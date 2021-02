Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"fb819472-45e2-4420-acfe-885862f7f279","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Az alkotmánybírók nem láttak alkotmányossági problémát egy összeférhetetlenségi ügyben.","shortLead":"Az alkotmánybírók nem láttak alkotmányossági problémát egy összeférhetetlenségi ügyben.","id":"20210205_alkotmanybirosag_hazastars","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fb819472-45e2-4420-acfe-885862f7f279&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58837fbd-aa7b-4512-9eca-7cbd214f00f1","keywords":null,"link":"/itthon/20210205_alkotmanybirosag_hazastars","timestamp":"2021. február. 05. 19:59","title":"A házastársaknak nem muszáj mindenben egyetérteniük – mondja az Alkotmánybíróság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"806d2858-b3ba-4c68-890a-e506f706b118","c_author":"Dezső András","category":"itthon","description":"Egy 22 évvel ezelőtt elkövetett gyilkosság miatt vettek őrizetbe egy dunakeszi férfit. Az áldozat személye azért érdekes, mert a nyolcvanas években egy olyan telefonfülke-fosztogató banda főnökeként ismerték, amely bandának az akkor még tinédzser Portik Tamás is tagja volt. A gyilkosság gyanúsítottja, K. Gábort viszont több mint másfél évtizeddel később már Portik embereként könyvelték el. Így könnyen lehet, hogy ezt a gyilkosságot is végső soron Portikhoz köti majd a rendőrség – a Fővárosi Törvényszék egyik közleménye már utalt is erre. ","shortLead":"Egy 22 évvel ezelőtt elkövetett gyilkosság miatt vettek őrizetbe egy dunakeszi férfit. Az áldozat személye azért...","id":"20210205_portik_k_gabor_gyure_gyilkossag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=806d2858-b3ba-4c68-890a-e506f706b118&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a0e2056-c125-45d1-add2-05a12dde6354","keywords":null,"link":"/itthon/20210205_portik_k_gabor_gyure_gyilkossag","timestamp":"2021. február. 05. 20:00","title":"Portikhoz vezethet a 22 évvel ezelőtti gyilkosság gyanúsítottjának elfogása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01bf7898-339b-4c27-b1bc-4ed8fc9af475","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szolidaritásból fújták fel ismét a Lady MRD-s feliratot.","shortLead":"Szolidaritásból fújták fel ismét a Lady MRD-s feliratot.","id":"20210207_momentum_jachtparkolo_kulugyminiszterium","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=01bf7898-339b-4c27-b1bc-4ed8fc9af475&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"436a96b7-088d-4ee9-ba66-91f8303dbf62","keywords":null,"link":"/itthon/20210207_momentum_jachtparkolo_kulugyminiszterium","timestamp":"2021. február. 07. 10:54","title":"Újra felfestette a Momentum a jachtparkolót a külügyminisztérium elé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"319e909b-3443-4adc-8418-9908ffc501a1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Több orvos is azt mondta, hogy a rendező nem élt vissza a személyes adataikkal. ","shortLead":"Több orvos is azt mondta, hogy a rendező nem élt vissza a személyes adataikkal. ","id":"20210207_szasz_janos_hazkutatas_csokay_andras_mutet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=319e909b-3443-4adc-8418-9908ffc501a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a71740c-ea85-43db-80bb-f4def81ed21a","keywords":null,"link":"/itthon/20210207_szasz_janos_hazkutatas_csokay_andras_mutet","timestamp":"2021. február. 07. 10:55","title":"Nem értik a sziámi ikreket szétválasztó orvosok, miért volt házkutatás Szász Jánosnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e38d456d-4037-4663-b419-388c553c6c6d","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A hűtés nélkül tárolt inzulin is megőrzi hatásosságát egy új kutatás szerint.","shortLead":"A hűtés nélkül tárolt inzulin is megőrzi hatásosságát egy új kutatás szerint.","id":"20210207_inzulin_hatasossaga_hutes_nelkul","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e38d456d-4037-4663-b419-388c553c6c6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd2e0d3a-14e9-41b8-aa3a-97b0632ffcb6","keywords":null,"link":"/tudomany/20210207_inzulin_hatasossaga_hutes_nelkul","timestamp":"2021. február. 07. 10:03","title":"Változás: nem kell hűteni az inzulint – közölték orvosok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b5f849b-7bc9-4be2-a287-2bd20daf5a94","c_author":"HVG","category":"360","description":"Előre köszön és megmondja, hogy érezzük magunkat. Így foglalható össze az okostükrök új generációjának tudása, amelyek egyik példányát a fürdőszobák okosításával foglalkozó, franciaországi székhelyű Baracoda mutatta be. ","shortLead":"Előre köszön és megmondja, hogy érezzük magunkat. Így foglalható össze az okostükrök új generációjának tudása, amelyek...","id":"202105_egeszseges_okostukrok_jol_mutatnak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1b5f849b-7bc9-4be2-a287-2bd20daf5a94&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"514e17ec-45de-4652-ab4b-04a2c60459b1","keywords":null,"link":"/360/202105_egeszseges_okostukrok_jol_mutatnak","timestamp":"2021. február. 07. 16:15","title":"Egy újfajta tükör már a pulzusunkat is leolvassa ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9be1d2b-067f-446c-8b11-0ac24edb1aeb","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A régi Suzuki Swift, a G és H Astra mellett a BMW 3-mas, és a Skoda Octavia a legkeresettebb használt autó Magyarországon a Telex által gyűjtött adatok szerint. ","shortLead":"A régi Suzuki Swift, a G és H Astra mellett a BMW 3-mas, és a Skoda Octavia a legkeresettebb használt autó...","id":"20210206_Meg_mindig_az_Opelt_es_a_Suzukit_keresi_a_magyar","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b9be1d2b-067f-446c-8b11-0ac24edb1aeb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e14bb831-48f6-4aac-9166-2d18b4752b37","keywords":null,"link":"/cegauto/20210206_Meg_mindig_az_Opelt_es_a_Suzukit_keresi_a_magyar","timestamp":"2021. február. 06. 16:22","title":"Még mindig az Opelt és a Suzukit keresi a magyar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eaac36c5-2450-4bf7-95ec-cb88f0ce2830","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"11 éves születésnapját ünnepli a Microsoft kereskedelmi felhőszolgáltatása, az Azure. A fejlesztő egy vicces videóval emlékezik meg az évfordulóról.","shortLead":"11 éves születésnapját ünnepli a Microsoft kereskedelmi felhőszolgáltatása, az Azure. A fejlesztő egy vicces videóval...","id":"20210206_microsoft_marketing_video_az_azure_szo_kiejteserol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=eaac36c5-2450-4bf7-95ec-cb88f0ce2830&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a404dd4-a7fb-498c-af1d-d889feaf220d","keywords":null,"link":"/tudomany/20210206_microsoft_marketing_video_az_azure_szo_kiejteserol","timestamp":"2021. február. 06. 16:03","title":"Kíváncsi a Microsoft: hogyan ejtené ki azt a szót, hogy Azure?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]