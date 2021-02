Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"969798c7-56a3-46bf-ab77-33bee6434c23","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Közösségi térnek is tervezik a 720 négyzetméteres könyvtárat.","shortLead":"Közösségi térnek is tervezik a 720 négyzetméteres könyvtárat.","id":"20210216_konyvtar_terez_korut","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=969798c7-56a3-46bf-ab77-33bee6434c23&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb49f4d7-776e-437e-9ad5-d55661c65a19","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210216_konyvtar_terez_korut","timestamp":"2021. február. 16. 11:38","title":"Könyvtár nyílik a körúton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15cf33d3-ea43-4d42-8fbe-4f2918ff363e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Michael McDowell nevető harmadikként megúszta az ütközést, és behúzta a győzelmet.","shortLead":"Michael McDowell nevető harmadikként megúszta az ütközést, és behúzta a győzelmet.","id":"20210215_nascar_daytona_500_baleset","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=15cf33d3-ea43-4d42-8fbe-4f2918ff363e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e867a363-bfcd-449f-97b4-478cd7df9537","keywords":null,"link":"/cegauto/20210215_nascar_daytona_500_baleset","timestamp":"2021. február. 15. 14:13","title":"Tüzes tömegkarambollal ért véget a Daytona 500 (videóval)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e451d34-146d-471a-bbe0-a44a12720a79","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google hagyott egy utolsó szalmaszálat azoknak, akiknek már a Gmail kukájából is kikerült a levelük. A megoldással főleg azoknak segíthet a Google, akiknek feltörték a fiókját.","shortLead":"A Google hagyott egy utolsó szalmaszálat azoknak, akiknek már a Gmail kukájából is kikerült a levelük. A megoldással...","id":"20210215_google_email_visszaallitasa_gmail_uzenet_visszaallito_eszkoz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8e451d34-146d-471a-bbe0-a44a12720a79&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8ab8868-aa64-4206-92f3-87f611cd9619","keywords":null,"link":"/tudomany/20210215_google_email_visszaallitasa_gmail_uzenet_visszaallito_eszkoz","timestamp":"2021. február. 15. 19:03","title":"Feltörték a Gmail-fiókját? Így talán visszakaphatja a törölt e-mailjeit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1407f522-0626-46d3-a40e-d1510d5f500f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Állítólag hétfő reggel elment futni, de onnan nem tért haza.","shortLead":"Állítólag hétfő reggel elment futni, de onnan nem tért haza.","id":"20210215_szeged_szabo_balint_eltunes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1407f522-0626-46d3-a40e-d1510d5f500f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"302172a5-f8be-4f39-a583-78281b146138","keywords":null,"link":"/itthon/20210215_szeged_szabo_balint_eltunes","timestamp":"2021. február. 15. 20:35","title":"A rendőrség is nyomoz Szabó Bálint szegedi képviselő eltűnése miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ace22840-3c6c-40f3-832f-f4cc8d705eee","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az ültetett sportfutóműves újdonság szuperhangos kipufogója F1-technikát vonultat fel.","shortLead":"Az ültetett sportfutóműves újdonság szuperhangos kipufogója F1-technikát vonultat fel.","id":"20210216_840_loeros_lett_a_nyithato_teteju_ferrari_812_gts","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ace22840-3c6c-40f3-832f-f4cc8d705eee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7231d4d-a757-4047-8a4c-0678fcdaf062","keywords":null,"link":"/cegauto/20210216_840_loeros_lett_a_nyithato_teteju_ferrari_812_gts","timestamp":"2021. február. 16. 09:21","title":"840 lóerős lett a nyitható tetejű Ferrari 812 GTS","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a649887c-ee38-458e-8f18-426d53d6de9d","c_author":"Dezső András","category":"360","description":"Egy szépségverseny után egy olyan ingatlanszövetkezet elnökének tették meg, amelyet a háttérből alvilági nehézfiúk irányítottak. Neki “csak reprezentálnia” kellett, a csalásról, mint meséli, semmit nem tudott, mégis nagy árat fizet a hibáért: bár az elmúlt 17 évben kétszer is felmentette a bíróság, tavaly decemberben egy több mint tíz évvel ezelőtti ítéletet helybenhagyva négy és fél év börtönre ítélték csalásért a Vertical Invest ügye miatt. Márciusban vonul börtönbe, és most először adott interjút a ma már 42 éves Svecz Szabina.","shortLead":"Egy szépségverseny után egy olyan ingatlanszövetkezet elnökének tették meg, amelyet a háttérből alvilági nehézfiúk...","id":"20210216_svecz_szabina_vertical_invest_interju","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a649887c-ee38-458e-8f18-426d53d6de9d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"572b07c1-c552-4d37-b4f3-2ae46f987afe","keywords":null,"link":"/360/20210216_svecz_szabina_vertical_invest_interju","timestamp":"2021. február. 16. 06:30","title":"Svecz Szabina huszonévesen szépségversenyt nyert, ma a börtön vár rá egy húszéves ügy miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5424b343-a9c3-44c6-a2cc-0409e7031e61","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy Hadházy Ákos által közzétett levél szerint a háziorvosoknak jégakkut is kellett vinniük a dobozban, hogy ne szakadjon meg a hűtési lánc. ","shortLead":"Egy Hadházy Ákos által közzétett levél szerint a háziorvosoknak jégakkut is kellett vinniük a dobozban, hogy ne...","id":"20210215_moderna_vakcina_koronavirus_jarvany_vedooltas_hadhazy_akos_hutotaska_jegakku","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5424b343-a9c3-44c6-a2cc-0409e7031e61&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2ef5c58-a19b-42da-a7ef-ded985ee8a50","keywords":null,"link":"/itthon/20210215_moderna_vakcina_koronavirus_jarvany_vedooltas_hadhazy_akos_hutotaska_jegakku","timestamp":"2021. február. 15. 11:09","title":"Hadházy: Hűtőtáskával kellett készülniük a háziorvosoknak a Moderna-vakcina átvételére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f842630f-8b3c-4ff0-8019-8bc1446accad","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több teljesítménytesztet is lefuttattak a Samsung Galaxy S21 Ultra kétféle változatával, hogy választ találjanak kérdésre: melyik processzorral szerelt telefon az erősebb? A sok teszt ellenére a válasz nem lett egyértelmű.","shortLead":"Több teljesítménytesztet is lefuttattak a Samsung Galaxy S21 Ultra kétféle változatával, hogy választ találjanak...","id":"20210214_samsung_galaxy_s21_ultra_exynos_2100_qualcomm_snaprdagon_888_teljesitmeny_benchmark_teszt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f842630f-8b3c-4ff0-8019-8bc1446accad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13753051-e68c-41e4-9a2e-c2e444ba5189","keywords":null,"link":"/tudomany/20210214_samsung_galaxy_s21_ultra_exynos_2100_qualcomm_snaprdagon_888_teljesitmeny_benchmark_teszt","timestamp":"2021. február. 14. 16:03","title":"Melyik processzorral erősebb a Samsung Galaxy S21 Ultra? Exynos 2100 vagy Snapdragon 888?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]