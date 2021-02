Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"fa3ba5c9-5ac7-478e-9106-4e4a991918c8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Vádat emel az ügyészség Donáth László evangélikus lelkész ellen a Gaudiopolis Békásmegyeri Evangélikus Szeretetházban történtek miatt – értesült a hvg.hu. A lelkészt az otthonban dolgozó egyik takarítónő jelentette fel.","shortLead":"Vádat emel az ügyészség Donáth László evangélikus lelkész ellen a Gaudiopolis Békásmegyeri Evangélikus Szeretetházban...","id":"20210205_Vadat_emelnek_Donath_Laszlo_evangelikus_lelkesz_ellen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fa3ba5c9-5ac7-478e-9106-4e4a991918c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b912fe8-6c99-4699-afd8-2c453179b450","keywords":null,"link":"/itthon/20210205_Vadat_emelnek_Donath_Laszlo_evangelikus_lelkesz_ellen","timestamp":"2021. február. 05. 10:38","title":"Vádat emeltek Donáth László evangélikus lelkész ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67c8d59f-9a8e-4dd5-9839-81a0a71b773e","c_author":"Gyenis Ágnes","category":"360","description":"A fennmaradásért vívott kilátástalan küzdelem sem hozza össze a vendéglátósokat. A saját vállalásaival késlekedő kormánynak sikerült leállítania a hétfői nyitásra készülő „lázadókat”, s a rosszul szervezett tüntetések is érdektelenségbe fulladtak. Lelkiállapotukról, lehetőségeikről négy érintett beszélt a HVG-nek.","shortLead":"A fennmaradásért vívott kilátástalan küzdelem sem hozza össze a vendéglátósokat. A saját vállalásaival késlekedő...","id":"20210204_Oszd_meg_es_buntess_igy_kezeli_a_kormany_a_vendeglatosok_ugyet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=67c8d59f-9a8e-4dd5-9839-81a0a71b773e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ff6f63d-825b-4847-bfdb-274a89527b1d","keywords":null,"link":"/360/20210204_Oszd_meg_es_buntess_igy_kezeli_a_kormany_a_vendeglatosok_ugyet","timestamp":"2021. február. 04. 15:00","title":"Oszd meg és büntess – így kezeli a kormány a vendéglátósok ügyét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac6d8602-54c7-400b-8866-ad3ee7e5d53b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Tizenhét éves rekord dőlt meg csütörtök délután.","shortLead":"Tizenhét éves rekord dőlt meg csütörtök délután.","id":"20210204_melegrekord_letenye","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ac6d8602-54c7-400b-8866-ad3ee7e5d53b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13a0259d-a7ee-487e-a30a-b23284e17a37","keywords":null,"link":"/elet/20210204_melegrekord_letenye","timestamp":"2021. február. 04. 19:42","title":"Megdőlt a melegrekord, Letenyén 18,1 fok volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43df653a-376a-49f5-a8af-8db157ab1204","c_author":"Bank360.hu","category":"gazdasag","description":"A tízmillió forintos kölcsön akár a hitelmoratórium meghosszabbítására is alkalmas lehet – emeli ki a Bank360 szakértője.","shortLead":"A tízmillió forintos kölcsön akár a hitelmoratórium meghosszabbítására is alkalmas lehet – emeli ki a Bank360...","id":"20210204_Az_egyeni_vallalkozokat_segitheti_a_most_bejelentett_ingyenhitel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=43df653a-376a-49f5-a8af-8db157ab1204&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4bac2ca9-8df0-4df5-a227-519c4ed04ad2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210204_Az_egyeni_vallalkozokat_segitheti_a_most_bejelentett_ingyenhitel","timestamp":"2021. február. 04. 13:11","title":"Az egyéni vállalkozókat segítheti az Orbán által bejelentett ingyenhitel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e2681ce-16a7-4740-939f-d7eafc40cc0c","c_author":"HVG","category":"360","description":"Laboratóriumi körülmények között május végére elérhető a nyájimmunitás az Európai Unió által Magyarországnak rendelt oltások és az Orbán-kormány által Oroszországból és Kínából beszerzett vakcinák beadásával. Levezettük, hogyan nézne ki ez gyakorlatban. ","shortLead":"Laboratóriumi körülmények között május végére elérhető a nyájimmunitás az Európai Unió által Magyarországnak rendelt...","id":"202105_szurd_ki_tudja_meddig_szurhatod","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9e2681ce-16a7-4740-939f-d7eafc40cc0c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0488207a-f450-4c18-81d0-8dae39283721","keywords":null,"link":"/360/202105_szurd_ki_tudja_meddig_szurhatod","timestamp":"2021. február. 05. 15:00","title":"Infografikán a heti egymillió oltás – így érhetne véget a Covid-rémálom","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f9f84624-cef4-4d1c-9c69-75ba04073760","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Marjorie Taylor Greene a költségvetési és az oktatási szakbizottságnak is tagja volt. Még republikánusok is támogatták az eltávolítását.","shortLead":"Marjorie Taylor Greene a költségvetési és az oktatási szakbizottságnak is tagja volt. Még republikánusok is támogatták...","id":"20210205_marjorie_taylor_greene_bizottsagi_helyek_qanon_capitolium","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f9f84624-cef4-4d1c-9c69-75ba04073760&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cff2043d-aa6b-4faa-86d5-4c87b6003a3a","keywords":null,"link":"/vilag/20210205_marjorie_taylor_greene_bizottsagi_helyek_qanon_capitolium","timestamp":"2021. február. 05. 05:43","title":"Megfosztották bizottsági helyeitől a QAnon-hívő amerikai kongresszusi képviselőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"63bd7eaa-f477-4c22-b8a3-8ac3427ea001","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A pedagógusoknak ez még több terhet jelent, de a diákok sikeres felkészítése érdekében ezt is megteszik. A tanulók lelkiállapotán is érződik, hogy már nagyon visszamennének az iskolába.","shortLead":"A pedagógusoknak ez még több terhet jelent, de a diákok sikeres felkészítése érdekében ezt is megteszik. A tanulók...","id":"20210204_videochat_gimnazium_tavoktatas_erettsegi_vegzosok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=63bd7eaa-f477-4c22-b8a3-8ac3427ea001&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7587ba97-56f3-406a-8679-2be1fde821b9","keywords":null,"link":"/elet/20210204_videochat_gimnazium_tavoktatas_erettsegi_vegzosok","timestamp":"2021. február. 04. 06:05","title":"Videochaten készülnek a magyar gimisek az érettségire, de egyre nehezebben viselik a távoktatást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80fba992-40b4-4a24-9b3d-3e8ca61bb932","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Ha a kerület összes örökbérletű lakását értékesítik, kicserélődhet a lakosság, és különböző befektetői körök is lecsaphatnak az ingatlanokra.","shortLead":"Ha a kerület összes örökbérletű lakását értékesítik, kicserélődhet a lakosság, és különböző befektetői körök is...","id":"20210204_Varnegyed_muemleki_lakas_eladasi_tilalom","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=80fba992-40b4-4a24-9b3d-3e8ca61bb932&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fbf9fb59-7583-447f-8d98-cbb5caea8258","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210204_Varnegyed_muemleki_lakas_eladasi_tilalom","timestamp":"2021. február. 04. 14:50","title":"Feloldaná a Várnegyedben található műemléki lakások eladási tilalmát a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]