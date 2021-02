Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0a88299b-168a-4594-a88c-633383a4a7c1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A koronavírus-járvány miatti megváltozott világban egyes digitális szolgáltatások hihetetlen népszerűségre tesznek szert. Ilyen például a virtuális értekezletek tartásának a lehetősége, amiből a LinkedIn sem akar kimaradni.","shortLead":"A koronavírus-járvány miatti megváltozott világban egyes digitális szolgáltatások hihetetlen népszerűségre tesznek...","id":"20210218_linkedin_beta_virtualis_ertekezlet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0a88299b-168a-4594-a88c-633383a4a7c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8872ef4b-6e6b-4312-866b-283e6ae5d239","keywords":null,"link":"/tudomany/20210218_linkedin_beta_virtualis_ertekezlet","timestamp":"2021. február. 18. 10:03","title":"Egy gombnyomásra kezdődhet majd a virtuális értekezlet a LinkedInen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10a30ef2-c173-42e9-89b5-79db086f2834","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Más egyetemes szolgáltató lép majd az Elmű-Émász helyébe, miközben a társaság megmarad az északkelet-magyarországi áramhálózat üzemeltetőjeként. Az ügyfeleknek nincs ezzel dolga.","shortLead":"Más egyetemes szolgáltató lép majd az Elmű-Émász helyébe, miközben a társaság megmarad az északkelet-magyarországi...","id":"20210219_elmuemasz_befejezi_energiahivatal_felhivas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=10a30ef2-c173-42e9-89b5-79db086f2834&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5fd7af7a-7bb8-44f5-8591-d7b5b3e4b7b5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210219_elmuemasz_befejezi_energiahivatal_felhivas","timestamp":"2021. február. 19. 15:40","title":"Az összes lakossági ügyfelétől búcsúzik az Elmű-Émász","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ff1cee0-cac2-4359-85f0-30870b0ea4e8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrök egy órán belül elfogták és őrizetbe vették a feltételezett elkövetőt.\r

","shortLead":"A rendőrök egy órán belül elfogták és őrizetbe vették a feltételezett elkövetőt.\r

","id":"20210219_Gyujtogatas_bolt_raktar_Agard","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9ff1cee0-cac2-4359-85f0-30870b0ea4e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13bb83cf-cf3e-4091-bde8-3f7b941795a7","keywords":null,"link":"/itthon/20210219_Gyujtogatas_bolt_raktar_Agard","timestamp":"2021. február. 19. 16:29","title":"Nem kapott hitelt, ezért felgyújtotta a boltos raktárát egy férfi Agárdon – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a68d447f-5515-419c-b394-f3fa1689f344","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Négy-hat járművet is kiválthat egy közösen használt, megosztott autó, és mivel folyamatosan mozgásban van, kevesebb parkolóra van szükség, és a forgalom is kisebb. ","shortLead":"Négy-hat járművet is kiválthat egy közösen használt, megosztott autó, és mivel folyamatosan mozgásban van, kevesebb...","id":"20210219_Klimasemleges_uzemanyagkartyaval_es_elektromos_autokkal_erosit_a_budapesti_automegoszto","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a68d447f-5515-419c-b394-f3fa1689f344&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e276080-7987-4532-a0ae-ed41f68d1b66","keywords":null,"link":"/zhvg/20210219_Klimasemleges_uzemanyagkartyaval_es_elektromos_autokkal_erosit_a_budapesti_automegoszto","timestamp":"2021. február. 19. 16:53","title":"Minden liternyi benzin szén-dioxid-kibocsátását kompenzálja az autómegosztó ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b38ec481-a19d-4ab5-a434-680da58bdc9c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A McKinsey Global Institute szerint a pandémia hatásai elsősorban a kiskereskedelemben, szállodaiparban és vendéglátásban, valamint az irodai adminisztrációban alacsony béréért dolgozó embereket sújtják majd.","shortLead":"A McKinsey Global Institute szerint a pandémia hatásai elsősorban a kiskereskedelemben, szállodaiparban és...","id":"20210218_koronavirus_jarvany_hatasok_gazdasag_munkahelyek_allaskeresok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b38ec481-a19d-4ab5-a434-680da58bdc9c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa4ffbd7-9895-431b-a892-872b83035e95","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210218_koronavirus_jarvany_hatasok_gazdasag_munkahelyek_allaskeresok","timestamp":"2021. február. 18. 20:28","title":"Egy előrejelzés szerint 100 millió embernek kell majd új munkahelyet keresnie a járvány következményei miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"224c98fa-0ac2-4a1e-ada0-9794f6253fd8","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A versenyképes fiatalok képzéséhez új tanítási módszerek kellenek – véli az Együtt a Jövő Mérnökeiért Szövetség (EJMSZ).\r

\r

","shortLead":"A versenyképes fiatalok képzéséhez új tanítási módszerek kellenek – véli az Együtt a Jövő Mérnökeiért Szövetség...","id":"20210219_Nem_azt_tanitja_az_iskola_amire_a_gyerekeknek_kesobb_szukseguk_lesz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=224c98fa-0ac2-4a1e-ada0-9794f6253fd8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a57fd202-16bc-4dba-9af8-ae7c4c387b52","keywords":null,"link":"/elet/20210219_Nem_azt_tanitja_az_iskola_amire_a_gyerekeknek_kesobb_szukseguk_lesz","timestamp":"2021. február. 19. 12:45","title":"Nem azt tanítja az iskola, amire a gyerekeknek később szükségük lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f8e3f55-1c16-44b4-bb6c-2acf16f052ec","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A bőrdaganatok felismerésében segít a Szegedi Tudományegyetem Bőrgyógyászati és Allergológiai Klinika által összeállított játékos online kérdőív.","shortLead":"A bőrdaganatok felismerésében segít a Szegedi Tudományegyetem Bőrgyógyászati és Allergológiai Klinika által...","id":"20210218_borrak_felismereset_vizsgalo_kerdoiv_gyerekeknek_szte","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4f8e3f55-1c16-44b4-bb6c-2acf16f052ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6651bd0-7339-4301-9954-035700b5ef18","keywords":null,"link":"/tudomany/20210218_borrak_felismereset_vizsgalo_kerdoiv_gyerekeknek_szte","timestamp":"2021. február. 18. 09:33","title":"15 fotós kérdőív, melyen 80–90%-os aránnyal ismerik fel a veszélyes anyajegyeket még a gyerekek is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b72952d-ad31-454e-8095-7c099f37d070","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ügyészség szerint az orvos emberek életét tette ki veszélynek.","shortLead":"Az ügyészség szerint az orvos emberek életét tette ki veszélynek.","id":"20210218_orizetben_koronavirus_gyogyszerrel_uzletelo_orvos","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6b72952d-ad31-454e-8095-7c099f37d070&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0218a503-e7e9-4fa0-8765-c0fa8fa858d9","keywords":null,"link":"/itthon/20210218_orizetben_koronavirus_gyogyszerrel_uzletelo_orvos","timestamp":"2021. február. 18. 12:59","title":"Őrizetbe vettek egy budapesti orvost, aki koronavírus-gyógyszerekkel üzletelhetett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]