dokumentumokat a hatóságnak.","shortLead":"Oroszország egyelőre nem adta be a Szputnyik V engedélyeztetéshez szükséges dokumentumokat a hatóságnak.","id":"20210205_EU_Gyogyszerugynokseg_Szputnyik_V","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=812cb728-7590-4204-9b49-040dd7169e6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f779634-934a-48b1-adc0-bbe0041d6063","keywords":null,"link":"/vilag/20210205_EU_Gyogyszerugynokseg_Szputnyik_V","timestamp":"2021. február. 05. 13:10","title":"Az EU gyógyszerügynöksége két hete tárgyalt az orosz vakcina gyártójával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e2681ce-16a7-4740-939f-d7eafc40cc0c","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Brit kutatók szerint elképzelhető, hogy jobb védelem elérhető el azzal, ha a koronavírus-vakcinák egyes és kettes dózisait eltérő oltóanyagból kapja a páciens. Az elméletet egy kiterjedt kutatásban tervezik megvizsgálni.","shortLead":"Brit kutatók szerint elképzelhető, hogy jobb védelem elérhető el azzal, ha a koronavírus-vakcinák egyes és kettes...","id":"20210204_oxfordi_egyetem_vakcina_oltas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9e2681ce-16a7-4740-939f-d7eafc40cc0c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7848d23-a058-4855-a5e5-75facd570df8","keywords":null,"link":"/tudomany/20210204_oxfordi_egyetem_vakcina_oltas","timestamp":"2021. február. 04. 11:33","title":"Oxfordi tudósok kipróbálják, mi történik, ha az első és második Covid-oltást eltérő vakcinákkal adják be","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8c72a4a-8bc2-4995-9ed3-7094b53f082b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az orvoskamara hiányolta az orosz és a kínai vakcina dokumentumait az OGYÉI oldaláról.","shortLead":"Az orvoskamara hiányolta az orosz és a kínai vakcina dokumentumait az OGYÉI oldaláról.","id":"20210204_OGYEI_szputnyik_vakcina_mok_sinopharm","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a8c72a4a-8bc2-4995-9ed3-7094b53f082b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b117def8-6c21-43cf-9ad4-c9d6058de216","keywords":null,"link":"/itthon/20210204_OGYEI_szputnyik_vakcina_mok_sinopharm","timestamp":"2021. február. 04. 21:12","title":"OGYÉI: még a tömeges oltások előtt nyilvánosságra hozzák a kínai és az orosz vakcina dokumentumait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"134ed4b6-13ec-421a-be8b-e81c7031922a","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Heves allergiás reakció nem fordult elő, és a komolyabb mellékhatások is inkább a második alkalommal jellemzőek – foglalja össze az első oltások tapasztalatait Békássy Szabolcs háziorvos. Négyezer praxis igényelt vakcinát tíz-tíz betegének, csütörtökre végül csak ezernek elegendő oltás érkezett meg, ezért a kiválasztott 82 éven felüliek közül is többeknek csak a jövő héten juthat belőle. ","shortLead":"Heves allergiás reakció nem fordult elő, és a komolyabb mellékhatások is inkább a második alkalommal jellemzőek –...","id":"20210205_Elesben_Bekassy_Szabolcs","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=134ed4b6-13ec-421a-be8b-e81c7031922a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0154017-2fb8-464f-8301-47ff8469e652","keywords":null,"link":"/360/20210205_Elesben_Bekassy_Szabolcs","timestamp":"2021. február. 05. 11:00","title":"Élesben Békássy Szabolcs háziorvossal: 3000 praxis jövő héten kezdhet oltani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"200fe265-00d4-4c59-af82-577b7c7036f9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendvédelmi dolgozók nem tudják, milyen vakcinát kapnának, és hogy milyen mellékhatásokkal kell számolniuk.","shortLead":"A rendvédelmi dolgozók nem tudják, milyen vakcinát kapnának, és hogy milyen mellékhatásokkal kell számolniuk.","id":"20210205_Rendor_tuzolto_oltas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=200fe265-00d4-4c59-af82-577b7c7036f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"269bc5a5-a405-469a-98f6-5faf069f54aa","keywords":null,"link":"/itthon/20210205_Rendor_tuzolto_oltas","timestamp":"2021. február. 05. 08:46","title":"A rendőrök és tűzoltók harmada oltatná be magát jelenleg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b7b6772b-443f-4b15-ae12-b1e7a7016884","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Mindösszesen tíz példány készült belőle. ","shortLead":"Mindösszesen tíz példány készült belőle. ","id":"20210202_Brabus_Rocket_900_loerovel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b7b6772b-443f-4b15-ae12-b1e7a7016884&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cff7490b-adab-400e-8889-eabdbdf4313b","keywords":null,"link":"/cegauto/20210202_Brabus_Rocket_900_loerovel","timestamp":"2021. február. 04. 04:18","title":"180 millióért eladó egy egészen extrém, 900 lóerős Mercedes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]