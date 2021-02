Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0a27718a-0d33-4aef-8da4-1f4ea18bb5eb","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A kocsi lényegében mintha fejest ugrott volna a mélybe. ","shortLead":"A kocsi lényegében mintha fejest ugrott volna a mélybe. ","id":"20210210_Husz_metert_zuhant_egy_autopalyafeluljarorol_egy_pickup__video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0a27718a-0d33-4aef-8da4-1f4ea18bb5eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d030187e-a42e-4d4a-b933-df72db045ff9","keywords":null,"link":"/cegauto/20210210_Husz_metert_zuhant_egy_autopalyafeluljarorol_egy_pickup__video","timestamp":"2021. február. 10. 10:14","title":"Húszméteres zuhanást élt túl egy sofőr, aki autójával lerepült egy felüljáróról - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43c33c55-627c-42c0-88ce-53a576c8b78e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Megváltozna az eddigi gyakorlat, miszerint egyes tengerentúli piacokon a Daciákat Renault-ként árusították.","shortLead":"Megváltozna az eddigi gyakorlat, miszerint egyes tengerentúli piacokon a Daciákat Renault-ként árusították.","id":"20210210_Vilagmarkat_csinalnak_a_Daciabol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=43c33c55-627c-42c0-88ce-53a576c8b78e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b0107c3-347b-44d0-bf09-1c8624b81d81","keywords":null,"link":"/cegauto/20210210_Vilagmarkat_csinalnak_a_Daciabol","timestamp":"2021. február. 10. 09:57","title":"Világmárkát csinálnak a Daciából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9aa79c4-4925-4fbd-a7ee-fa57215757aa","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Három könyvet foglaltak le a rendőrök, amiben VII. századból származó lapok is voltak. Egymilliárd forintot reméltek az orgazdák a műkincsekért.","shortLead":"Három könyvet foglaltak le a rendőrök, amiben VII. századból származó lapok is voltak. Egymilliárd forintot reméltek...","id":"20210211_kozepkori_konyvek_orgazda_szlovenia","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c9aa79c4-4925-4fbd-a7ee-fa57215757aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d0ed897-376d-4946-9390-bce705c21d82","keywords":null,"link":"/itthon/20210211_kozepkori_konyvek_orgazda_szlovenia","timestamp":"2021. február. 11. 08:40","title":"Középkori könyveket akartak eladni magyar orgazdák Szlovéniában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"567435ed-5664-4f4a-95ee-3f07d9eacdee","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A koronavírus-járvány miatti lezárások alatt megsokasodtak azok az esetek, amelyek során egyedülállókat igyekeznek átvágni ismeretlenek. Szakértők a közelgő Valentin-nap miatt is óvatosságra intenek.","shortLead":"A koronavírus-járvány miatti lezárások alatt megsokasodtak azok az esetek, amelyek során egyedülállókat igyekeznek...","id":"20210211_jarvany_lezaras_romanc_romantikus_atveres_csalas_csalok_valentin_nap","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=567435ed-5664-4f4a-95ee-3f07d9eacdee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2657d446-7b3a-46a1-9b80-0896074de503","keywords":null,"link":"/tudomany/20210211_jarvany_lezaras_romanc_romantikus_atveres_csalas_csalok_valentin_nap","timestamp":"2021. február. 11. 14:10","title":"A járvány másik hatása: egyre több szinglit csapnak be a jól ismert románctrükkel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d40a0dfc-75ae-4daf-8a22-272be8e3713a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Mandulaműtétre például az átlagos 3 hét helyett fél évet kell várni.","shortLead":"Mandulaműtétre például az átlagos 3 hét helyett fél évet kell várni.","id":"20210210_muteti_varolista_neak_koronavirus_jarvany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d40a0dfc-75ae-4daf-8a22-272be8e3713a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54f6961e-0a3a-4d5b-984e-ec1be6f58489","keywords":null,"link":"/itthon/20210210_muteti_varolista_neak_koronavirus_jarvany","timestamp":"2021. február. 10. 13:14","title":"Elképesztő hosszúságúra nyújtotta a műtéti várólistákat a járvány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de0839cf-c071-46a0-8eb6-32d0bbbeea0d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A rendőrök a helyszínen szembesültek azzal, hogy a sofőr el van tiltva a vezetéstől.","shortLead":"A rendőrök a helyszínen szembesültek azzal, hogy a sofőr el van tiltva a vezetéstől.","id":"20210210_fenysorompo_jogositvany_konyar","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=de0839cf-c071-46a0-8eb6-32d0bbbeea0d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce818505-16c7-4533-ac7e-2e5ac5174653","keywords":null,"link":"/cegauto/20210210_fenysorompo_jogositvany_konyar","timestamp":"2021. február. 10. 12:46","title":"Kiütötte az autójával a vasúti fénysorompót egy férfi, akinek soha nem volt jogosítványa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f282ee76-cfee-45b4-b14b-7f473f24b380","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Redditen írta meg a történetét az az iPhone-tulajdonos, akinek 2020 tavaszán az autójából lopták el a telefonját. Az eset végül happy enddel zárult.","shortLead":"A Redditen írta meg a történetét az az iPhone-tulajdonos, akinek 2020 tavaszán az autójából lopták el a telefonját...","id":"20210210_apple_find_my_iphone_lokator","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f282ee76-cfee-45b4-b14b-7f473f24b380&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25f7ad1d-36eb-46ce-a783-5fc8d26c5dfc","keywords":null,"link":"/tudomany/20210210_apple_find_my_iphone_lokator","timestamp":"2021. február. 10. 13:03","title":"Okosnak hitte magát az iPhone-tolvaj, egy évvel később jött a meglepetés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa0ec5be-ef1d-4a0b-bb43-6c0886500c58","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A csalók egy neves francia focicsapatot is megkárosítottak.\r

","shortLead":"A csalók egy neves francia focicsapatot is megkárosítottak.\r

","id":"20210210_Penzmoso_bunozoi_csoport_nigeriai_vezeto","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=aa0ec5be-ef1d-4a0b-bb43-6c0886500c58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26a399b4-a757-467f-bc73-53c57218c05f","keywords":null,"link":"/itthon/20210210_Penzmoso_bunozoi_csoport_nigeriai_vezeto","timestamp":"2021. február. 10. 18:09","title":"Kiutasították Magyarországról egy pénzmosó banda nigériai vezetőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]