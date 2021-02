Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"fcce14ec-3662-4a2d-bb89-d41bdb1b09ff","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A támadást magára vállaló csoport állítja, az Egyesült Államok megszállása miatt követték el a merényletet. ","shortLead":"A támadást magára vállaló csoport állítja, az Egyesült Államok megszállása miatt követték el a merényletet. ","id":"20210216_raketatamadas_irak_amerikai_tamaszpont","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fcce14ec-3662-4a2d-bb89-d41bdb1b09ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c312b9c-d4c4-4210-b512-8f8189f2efd1","keywords":null,"link":"/vilag/20210216_raketatamadas_irak_amerikai_tamaszpont","timestamp":"2021. február. 16. 06:38","title":"Rakétatámadás ért egy amerikai támaszpontot Irakban, halálos áldozata is van a merényletnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1162276a-42d4-4abf-93c4-3c44f54a9b30","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Újabb információk szivárogtak ki a Google idén érkező, új mobilos operációs rendszeréről, az Android 12-ről.","shortLead":"Újabb információk szivárogtak ki a Google idén érkező, új mobilos operációs rendszeréről, az Android 12-ről.","id":"20210216_android_12_snow_cone_egykezes_mod_gepeles","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1162276a-42d4-4abf-93c4-3c44f54a9b30&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61610f85-1edc-4a67-8352-fc6eea93bf06","keywords":null,"link":"/tudomany/20210216_android_12_snow_cone_egykezes_mod_gepeles","timestamp":"2021. február. 16. 09:33","title":"Régóta várt kényelmi funkció kerülhet az Android 12-be, egyszerűbb lesz egy kézzel gépelni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eafb9ae5-22a8-4073-a0ad-91a4b556a0ad","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Alkalmazottai és űrhajósai egészségéhez szeretne hozzájárulni a NASA azzal, hogy kísérleti projektbe kezd az immár Google-tulajdonban lévő Fitbittel.","shortLead":"Alkalmazottai és űrhajósai egészségéhez szeretne hozzájárulni a NASA azzal, hogy kísérleti projektbe kezd az immár...","id":"20210216_fitbit_eszkozok_nasa_alkalmazottak_egeszsegugyi_parameterek_merese","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=eafb9ae5-22a8-4073-a0ad-91a4b556a0ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a9d3ce3-663e-4fed-8fc2-fec070e3775e","keywords":null,"link":"/tudomany/20210216_fitbit_eszkozok_nasa_alkalmazottak_egeszsegugyi_parameterek_merese","timestamp":"2021. február. 16. 10:03","title":"A Fitbitet hívja segítségül a NASA a koronavírus ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5732f0f0-35cd-4d96-b79b-7df25bc118e9","c_author":"HVG Könyvek","category":"hvgkonyvek","description":"Stop-motion animációval a LEGO elemek és minifigurák megelevenedhetnek — a vetítővásznon legalábbis biztosan. Íme néhány tipp kezdőknek a Készíts saját LEGO filmet! című könyv alapján.","shortLead":"Stop-motion animációval a LEGO elemek és minifigurák megelevenedhetnek — a vetítővásznon legalábbis biztosan. Íme...","id":"20210216_LEGO_film_keszitese_hibalista_kezdoknek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5732f0f0-35cd-4d96-b79b-7df25bc118e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4af1f894-0e8a-42b0-979c-74770dd688a7","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20210216_LEGO_film_keszitese_hibalista_kezdoknek","timestamp":"2021. február. 16. 19:18","title":"Így készítsük el első LEGO filmünket! - Hibalista az első próbálkozásokhoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f011340-831d-4691-ba1f-cddfcb389ee7","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az RTL Klub új, saját gyártású riportfilmsorozatában többek közt Liptai Claudia, Barabás Éva, Szellő István, Fluor Tomi, Pataky Attila mutatkozik be eddig ismeretlen oldaláról, egy számárak fontos zeneszámon keresztül. A Nagy számot Kovács Patrícia vezeti majd.\r

