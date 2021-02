Megszűnik a céges Skype

Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c9daa496-74a2-4db9-ad6e-71f3b96e1721","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az újdonság egy villanymotorral kiegészített 4 hengeres benzines erőforrást kapott. ","shortLead":"Az újdonság egy villanymotorral kiegészített 4 hengeres benzines erőforrást kapott. ","id":"20210208_magyarorszagon_az_elso_hibrid_maserati","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c9daa496-74a2-4db9-ad6e-71f3b96e1721&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ec01f38-de4a-4601-b82c-a7820c7ca2f0","keywords":null,"link":"/cegauto/20210208_magyarorszagon_az_elso_hibrid_maserati","timestamp":"2021. február. 08. 06:41","title":"Magyarországon az első hibrid Maserati","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0a9d2fb-269a-4464-b06f-a2d3daf51e2a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Úgy tűnik, megelégelte az LG, hogy csak kevesen használhatják a Microsoft Your Phone alkalmazását. Elkészítette tehát saját, hasonló megoldását.","shortLead":"Úgy tűnik, megelégelte az LG, hogy csak kevesen használhatják a Microsoft Your Phone alkalmazását. Elkészítette tehát...","id":"20210207_lg_virtoo_telefon_es_szamitogep_osszekapcsolasa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f0a9d2fb-269a-4464-b06f-a2d3daf51e2a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77332992-dc4f-4e3b-afd7-680b05a61918","keywords":null,"link":"/tudomany/20210207_lg_virtoo_telefon_es_szamitogep_osszekapcsolasa","timestamp":"2021. február. 07. 16:03","title":"Ha LG telefonja van, tegye fel a számítógépére ezt a programot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65974e9a-6e76-4d41-993f-55faa0a02325","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Miért ne kaphatnának a plug-in hibrid hajtásláncú, környezettudatosnak mondott autók látványos tuningcsomagot?","shortLead":"Miért ne kaphatnának a plug-in hibrid hajtásláncú, környezettudatosnak mondott autók látványos tuningcsomagot?","id":"20210208_sportosabb_lett_a_zold_rendszamos_vw_golf_gte_urban_motors","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=65974e9a-6e76-4d41-993f-55faa0a02325&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a599ebb1-e5f8-41b4-8009-dbc541a5db2f","keywords":null,"link":"/cegauto/20210208_sportosabb_lett_a_zold_rendszamos_vw_golf_gte_urban_motors","timestamp":"2021. február. 08. 10:11","title":"Sportosabb lett a zöld rendszámos VW Golf GTE","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92a45a8b-693a-4ae0-8ff5-7c3407891707","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Super Bowlon mutatták be Tim Burton harminc éves klasszikusa, az Ollókezű Edward folytatását, persze egy reklám formájában. Ollókezekkel ugyanis csak önvezető autót lehet vezetni.","shortLead":"A Super Bowlon mutatták be Tim Burton harminc éves klasszikusa, az Ollókezű Edward folytatását, persze egy reklám...","id":"20210208_Reklamfilmben_keszult_folytatas_az_Ollokezu_Edwardhoz_Winona_Ryderrel_es_Timothee_Chalametval","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=92a45a8b-693a-4ae0-8ff5-7c3407891707&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff28a0b7-4e72-4ed3-af27-acca189f7bc5","keywords":null,"link":"/kultura/20210208_Reklamfilmben_keszult_folytatas_az_Ollokezu_Edwardhoz_Winona_Ryderrel_es_Timothee_Chalametval","timestamp":"2021. február. 08. 11:36","title":"Reklámfilmben készült folytatás az Ollókezű Edwardhoz, Winona Ryderrel és Timothée Chalamet-val","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1779a111-9223-4a2e-9e38-18330a86cb0b","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Ezúttal ügyvédje a hivatalos többségi tulajdonos.","shortLead":"Ezúttal ügyvédje a hivatalos többségi tulajdonos.","id":"20210206_Hivatalosan_is_Meszaros_Lorinc_kozelebe_kerult_a_salgotarjani_fociklub","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1779a111-9223-4a2e-9e38-18330a86cb0b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5cd859c2-278d-4e8d-94b9-c30bc4ae01f6","keywords":null,"link":"/kkv/20210206_Hivatalosan_is_Meszaros_Lorinc_kozelebe_kerult_a_salgotarjani_fociklub","timestamp":"2021. február. 06. 14:45","title":"Hivatalosan is Mészáros Lőrinc közelébe került a salgótarjáni fociklub","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4a8559d-4fdd-42b6-9132-b5c6b05d4480","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Valamennyi Magyarországon elérhető koronavírus elleni vakcinának képes megakadályozni a súlyos megbetegedést, és kevés a mellékhatása - mondta Szlávik János. Az AstraZeneca oltóanyagot ugyanakkor nem merik idősebbeknek beadni, pedig a 65 felettiek immunizálása 85 százalékkal csökkentené az áldozatok számát egy kutatás szerint.","shortLead":"Valamennyi Magyarországon elérhető koronavírus elleni vakcinának képes megakadályozni a súlyos megbetegedést, és kevés...","id":"20210206_Nem_lehet_rangsorolni_a_vakcinakat_hatekonysag_szerint","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c4a8559d-4fdd-42b6-9132-b5c6b05d4480&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b724603-8e9d-4b67-be89-bfe20fa82821","keywords":null,"link":"/itthon/20210206_Nem_lehet_rangsorolni_a_vakcinakat_hatekonysag_szerint","timestamp":"2021. február. 06. 14:35","title":"Szlávik János: Nem lehet rangsorolni a vakcinákat hatékonyság szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2896a622-558c-4b95-8b7c-f9fd629a190c","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Négy év alatt 73 százalékkal nőttek a kgfb-árak, derül ki az új árindexből.","shortLead":"Négy év alatt 73 százalékkal nőttek a kgfb-árak, derül ki az új árindexből.","id":"20210208_MNB_Budapesten_gyorsabban_dragulnak_a_kotelezo_biztositasok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2896a622-558c-4b95-8b7c-f9fd629a190c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a214ee76-1814-4347-92b2-aca64f756a18","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210208_MNB_Budapesten_gyorsabban_dragulnak_a_kotelezo_biztositasok","timestamp":"2021. február. 08. 12:49","title":"MNB: Budapesten gyorsabban drágulnak a kötelező biztosítások","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"edf0ef6a-2a6b-461e-9c20-5d713e08b075","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az óvatlan, hirtelen nyitást elemi érdekünk elkerülni – véli a miniszter.","shortLead":"Az óvatlan, hirtelen nyitást elemi érdekünk elkerülni – véli a miniszter.","id":"20210206_Kasler_turelemre_int","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=edf0ef6a-2a6b-461e-9c20-5d713e08b075&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14b17f93-16cb-4e05-82a5-c01aa296148b","keywords":null,"link":"/itthon/20210206_Kasler_turelemre_int","timestamp":"2021. február. 06. 18:18","title":"Kásler türelemre int","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]