[{"available":true,"c_guid":"910d5bb5-bc9c-4bd0-8df6-4c9bf8e977d9","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Éjjel-nappal dolgoznak a szakemberek. ","shortLead":"Éjjel-nappal dolgoznak a szakemberek. ","id":"20210207_Elarasztotta_a_szemet_a_Tiszat_pentek_ota_probaljak_megtisztitani","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=910d5bb5-bc9c-4bd0-8df6-4c9bf8e977d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b46c9f13-29e6-4306-a138-779fdc5822ac","keywords":null,"link":"/tudomany/20210207_Elarasztotta_a_szemet_a_Tiszat_pentek_ota_probaljak_megtisztitani","timestamp":"2021. február. 07. 12:33","title":"Elárasztotta a szemét a Tiszát, péntek óta próbálják megtisztítani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0a9d2fb-269a-4464-b06f-a2d3daf51e2a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Úgy tűnik, megelégelte az LG, hogy csak kevesen használhatják a Microsoft Your Phone alkalmazását. Elkészítette tehát saját, hasonló megoldását.","shortLead":"Úgy tűnik, megelégelte az LG, hogy csak kevesen használhatják a Microsoft Your Phone alkalmazását. Elkészítette tehát...","id":"20210207_lg_virtoo_telefon_es_szamitogep_osszekapcsolasa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f0a9d2fb-269a-4464-b06f-a2d3daf51e2a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77332992-dc4f-4e3b-afd7-680b05a61918","keywords":null,"link":"/tudomany/20210207_lg_virtoo_telefon_es_szamitogep_osszekapcsolasa","timestamp":"2021. február. 07. 16:03","title":"Ha LG telefonja van, tegye fel a számítógépére ezt a programot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5727c711-4e03-41a4-8884-f1e873d425a0","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Kipróbáltuk, hogy milyen a gyakorlatban a megújult 5-ös BMW zöld rendszámos plugin hibrid kivitele, mely az ígéretek szerint akár 55 kilométert is képes tisztán elektromosan suhanni.","shortLead":"Kipróbáltuk, hogy milyen a gyakorlatban a megújult 5-ös BMW zöld rendszámos plugin hibrid kivitele, mely az ígéretek...","id":"20210206_benzin_villany_bmw_530e_plugin_hibrid_teszt_velemeny_menetproba","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5727c711-4e03-41a4-8884-f1e873d425a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5282037e-ff45-4585-9ae0-3ac1114c7d52","keywords":null,"link":"/cegauto/20210206_benzin_villany_bmw_530e_plugin_hibrid_teszt_velemeny_menetproba","timestamp":"2021. február. 06. 17:30","title":"Benzin, villany két jóbarát: teszten a BMW 530e","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10ddc72d-cdcc-42a4-9e9d-44820a8453e6","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Hatalmas botrányba keveredett az EU Határvédelmi Ügynöksége: az uniós határőrök sok esetben szemet hunytak, amikor illegális kitoloncolások szemtanúi voltak, például Magyarországon. Emellett előfordult a munkatársak megfélemlítése, sőt újabban még egy kiadós csalás gyanúja is felmerült.\r

","shortLead":"Hatalmas botrányba keveredett az EU Határvédelmi Ügynöksége: az uniós határőrök sok esetben szemet hunytak, amikor...","id":"20210207_Spiegel_Bajban_a_Frontex","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=10ddc72d-cdcc-42a4-9e9d-44820a8453e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9b21654-ba5f-4c4d-bbd6-3ee8bad783f8","keywords":null,"link":"/360/20210207_Spiegel_Bajban_a_Frontex","timestamp":"2021. február. 07. 08:45","title":"Spiegel: Bajban a Frontex vezetője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3620e2b-9663-4d92-8fc5-50f6c30fd717","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Ötös ezen a héten sem volt.","shortLead":"Ötös ezen a héten sem volt.","id":"20210206_Megvannak_a_lottoszamok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f3620e2b-9663-4d92-8fc5-50f6c30fd717&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9fb77e0e-9c30-4509-a4c9-cea42f9eda97","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210206_Megvannak_a_lottoszamok","timestamp":"2021. február. 06. 19:44","title":"Ezek az e heti lottószámok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b9f0cf8-eaaa-4499-9a79-2cdd0110ca01","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"Az alkotmányos vádakban már nem találják bűnösnek, de a civil életben komoly nehézségekre készülhet Donald Trump, aki az elnökségével, s különösen annak utolsó heteivel, besározta évtizedek során felépített márkanevét.","shortLead":"Az alkotmányos vádakban már nem találják bűnösnek, de a civil életben komoly nehézségekre készülhet Donald Trump, aki...","id":"202105__trump_azuzletember__elbukott_szerzodesek__lejaro_hitelek__sar_es_adossaghegy","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1b9f0cf8-eaaa-4499-9a79-2cdd0110ca01&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38127b2e-50c3-4cf9-8fe7-830515ae9736","keywords":null,"link":"/360/202105__trump_azuzletember__elbukott_szerzodesek__lejaro_hitelek__sar_es_adossaghegy","timestamp":"2021. február. 06. 16:00","title":"Elnöksége botrányos zárása után az üzleti életben sem vár sok jó Donald Trumpra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ce29bed-f8ff-493a-8383-53a6189b78c8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A tervek szerint február közepén mutathatja be a Samsung az új telefonját, a Galaxy F62-t, ami az F-sorozat második generációs mobiljaként debütálhat.","shortLead":"A tervek szerint február közepén mutathatja be a Samsung az új telefonját, a Galaxy F62-t, ami az F-sorozat második...","id":"20210207_samsung_galaxy_f62_kozepkategorias_telefon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0ce29bed-f8ff-493a-8383-53a6189b78c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee24f85a-90c2-4bb9-977d-4005b1f1621b","keywords":null,"link":"/tudomany/20210207_samsung_galaxy_f62_kozepkategorias_telefon","timestamp":"2021. február. 07. 09:03","title":"7000 mAh-s akkumulátorral érkezhet a Samsung új telefonja, a Galaxy F62","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af3073af-f76a-4c5b-8050-1a9eb810ccf7","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"","shortLead":"","id":"20210207_Arokba_hajtott_egy_auto_Szolnoknal_ketten_meghaltak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=af3073af-f76a-4c5b-8050-1a9eb810ccf7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1272ff1d-4ac8-4178-9519-4c969be90548","keywords":null,"link":"/cegauto/20210207_Arokba_hajtott_egy_auto_Szolnoknal_ketten_meghaltak","timestamp":"2021. február. 07. 16:34","title":"Árokba hajtott egy autó Szolnoknál, ketten meghaltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]