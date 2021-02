Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Müller Cecília márciusra reméli az aktív korúak oltásának elkezdését. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Müller Cecília márciusra reméli az aktív korúak oltásának elkezdését. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","id":"20210211_Radar360_A_lengyel_sajto_is_veszelyben_a_fejfajas_is_lehet_Covidtunet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fca6bfad-33bd-482a-b99f-6feac040989a","keywords":null,"link":"/360/20210211_Radar360_A_lengyel_sajto_is_veszelyben_a_fejfajas_is_lehet_Covidtunet","timestamp":"2021. február. 11. 07:56","title":"Radar360: A lengyel sajtó is veszélyben, a fejfájás is lehet Covid-tünet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87675d55-2c56-4562-8d46-d63979081702","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az M3-ason két kamion és egy rendőrautó szenvedett balesetet.","shortLead":"Az M3-ason két kamion és egy rendőrautó szenvedett balesetet.","id":"20210211_havazas_baleset_autopalya","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=87675d55-2c56-4562-8d46-d63979081702&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d66ed29b-e557-4620-9ba3-7fe02a7fc70a","keywords":null,"link":"/cegauto/20210211_havazas_baleset_autopalya","timestamp":"2021. február. 11. 09:27","title":"Rengeteg a baleset az utakon, kamionok fordultak keresztbe az autópályákon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4a8559d-4fdd-42b6-9132-b5c6b05d4480","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az egészségügyi világszervezet reméli, hogy 2021 végére elérik a világ lakosságának 20 százalékos átoltottságát. ","shortLead":"Az egészségügyi világszervezet reméli, hogy 2021 végére elérik a világ lakosságának 20 százalékos átoltottságát. ","id":"20210212_WHO_koronavirus_nyajimmunitas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c4a8559d-4fdd-42b6-9132-b5c6b05d4480&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e93692cd-606e-444b-a1e3-4065729fe02a","keywords":null,"link":"/vilag/20210212_WHO_koronavirus_nyajimmunitas","timestamp":"2021. február. 12. 06:07","title":"WHO: Jövő év végére érhető el a nyájimmunitás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f728e4f-3f1f-4094-9008-45d38711bc71","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A paneleket továbbra is hamar el lehet adni, a téglaépítésű lakásokat viszont egyre nehezebb.","shortLead":"A paneleket továbbra is hamar el lehet adni, a téglaépítésű lakásokat viszont egyre nehezebb.","id":"20210211_Ingatlan_Budapest_lakaspiac","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7f728e4f-3f1f-4094-9008-45d38711bc71&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76cc64e8-e966-4b33-b5d5-68fc6f6c6881","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210211_Ingatlan_Budapest_lakaspiac","timestamp":"2021. február. 11. 10:49","title":"Budapesten már hamarabb lehet értékesíteni egy családi házat, mint egy téglalakást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5bea0f2a-3428-4a08-af6b-0835474dfd1a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A kormány ezzel próbálja orvosolni a kistelepüléseken évek óta fogyatkozó boltok problémáját.","shortLead":"A kormány ezzel próbálja orvosolni a kistelepüléseken évek óta fogyatkozó boltok problémáját.","id":"20210212_kisbolt_magyar_falu_program","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5bea0f2a-3428-4a08-af6b-0835474dfd1a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"591cd480-53b1-49d9-9260-3a68423aef16","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210212_kisbolt_magyar_falu_program","timestamp":"2021. február. 12. 18:28","title":"45 milliárd forintos állami segítséget kapnak a falusi kisboltok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8992878-5499-4cf3-b1c1-2a7c0244ffe4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"„Így kell az út és a látási viszonyoknak megfelelően vezetni” – mondja a csigatempóban haladó autó sofőrje a videó elején, ami Taktaharkánynál készült.","shortLead":"„Így kell az út és a látási viszonyoknak megfelelően vezetni” – mondja a csigatempóban haladó autó sofőrje a videó...","id":"20210211_Tizenket_centi_mely_katyuk","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d8992878-5499-4cf3-b1c1-2a7c0244ffe4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2639167-d6d0-4d78-b3f0-4b9a6350c38a","keywords":null,"link":"/cegauto/20210211_Tizenket_centi_mely_katyuk","timestamp":"2021. február. 11. 11:11","title":"Holdbéli úton járnak a kátyúk miatt az autósok Taktaharkánynál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9aa79c4-4925-4fbd-a7ee-fa57215757aa","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Három könyvet foglaltak le a rendőrök, amiben VII. századból származó lapok is voltak. Egymilliárd forintot reméltek az orgazdák a műkincsekért.","shortLead":"Három könyvet foglaltak le a rendőrök, amiben VII. századból származó lapok is voltak. Egymilliárd forintot reméltek...","id":"20210211_kozepkori_konyvek_orgazda_szlovenia","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c9aa79c4-4925-4fbd-a7ee-fa57215757aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d0ed897-376d-4946-9390-bce705c21d82","keywords":null,"link":"/itthon/20210211_kozepkori_konyvek_orgazda_szlovenia","timestamp":"2021. február. 11. 08:40","title":"Középkori könyveket akartak eladni magyar orgazdák Szlovéniában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b38c9d4-0039-472f-a8ac-802de12b3234","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A szolgáltató Facebook-oldalán egyre több felhasználó panaszkodik rá, hogy gond van a Digi internetével: a kapcsolat lassú, szakad, valahol tévéadás sincs.","shortLead":"A szolgáltató Facebook-oldalán egyre több felhasználó panaszkodik rá, hogy gond van a Digi internetével: a kapcsolat...","id":"20210210_digi_internet_kozponti_hiba","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7b38c9d4-0039-472f-a8ac-802de12b3234&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc8d930e-4d68-43ad-8253-61ce9c74dc5a","keywords":null,"link":"/tudomany/20210210_digi_internet_kozponti_hiba","timestamp":"2021. február. 10. 21:04","title":"Hiba van a Digi rendszerében, Budapest több kerületében sem jó a net","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]