[{"c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"Azonnali intézkedéseket javasol az Európai Bizottság a koronavírus mutációinak azonosítására. Több kezdeményezés bejelentése mellett azt is közölték, hogy újabb szerződést kötöttek már engedélyezett oltás szállítására.","shortLead":"Azonnali intézkedéseket javasol az Európai Bizottság a koronavírus mutációinak azonosítására. Több kezdeményezés...","timestamp":"2021. február. 17. 14:30","title":"További 300 millió adag oltóanyagot rendelt az EU"},{"c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Akinek nincs fontos tennivalója, az elhagyhatja az országot.","shortLead":"Akinek nincs fontos tennivalója, az elhagyhatja az országot.","timestamp":"2021. február. 17. 05:50","title":"Washington engedélyezte követsége egyes tagjainak és hozzátartozóiknak Mianmar elhagyását"},{"c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Carl Pei, a OnePlus társalapítója január első napjaiban szerezte meg a nagy reményekkel induló, aztán csúnyán befuccsoló Essential Phone védjegyét, és az ahhoz tartozó összes jogot.","shortLead":"Carl Pei, a OnePlus társalapítója január első napjaiban szerezte meg a nagy reményekkel induló, aztán csúnyán...","timestamp":"2021. február. 16. 10:33","title":"Feltámadhat az Android atyjának telefonja"},{"c_author":"MTI","category":"sport","description":"Gulácsi Péteréknek nagyon nehéz dolguk lesz a visszavágón.","shortLead":"Gulácsi Péteréknek nagyon nehéz dolguk lesz a visszavágón.","timestamp":"2021. február. 16. 23:16","title":"Két gólt ajándékozott a Leipzig a Liverpoolnak"},{"c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Az arckifejezés és az érzelmek közötti kapcsolat nem mindig olyan egyszerű, mint amilyennek látszik.



","shortLead":"Az arckifejezés és az érzelmek közötti kapcsolat nem mindig olyan egyszerű, mint amilyennek látszik.



","timestamp":"2021. február. 16. 12:30","title":"A nevetés boldogít, vagy azért nevetünk, mert boldogok vagyunk?"},{"c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Piacra dobott Kamala Harris unokahúga olyan pulóvert is, amire az volt írva, hogy alelnök nagynéni.","shortLead":"Piacra dobott Kamala Harris unokahúga olyan pulóvert is, amire az volt írva, hogy alelnök nagynéni.","timestamp":"2021. február. 15. 19:31","title":"Figyelmeztetést küldött a Fehér Ház Kamala Harris unokahúgának"},{"c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A biturbó V8-as motorral szerelt sportszedán nem kér elnézést az Autobahnon.","shortLead":"A biturbó V8-as motorral szerelt sportszedán nem kér elnézést az Autobahnon.","timestamp":"2021. február. 16. 06:41","title":"Így száguld az autópályán az 580 lóerős új Maserati – videó"},{"c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Közleményükben hangsúlyozták, hogy csak a hét második felében kérdezik meg az embereket az ország újraindításáról.","shortLead":"Közleményükben hangsúlyozták, hogy csak a hét második felében kérdezik meg az embereket az ország újraindításáról.","timestamp":"2021. február. 16. 13:50","title":"Hamis nemzeti konzultációs oldalt miatt tett feljelentést a Miniszterelnöki Kabinetiroda"}]