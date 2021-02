Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"01944359-5d44-47d0-8256-4204f44cbc8e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hétfőn délután zivatar is lehet, a délnyugati megyékben akár az ég is megdörrenhet.","shortLead":"Hétfőn délután zivatar is lehet, a délnyugati megyékben akár az ég is megdörrenhet.","id":"20210208_idojaras_hetfo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=01944359-5d44-47d0-8256-4204f44cbc8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb30e0bd-a62b-4410-b8bc-4e77f8cf96e5","keywords":null,"link":"/itthon/20210208_idojaras_hetfo","timestamp":"2021. február. 08. 05:29","title":"Esős idővel indul a hét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22939919-af91-44dc-8c24-c979c3b616a9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Facebookon jelentette be a miniszter, hogy az orosz oltóanyag megkapta az engedélyt.","shortLead":"A Facebookon jelentette be a miniszter, hogy az orosz oltóanyag megkapta az engedélyt.","id":"20210207_Kasler_nnk_szputnyik","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=22939919-af91-44dc-8c24-c979c3b616a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81ba0c41-9e9f-4601-ae15-5d2400318037","keywords":null,"link":"/itthon/20210207_Kasler_nnk_szputnyik","timestamp":"2021. február. 07. 14:01","title":"Kásler: Az NNK engedélyezte a Szputnyik V-t, lehet vele oltani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9f9f40a-a0d1-48c0-a564-57ef579a65fd","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Sebastian Kurz elmondta, ha engedélyezi ezeket az Európai Gyógyszerügynökség, ő bármelyikkel beoltatná magát.","shortLead":"Sebastian Kurz elmondta, ha engedélyezi ezeket az Európai Gyógyszerügynökség, ő bármelyikkel beoltatná magát.","id":"20210207_Ausztria_koronavirus_vakcina","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a9f9f40a-a0d1-48c0-a564-57ef579a65fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67bcc800-8b43-426c-9ba1-ed9f52741920","keywords":null,"link":"/kkv/20210207_Ausztria_koronavirus_vakcina","timestamp":"2021. február. 07. 16:10","title":"Ausztria szeretné gyártani a kínai és az orosz vakcinát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9fc5c50a-7361-4e0d-861b-b9b4005a19d1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A statikus szerint a ház alapállapota és a mellette zajló építkezés is hozzájárulhatott.","shortLead":"A statikus szerint a ház alapállapota és a mellette zajló építkezés is hozzájárulhatott.","id":"20210206_Tobb_szaz_kilo_vakolat_omlott_le_egy_jozsefvarosi_lakas_plafonjarol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9fc5c50a-7361-4e0d-861b-b9b4005a19d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e14417d-a777-494f-8de0-aa08fbf04b52","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210206_Tobb_szaz_kilo_vakolat_omlott_le_egy_jozsefvarosi_lakas_plafonjarol","timestamp":"2021. február. 06. 12:11","title":"Több száz kiló vakolat omlott le egy józsefvárosi lakás plafonjáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"565bffde-e0cc-4884-bbef-80cefaabb65b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"2019-hez képest 4,3 százalékkal csökkent az export 2020-ban, az import 5,7 százalékkal esett vissza. Decemberben az egy évvel korábbihoz képest szép növekedést, novemberhez viszonyítva azonban jókora visszaesést mért a KSH.","shortLead":"2019-hez képest 4,3 százalékkal csökkent az export 2020-ban, az import 5,7 százalékkal esett vissza. Decemberben...","id":"20210208_kulker_ksh_kereskedelem","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=565bffde-e0cc-4884-bbef-80cefaabb65b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65be9799-255c-42d9-adad-f627c2b8f1eb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210208_kulker_ksh_kereskedelem","timestamp":"2021. február. 08. 10:16","title":"Nőtt volna a magyar külkereskedelem 2020-ban, de a forintgyengülés nem engedte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a1227ca-00d7-4a40-a587-99721b1ec94c","c_author":"Dezső András","category":"itthon","description":"A Nemzeti Védelmi Szolgálat vezetőivel egyeztetett a Magyar Orvosi Kamara. A MOK azt szeretné, ha az NVSZ nem csak a negatív tapasztalatokról számolna majd be a sajtónak.","shortLead":"A Nemzeti Védelmi Szolgálat vezetőivel egyeztetett a Magyar Orvosi Kamara. A MOK azt szeretné, ha az NVSZ nem csak...","id":"20210206_Ket_regioban_figyeli_majd_a_titkosszolgalat_hogy_fogadnake_el_halapenzt_az_orvosok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4a1227ca-00d7-4a40-a587-99721b1ec94c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b45ae842-df71-4ad3-bf2c-ce04b5c706d6","keywords":null,"link":"/itthon/20210206_Ket_regioban_figyeli_majd_a_titkosszolgalat_hogy_fogadnake_el_halapenzt_az_orvosok","timestamp":"2021. február. 06. 11:47","title":"Két régióban figyeli majd a titkosszolgálat, hogy fogadnak-e el hálapénzt az orvosok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f19e006f-e609-4103-9c17-bb6fec5b92aa","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Jovenel Moise elnök szerint puccskísérlet történt vasárnap. Elfogták a legfelsőbb bíróság egy tagját és egy rendőrségi vezetőt is.","shortLead":"Jovenel Moise elnök szerint puccskísérlet történt vasárnap. Elfogták a legfelsőbb bíróság egy tagját és egy rendőrségi...","id":"20210208_haiti_puccskiserlet_ellenzek_jovenel_moise","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f19e006f-e609-4103-9c17-bb6fec5b92aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4cef18f1-5358-4007-924c-92e1eabfa09a","keywords":null,"link":"/vilag/20210208_haiti_puccskiserlet_ellenzek_jovenel_moise","timestamp":"2021. február. 08. 07:35","title":"Az életére tört az ellenzék Haiti elnöke szerint, őrizetbe vettek 23 embert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7df7bc5-b93e-4e69-9b2a-7eb623c0ec80","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Vázoljuk, hogy hogyan fest a GAZ-3102 mai kornak maximálisan megfelelő koncepciója. ","shortLead":"Vázoljuk, hogy hogyan fest a GAZ-3102 mai kornak maximálisan megfelelő koncepciója. ","id":"20210207_ezzel_a_2021es_modern_volgaval_sokan_ki_tudnank_egyezni","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e7df7bc5-b93e-4e69-9b2a-7eb623c0ec80&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0cacc1cc-fda0-4deb-ba80-518994f56f07","keywords":null,"link":"/cegauto/20210207_ezzel_a_2021es_modern_volgaval_sokan_ki_tudnank_egyezni","timestamp":"2021. február. 07. 06:41","title":"Ezzel a 2021-es modern Volgával sokan ki tudnánk egyezni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]