[{"available":true,"c_guid":"3eaf94a3-4cf6-43bb-bdb9-b7a63a36c1ee","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Megjelent M. Night Shyamalan új filmje, az Old előzetese egy tengerpartról, ahol egy nap alatt megöregszenek és meghalnak az emberek.","shortLead":"Megjelent M. Night Shyamalan új filmje, az Old előzetese egy tengerpartról, ahol egy nap alatt megöregszenek és...","id":"20210208_m_night_shyamalan_old_elozetes_trailer_hatodik_erzek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3eaf94a3-4cf6-43bb-bdb9-b7a63a36c1ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d4b379a-2616-49ff-94b4-4254b1850f89","keywords":null,"link":"/kultura/20210208_m_night_shyamalan_old_elozetes_trailer_hatodik_erzek","timestamp":"2021. február. 08. 12:52","title":"A Hatodik érzék rendezője megint mindenkit halálra rémiszt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a2b10bd-d97c-41be-b0a9-38bbf62ab216","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A rendőrség a lakosság segítségét is kéri, hogy megtalálják a feltételezett elkövetőt.","shortLead":"A rendőrség a lakosság segítségét is kéri, hogy megtalálják a feltételezett elkövetőt.","id":"20210208_Rongalas_Jozsefvarosban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0a2b10bd-d97c-41be-b0a9-38bbf62ab216&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91aeccb3-573c-457f-92a4-fb80ef6dd3e7","keywords":null,"link":"/cegauto/20210208_Rongalas_Jozsefvarosban","timestamp":"2021. február. 08. 09:14","title":"Milliós kárt okozott ez a piros ruhás nő, amikor körbekarcolt egy terepjárót a Józsefvárosban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2091607a-0815-4431-988a-5dacb3ef97f4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Ott lesz az ország legszélesebb vetítővászna.","shortLead":"Ott lesz az ország legszélesebb vetítővászna.","id":"20210208_Mozi_lesz_a_KOKI_bevasarlokozpontban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2091607a-0815-4431-988a-5dacb3ef97f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52745840-dfb5-4c21-aca0-0d043db3ba9e","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210208_Mozi_lesz_a_KOKI_bevasarlokozpontban","timestamp":"2021. február. 08. 11:38","title":"Mozi lesz a KÖKI bevásárlóközpontban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5dc6d02-ae7c-4410-a3ce-e6bd68c9392d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Lazítások jönnek az országban, de beutazni nehezebb lesz.","shortLead":"Lazítások jönnek az országban, de beutazni nehezebb lesz.","id":"20210207_Megszigoritja_a_hatarellenorzest_Ausztria","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a5dc6d02-ae7c-4410-a3ce-e6bd68c9392d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92eaa3ff-33b2-49ca-aa44-4a66f99308b5","keywords":null,"link":"/vilag/20210207_Megszigoritja_a_hatarellenorzest_Ausztria","timestamp":"2021. február. 07. 21:59","title":"Megszigorítja a határellenőrzést Ausztria","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5c84e21-cb83-4ee3-8438-a1f7fd93cf35","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A terv szerint a tömeges immunizálás pár nap múlva kezdődött volna egymillió adag AstraZeneca vakcinával, de nem biztos, hogy lenne értelme.","shortLead":"A terv szerint a tömeges immunizálás pár nap múlva kezdődött volna egymillió adag AstraZeneca vakcinával, de nem...","id":"20210208_koronavirus_mutacio_delafrika_astrazeneca","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c5c84e21-cb83-4ee3-8438-a1f7fd93cf35&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"defca9a6-d75d-4b20-b067-24ff4933cadb","keywords":null,"link":"/vilag/20210208_koronavirus_mutacio_delafrika_astrazeneca","timestamp":"2021. február. 08. 05:15","title":"A koronavírus-mutáció miatt nem oltanak még Dél-Afrikában az AstraZeneca vakcinával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5207d36-0af0-41fc-9c65-9bb215b1ab8b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Több mint 160 embert vettek őrizetbe hétfő óta.","shortLead":"Több mint 160 embert vettek őrizetbe hétfő óta.","id":"20210207_mianmar_puccs_tuntetes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c5207d36-0af0-41fc-9c65-9bb215b1ab8b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0efbe08a-c5ab-4576-bb66-0ab9ac55a654","keywords":null,"link":"/vilag/20210207_mianmar_puccs_tuntetes","timestamp":"2021. február. 07. 08:49","title":"Több tízezezren tüntetnek Mianmarban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"edf0ef6a-2a6b-461e-9c20-5d713e08b075","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az óvatlan, hirtelen nyitást elemi érdekünk elkerülni – véli a miniszter.","shortLead":"Az óvatlan, hirtelen nyitást elemi érdekünk elkerülni – véli a miniszter.","id":"20210206_Kasler_turelemre_int","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=edf0ef6a-2a6b-461e-9c20-5d713e08b075&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14b17f93-16cb-4e05-82a5-c01aa296148b","keywords":null,"link":"/itthon/20210206_Kasler_turelemre_int","timestamp":"2021. február. 06. 18:18","title":"Kásler türelemre int","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9670cd3-9fb4-4ab0-8a17-d835513f7610","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A meglehetősen bajtársias viselkedést mutató fehérpamacsos selyemmajmok (Callithrix jacchus) ignorálással \"büntetik\" a nem együttműködő viselkedést – állapították meg zürichi szakértők.","shortLead":"A meglehetősen bajtársias viselkedést mutató fehérpamacsos selyemmajmok (Callithrix jacchus) ignorálással \"büntetik\"...","id":"20210207_selyemmajmok_egyuttmukodo_viselkedes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b9670cd3-9fb4-4ab0-8a17-d835513f7610&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a3e31f9-7785-4777-8aa9-7c168c5c139d","keywords":null,"link":"/tudomany/20210207_selyemmajmok_egyuttmukodo_viselkedes","timestamp":"2021. február. 07. 14:03","title":"A selyemmajmokat felzaklatja, ha egy fajtársuk nem együttműködő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]