[{"available":true,"c_guid":"972d13cb-59e9-4f97-b31e-a2964d6deeef","c_author":"MTI","category":"gazdasag.zhvg","description":"Az ország nagy részén csökkent, de északkeleten továbbra is magas a légszennyezettség a szálló por miatt.","shortLead":"Az ország nagy részén csökkent, de északkeleten továbbra is magas a légszennyezettség a szálló por miatt.","id":"20210214_Harom_telepulesen_is_egeszsegtelen_a_levego_egy_helyen_konkretan_vezselyes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=972d13cb-59e9-4f97-b31e-a2964d6deeef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4694fc7d-23cb-4bbe-9a14-4b15a7a38f6b","keywords":null,"link":"/zhvg/20210214_Harom_telepulesen_is_egeszsegtelen_a_levego_egy_helyen_konkretan_vezselyes","timestamp":"2021. február. 14. 10:11","title":"Három településen is egészségtelen a levegő, egy helyen konkrétan veszélyes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5c7bd36-a74a-449a-aac1-ed291db0575f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Pedig Nelson Piquet lányáról van szó.","shortLead":"Pedig Nelson Piquet lányáról van szó.","id":"20210214_Elegge_megviselte_Verstappen_baratnojet_hogy_beult_a_holland_melle_egy_korre__video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a5c7bd36-a74a-449a-aac1-ed291db0575f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a62652db-5d71-4bf8-9325-96645d52fc60","keywords":null,"link":"/cegauto/20210214_Elegge_megviselte_Verstappen_baratnojet_hogy_beult_a_holland_melle_egy_korre__video","timestamp":"2021. február. 15. 04:23","title":"Eléggé megviselte Max Verstappen barátnőjét, hogy beült a holland mellé egy körre – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e41793c1-d29a-49eb-8f63-77203b99a460","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Hétfőn nyitottak volna, az illetékes miniszter azonban vasárnap közbelépett.\r

","shortLead":"Hétfőn nyitottak volna, az illetékes miniszter azonban vasárnap közbelépett.\r

","id":"20210215_koronavirus_jarvany_olaszorszag_sipalyak_siszezon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e41793c1-d29a-49eb-8f63-77203b99a460&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be5a5a67-0f4e-4a23-9dcd-8f74e6bc76f3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210215_koronavirus_jarvany_olaszorszag_sipalyak_siszezon","timestamp":"2021. február. 15. 07:59","title":"Az utolsó pillanatban dőlt el, hogy zárva maradnak az olasz sípályák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"779d3f34-972a-41eb-a6b4-35a92f574fd4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Néhány órával az előtt jelent meg egy ausztrál magazin a házaspár szakításával a címlapján, hogy Harryék bejelentették: a második gyereküket várják. ","shortLead":"Néhány órával az előtt jelent meg egy ausztrál magazin a házaspár szakításával a címlapján, hogy Harryék bejelentették...","id":"20210215_Rosszabbul_nem_is_idozithette_volna_a_Meghan_MarkleHarry_herceg_cimlapjat_ez_a_bulvarlap","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=779d3f34-972a-41eb-a6b4-35a92f574fd4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f2ecb5d-eb32-4251-92c0-b39aba77291f","keywords":null,"link":"/elet/20210215_Rosszabbul_nem_is_idozithette_volna_a_Meghan_MarkleHarry_herceg_cimlapjat_ez_a_bulvarlap","timestamp":"2021. február. 15. 