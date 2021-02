Merőben más zenei élményben lehet része annak, aki a jövőben a Spotify előfizetője lesz és használja majd a cég egy szabadalmaztatott újítását. Már persze csak akkor, ha egy szabadalmaztatott megoldást valóban beépít a rendszerébe a cég.

A BBC szerint a konkrét ötlet hátterében egy elemzőszoftver áll, amely a felhasználó hangulatát figyelembe véve ajánlana zenéket. A folyamat célja, hogy a rendszer olyan dallamokat találjon, amelyek passzolnak az előfizető érzelmi állapotához, vagy legalábbis közel állnak ahhoz. A Spotify ehhez hallgatózna is kicsit, ahhoz ugyanis, hogy az ajánlat elkészüljön, a programnak ismernie kell, hogyan érez a felhasználó. Ezt a szoftver az egyén hangját elemezve érné el, de folyamathoz a célszemély lehetséges nemét, illetve korát is figyelembe venné.

A rendszer a Spotify elképzelése szerint képes lenne megkülönböztetni a boldogságot, az ingerült, a szomorú, illetve a közömbös hangulatot is.

A technológia megvalósításáról még 2018-ban határozott a cég, de nem hozták nyilvánosságra. Minden csak azután derült ki, hogy a hasonló ügyekben eljáró amerikai védjegyhivatal most közzétette a funkció hivatalos dokumentumait. Arról ugyanakkor nincsenek hírek, mikorra készülhet el és főleg: mikor veheti birtokba a közönség.

A Spotifyban most is lehet az érzelmi állapotnak megfelelően keresni, de ezt a felhasználónak kell elvégezni. A szabadalmaztatott rendszer abban különbözik ettől, hogy teljesen automatikussá teszi a folyamatot, és a jelek szerint többféle tényezőt is figyelembe vesz hozzá. Az ugyanakkor egyáltalán nem biztos, hogy a végtermék is így fog működni.

