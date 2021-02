Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e3b82454-46a3-4b44-bbc6-5315b85ff3b9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Latifa hercegnő három éve próbált megszökni az országból, azóta tartják fogva.","shortLead":"Latifa hercegnő három éve próbált megszökni az országból, azóta tartják fogva.","id":"20210217_latifa_hercegno_borton","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e3b82454-46a3-4b44-bbc6-5315b85ff3b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9b6d7b0-ba65-495d-8281-e91422d90420","keywords":null,"link":"/elet/20210217_latifa_hercegno_borton","timestamp":"2021. február. 17. 13:10","title":"Egy börtönné alakított villában tartják fogva a dubaji emír lányát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46ae4995-a8c5-40e1-b199-1752d2f07b25","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Az elutasítottság ellenére a kormány nem tekinti prioritásnak az orosz és a kínai vakcinák iránti bizalmatlanság csökkentését – írja a HVG hetilap.","shortLead":"Az elutasítottság ellenére a kormány nem tekinti prioritásnak az orosz és a kínai vakcinák iránti bizalmatlanság...","id":"20210217_vakcina_oltasi_kedv_Magyarorszg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=46ae4995-a8c5-40e1-b199-1752d2f07b25&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f497bfce-1520-4d71-97bf-c7249b6359e9","keywords":null,"link":"/itthon/20210217_vakcina_oltasi_kedv_Magyarorszg","timestamp":"2021. február. 17. 13:26","title":"A kormány sem számított rá, hogy ennyien utasítanák vissza az oltást Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1407f522-0626-46d3-a40e-d1510d5f500f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Állítólag hétfő reggel elment futni, de onnan nem tért haza.","shortLead":"Állítólag hétfő reggel elment futni, de onnan nem tért haza.","id":"20210215_szeged_szabo_balint_eltunes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1407f522-0626-46d3-a40e-d1510d5f500f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"302172a5-f8be-4f39-a583-78281b146138","keywords":null,"link":"/itthon/20210215_szeged_szabo_balint_eltunes","timestamp":"2021. február. 15. 20:35","title":"A rendőrség is nyomoz Szabó Bálint szegedi képviselő eltűnése miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79ec9bc6-4331-465b-a7be-6aba1d576c2b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szállodák most még csak üzleti célból fogadhatnak vendégeket.","shortLead":"A szállodák most még csak üzleti célból fogadhatnak vendégeket.","id":"20210216_meszaros_lorinc_hunguest_hotel_wellness_hetvege_elfoglalas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=79ec9bc6-4331-465b-a7be-6aba1d576c2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4bb785a1-30a7-4244-9939-2054cc7f7c9f","keywords":null,"link":"/itthon/20210216_meszaros_lorinc_hunguest_hotel_wellness_hetvege_elfoglalas","timestamp":"2021. február. 16. 16:25","title":"Mészáros hoteljében nagyszabású wellness hétvégére készülnek áprilisban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80f0d597-84c7-44ad-9dbc-e2bbd43ede8e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az olasz sajtó szerint a hétvégén mozdulni sem lehetett a rengeteg látogatótól a február elsejétől újranyitott Vatikáni Múzeumban. Egyesek szerint „pokoli” volt az élmény. ","shortLead":"Az olasz sajtó szerint a hétvégén mozdulni sem lehetett a rengeteg látogatótól a február elsejétől újranyitott Vatikáni...","id":"20210216_Mintha_nem_lenne_jarvany_hompolygott_az_ujranyitott_Vatikani_Muzeumban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=80f0d597-84c7-44ad-9dbc-e2bbd43ede8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34f691da-035f-4f09-9f6d-5f31019ff25b","keywords":null,"link":"/elet/20210216_Mintha_nem_lenne_jarvany_hompolygott_az_ujranyitott_Vatikani_Muzeumban","timestamp":"2021. február. 16. 14:08","title":"Mintha nem lenne járvány: hömpölygött a tömeg az újranyitott Vatikáni Múzeumban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb54f672-fbaa-4c1f-8fef-de924bbab7ea","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A négyajtós kivitelű és 461 literes csomagtartójú modell várhatóan szupererős plugin hibrid hajtáslánccal támad.","shortLead":"A négyajtós kivitelű és 461 literes csomagtartójú modell várhatóan szupererős plugin hibrid hajtáslánccal támad.","id":"20210217_a_valaha_keszult_legerosebb_mercedes_itthon_zold_rendszamot_kaphat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=eb54f672-fbaa-4c1f-8fef-de924bbab7ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0a40688-d060-40ab-ae4b-9812130e217f","keywords":null,"link":"/cegauto/20210217_a_valaha_keszult_legerosebb_mercedes_itthon_zold_rendszamot_kaphat","timestamp":"2021. február. 17. 06:41","title":"A valaha készült legerősebb Mercedes itthon zöld rendszámot kaphat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"480750aa-8750-4116-b16a-958d77e4108e","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A HVG legújabb számából kiderül mikor és hogyan lett elege a jobboldali tudósoknak Kásler Miklós kitalált magyarságtörténetéből. Ez nem jelenti, hogy a Pozsonyi csatával vége a mai állami propagandához igazított történelmi animációk gyártásának, sőt. Pénz lesz rá.","shortLead":"A HVG legújabb számából kiderül mikor és hogyan lett elege a jobboldali tudósoknak Kásler Miklós kitalált...","id":"20210217_HVG_Mitoszharc_a_jobboldalon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=480750aa-8750-4116-b16a-958d77e4108e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1405822-f560-430f-8a28-9b03b3a8073e","keywords":null,"link":"/itthon/20210217_HVG_Mitoszharc_a_jobboldalon","timestamp":"2021. február. 17. 12:55","title":"Hogyan lesz Disneyland a Kárpát-medencéből?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed500107-6470-460d-8c97-c26c20282a9c","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"Az év végi pénzszórásnak meg lett az eredménye, az ország államadóssága meghaladta a 38 ezer milliárd forintot, ezzel újra visszaugrott a GDP 81 százalékára. A háztartások adóssága is jelentősen nőtt, miközben a lakosság rengeteg készpénzt és bankbetétet halmozott fel, vagyis egyáltalán nem volt minden rendben a munkaerőpiacon, ahogy a kormány igyekszik lefesteni.","shortLead":"Az év végi pénzszórásnak meg lett az eredménye, az ország államadóssága meghaladta a 38 ezer milliárd forintot, ezzel...","id":"20210217_allamadossag_aht","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ed500107-6470-460d-8c97-c26c20282a9c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ec0c84d-6934-47b7-837a-5662d5971d5c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210217_allamadossag_aht","timestamp":"2021. február. 17. 13:05","title":"Az Orbán-kormány felülmúlta a Gyurcsány-kormányt – államadósságban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]