11:48","title":"Rosszabbul nem is időzíthette volna a Meghan Markle–Harry herceg címlapját ez a bulvárlap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a430f601-5c88-4438-90ef-cadebf7e0e95","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Nem gond, ha a szülő olykor feszült, ideges, és emiatt rosszul reagál a gyerek hisztijére. A lényeg, hogy rendszeresen töltse fel érzelmi tankját. Ezt ajánlotta a HVG Extra Pszichológia Szalon legutóbbi vendége, Balogh Fruzsina, aki a Kapcsolódó Nevelés viszonylag új módszeréről beszélt. Az est során szó esett az amerikai módszer öt eszközéről, a limbikus rendszer egyensúlyának visszabillentéséről és arról, hogyan lehet tudatosan nevelni nevetéssel.","shortLead":"Nem gond, ha a szülő olykor feszült, ideges, és emiatt rosszul reagál a gyerek hisztijére. A lényeg, hogy rendszeresen...","id":"20210214_Hallgasd_meg_a_gyermeked_ajanlja_a_Kapcsolodo_Neveles","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a430f601-5c88-4438-90ef-cadebf7e0e95&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf73bbb0-7254-4f6c-91a9-87ad1eaad13b","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20210214_Hallgasd_meg_a_gyermeked_ajanlja_a_Kapcsolodo_Neveles","timestamp":"2021. február. 14. 20:15","title":"Hallgasd meg a gyermeked, ajánlja a Kapcsolódó Nevelés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"045cf4d0-f1ee-448b-8820-0ba4b3cfa883","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A nemzetközileg is elismert tudós az ionsugaras analitikával és anyagmódosítással foglalkozott. Megérhette, hogy úttörő kutatási eredményei ma már az anyagmérnökségben, a gyártástechnológia alapműveleteiben hasznosulnak is az integrált mikro- és nanoelektronika területén.","shortLead":"A nemzetközileg is elismert tudós az ionsugaras analitikával és anyagmódosítással foglalkozott. Megérhette, hogy úttörő...","id":"20210214_Meghalt_Gyulai_Jozsef_Szechenyidijas_fizikus_az_MTA_rendes_tagja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=045cf4d0-f1ee-448b-8820-0ba4b3cfa883&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a9a42f7-dbda-4dab-aa02-41d0f422ec26","keywords":null,"link":"/tudomany/20210214_Meghalt_Gyulai_Jozsef_Szechenyidijas_fizikus_az_MTA_rendes_tagja","timestamp":"2021. február. 14. 14:20","title":"Meghalt a nemzetközileg is elismert Gyulai József Széchenyi-díjas fizikus, az MTA rendes tagja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c20d88b-09ee-4c2d-adc2-8c82259b3137","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A képviselők azt mondták: nem temetni jöttek, hiszen \"ez a rádió küzdeni fog\". A Klubrádió vasárnapig használhatta frekvenciáját.","shortLead":"A képviselők azt mondták: nem temetni jöttek, hiszen \"ez a rádió küzdeni fog\". A Klubrádió vasárnapig használhatta...","id":"20210215_hadhazy_akos_szel_bernadett_klubradio","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8c20d88b-09ee-4c2d-adc2-8c82259b3137&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47665c46-2d83-49b0-ba7d-3e28f6707143","keywords":null,"link":"/itthon/20210215_hadhazy_akos_szel_bernadett_klubradio","timestamp":"2021. február. 15. 05:16","title":"Fáklyákkal vonult a Klubrádió épületéhez Szél Bernadett és Hadházy Ákos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e461c97-871b-4501-a865-2929e02422c6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A szuper erős hibrid sportkocsi ezúttal téli körülmények mellett mutatta meg tudását.","shortLead":"A szuper erős hibrid sportkocsi ezúttal téli körülmények mellett mutatta meg tudását.","id":"20210215_hoba_rajzoltak_valentinnapi_uzenetet_az_1500_loeros_hiperautoval","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8e461c97-871b-4501-a865-2929e02422c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1faeceb4-5795-49d2-9ea0-77bce69c8e7f","keywords":null,"link":"/cegauto/20210215_hoba_rajzoltak_valentinnapi_uzenetet_az_1500_loeros_hiperautoval","timestamp":"2021. február. 15. 07:59","title":"Hóba rajzoltak Valentin-napi üzenetet az 1500 lóerős hibrid hiperautóval","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]