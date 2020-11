Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1e030413-1b5d-4f77-9572-729b797fa474","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Bankos Barnabás szerint a Blikk olyan mondatokat tulajdonít neki, amik nem tőle származnak. A Blikk közölte, hogy Bankos jóváhagyta a neki tulajdonított nyilatkozatot.","shortLead":"Bankos Barnabás szerint a Blikk olyan mondatokat tulajdonít neki, amik nem tőle származnak. A Blikk közölte...","id":"20201118_bankos_barnabas_koronavirus_blikk","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1e030413-1b5d-4f77-9572-729b797fa474&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc289397-0d25-4675-b2c2-847e8d843713","keywords":null,"link":"/itthon/20201118_bankos_barnabas_koronavirus_blikk","timestamp":"2020. november. 18. 15:09","title":"Tagadja az egykori vírustagadó, hogy azt mondta volna, ötpercenként viszik a holtakat a kórházban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90a6ee80-a19f-4fcb-a35d-bc23b87bd019","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Ford luxusmárkájánal felfrissítették az egyik legkelendőbb SUV-t, a Nautilust.","shortLead":"A Ford luxusmárkájánal felfrissítették az egyik legkelendőbb SUV-t, a Nautilust.","id":"20201120_megujult_a_lincoln_nautilus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=90a6ee80-a19f-4fcb-a35d-bc23b87bd019&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"761deae8-93dd-47cf-af32-afeed3bedb2e","keywords":null,"link":"/cegauto/20201120_megujult_a_lincoln_nautilus","timestamp":"2020. november. 20. 07:59","title":"Ha már unalmas a BMW X5: itt a megújult Lincoln Nautilus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e8c7ff7-9ff1-4509-9307-1432163cb11a","c_author":"EUrologus","category":"gazdasag","description":"Nem volt vita sem a jogállamiságról, sem pedig a költségvetési ügyekről az uniós tagállami vezetők videokonferenciáján. Orbán Viktor megismételte álláspontját, a kormányfők pedig megbízták Angela Merkelt, hogy dolgozzon ki mindenki számára megfelelő megoldást.","shortLead":"Nem volt vita sem a jogállamiságról, sem pedig a költségvetési ügyekről az uniós tagállami vezetők videokonferenciáján...","id":"20201119_Negyedoras_vitat_rt_a_magyarlengyel_veto_az_EUcsucson","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1e8c7ff7-9ff1-4509-9307-1432163cb11a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef4a8b69-f22f-477a-9919-48afcfd56249","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201119_Negyedoras_vitat_rt_a_magyarlengyel_veto_az_EUcsucson","timestamp":"2020. november. 19. 23:55","title":"Negyedórás vitát ért a magyar-lengyel vétó az EU-csúcson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ee7cb48-03db-4d88-9e6b-3cd5cd84ffc5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Tíz dózis minta érkezik Magyarországra az orosz oltóanyagból.","shortLead":"Tíz dózis minta érkezik Magyarországra az orosz oltóanyagból.","id":"20201118_szijjarto_orosz_vakcina","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7ee7cb48-03db-4d88-9e6b-3cd5cd84ffc5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9622cfb0-0b15-427d-b2d9-25b19435bcf1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201118_szijjarto_orosz_vakcina","timestamp":"2020. november. 18. 15:58","title":"Szijjártó: Mi leszünk az első ország, amely csütörtökön az orosz vakcinából mintákat kap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1bbb7f18-80f0-4abb-9b9b-23a48225ffde","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az Omega együttes 1962-ben alakult, és számos tekintetben úttörő volt a magyar rocktörténetben. Benkő László halálával minden bizonnyal a zenekar is megszűnik közel 60 év után. Fotókkal és videofelvételekkel emlékezünk a zenészre.



","shortLead":"Az Omega együttes 1962-ben alakult, és számos tekintetben úttörő volt a magyar rocktörténetben. Benkő László halálával...","id":"20201118_Benko_Laszlo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1bbb7f18-80f0-4abb-9b9b-23a48225ffde&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d350088f-7c36-4e9a-a016-636c8e3a55a5","keywords":null,"link":"/elet/20201118_Benko_Laszlo","timestamp":"2020. november. 18. 11:13","title":"„Szállj, csak szállj tovább!” – Benkő Lászlóra emlékezünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2be8f59-67e6-4834-85ca-2df29a2290bf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Havaseső-zápor és a hózápor is előfordulhat az ország egyes területein pénteken.","shortLead":"Havaseső-zápor és a hózápor is előfordulhat az ország egyes területein pénteken.","id":"20201120_Orszagszerte_fagyok_jonnek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c2be8f59-67e6-4834-85ca-2df29a2290bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01653c46-cb1c-4ac8-861f-0c89224291f4","keywords":null,"link":"/itthon/20201120_Orszagszerte_fagyok_jonnek","timestamp":"2020. november. 20. 08:20","title":"Országszerte fagyok jönnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e342bc68-36ad-49a0-986c-4b902c9ee8f1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Már csak a dokumentációt várják a vakcina vizsgálatához, ha az is megérkezik, indulhatnak az elemzések.","shortLead":"Már csak a dokumentációt várják a vakcina vizsgálatához, ha az is megérkezik, indulhatnak az elemzések.","id":"20201119_orosz_vakcina_szijjarto_peter","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e342bc68-36ad-49a0-986c-4b902c9ee8f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d51a3f08-3a2f-4fef-8d16-711c40a96a0a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201119_orosz_vakcina_szijjarto_peter","timestamp":"2020. november. 19. 17:35","title":"Megérkeztek az orosz oltóanyag mintái Budapestre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8fc71ca4-eae4-4b94-a463-946f42d59fd6","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Egy új kormányrendelet felmenti őket a kötelezettség alól.","shortLead":"Egy új kormányrendelet felmenti őket a kötelezettség alól.","id":"20201119_koronavirus_autizmus_fogyatekkal_elok_maszkviseles","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8fc71ca4-eae4-4b94-a463-946f42d59fd6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5635e018-ee00-4217-9806-296804725d30","keywords":null,"link":"/itthon/20201119_koronavirus_autizmus_fogyatekkal_elok_maszkviseles","timestamp":"2020. november. 19. 15:13","title":"Nem kell maszkot viselniük az autistáknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]