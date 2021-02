Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"84f7aa41-478d-493a-9f92-98bbf91bb3d5","c_author":"HVG","category":"360","description":"A Fudan több budapesti egyetemmel is együttműködést tervez.","shortLead":"A Fudan több budapesti egyetemmel is együttműködést tervez.","id":"202107_fudan_magyarorszag_kinaiegyetem","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=84f7aa41-478d-493a-9f92-98bbf91bb3d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b8e68c3-84fe-4ef1-83b3-3acd56f4b0bb","keywords":null,"link":"/360/202107_fudan_magyarorszag_kinaiegyetem","timestamp":"2021. február. 19. 12:00","title":"Egy lépéssel közelebb jutott Magyarországhoz a kínai Fudan Egyetem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1d221a6-aab3-4cf5-a348-a9e359632c62","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Csehi Zoltán az elmúlt öt évben az Európai Törvényszék magyar tagja volt.

","shortLead":"Csehi Zoltán az elmúlt öt évben az Európai Törvényszék magyar tagja volt.

","id":"20210218_Varga_Judit_palyaztatas_unios_biro","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f1d221a6-aab3-4cf5-a348-a9e359632c62&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e524311-dfe7-4e4c-8a84-f82142571894","keywords":null,"link":"/itthon/20210218_Varga_Judit_palyaztatas_unios_biro","timestamp":"2021. február. 18. 07:54","title":"Varga Judit pályáztatás nélkül, Trócsányi ügyvédi irodájából jelölt uniós bírót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f22d7aa4-b492-428a-b025-2a330f33c151","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Hosszú interjúban beszélt arról FKA Twigs énekesnő, mit élt át abban az időszakban, amikor kapcsolatban volt Shia LaBeouf színésszel.","shortLead":"Hosszú interjúban beszélt arról FKA Twigs énekesnő, mit élt át abban az időszakban, amikor kapcsolatban volt Shia...","id":"20210218_FKA_Twigs_Shia_LaBoeuf_Elle_interju_vadak_bantalmazas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f22d7aa4-b492-428a-b025-2a330f33c151&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60e4bba4-819c-4f29-9094-c6c5ef0c75de","keywords":null,"link":"/elet/20210218_FKA_Twigs_Shia_LaBoeuf_Elle_interju_vadak_bantalmazas","timestamp":"2021. február. 18. 13:47","title":"FKA Twigs szerint Shia LaBeouf kutyákra lövöldözött, mert így akart felkészülni egy szerepre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc7815b1-250f-4a5f-a7c2-b03eff5c686f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ha minden jól alakul, magyar idő szerint csütörtökön 21 óra 55 perckor leszáll a vörös bolygón a NASA eddigi legmodernebb marsjárója. A történelmi pillanatot több helyen élőben közvetítik.","shortLead":"Ha minden jól alakul, magyar idő szerint csütörtökön 21 óra 55 perckor leszáll a vörös bolygón a NASA eddigi...","id":"20210218_perseverance_marsjaro_landolas_elo_kozvetites_magyarul","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dc7815b1-250f-4a5f-a7c2-b03eff5c686f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16752cd3-937d-4899-82e3-afe9165fb331","keywords":null,"link":"/tudomany/20210218_perseverance_marsjaro_landolas_elo_kozvetites_magyarul","timestamp":"2021. február. 18. 15:03","title":"Itt magyarul is követheti a Perseverance marsjáró esti landolását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b21d5be-9231-4928-ae11-e86d24221f04","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nem sokkal azután, hogy landolt a Marson a Perseverance névre hallgató kutatórobot, és elküldte első fotóját a bolygóról, megszülettek az első mémek is. Ted Cruz és Bernie Sanders is feltűnik a Marson. ","shortLead":"Nem sokkal azután, hogy landolt a Marson a Perseverance névre hallgató kutatórobot, és elküldte első fotóját...","id":"20210219_A_texasiak_inkabb_a_szenatorukat_kuldtek_volna_a_Marsra_a_kutatorobot_helyett","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3b21d5be-9231-4928-ae11-e86d24221f04&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16845708-16dd-4cf3-b7d8-69136817e197","keywords":null,"link":"/elet/20210219_A_texasiak_inkabb_a_szenatorukat_kuldtek_volna_a_Marsra_a_kutatorobot_helyett","timestamp":"2021. február. 19. 09:50","title":"A texasiak inkább a szenátorukat küldték volna a Marsra a kutatórobot helyett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b38ec481-a19d-4ab5-a434-680da58bdc9c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A McKinsey Global Institute szerint a pandémia hatásai elsősorban a kiskereskedelemben, szállodaiparban és vendéglátásban, valamint az irodai adminisztrációban alacsony béréért dolgozó embereket sújtják majd.","shortLead":"A McKinsey Global Institute szerint a pandémia hatásai elsősorban a kiskereskedelemben, szállodaiparban és...","id":"20210218_koronavirus_jarvany_hatasok_gazdasag_munkahelyek_allaskeresok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b38ec481-a19d-4ab5-a434-680da58bdc9c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa4ffbd7-9895-431b-a892-872b83035e95","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210218_koronavirus_jarvany_hatasok_gazdasag_munkahelyek_allaskeresok","timestamp":"2021. február. 18. 20:28","title":"Egy előrejelzés szerint 100 millió embernek kell majd új munkahelyet keresnie a járvány következményei miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c438720-2f72-450d-a9fa-754b53786e41","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Közel 28 ezer darab Sinopharm oltóanyag lesz elérhető Pest megyében.","shortLead":"Közel 28 ezer darab Sinopharm oltóanyag lesz elérhető Pest megyében.","id":"20210219_sinopharm_pest_megye_28_ezer","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7c438720-2f72-450d-a9fa-754b53786e41&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa432096-2a46-4fc4-8642-71d0950d0f71","keywords":null,"link":"/itthon/20210219_sinopharm_pest_megye_28_ezer","timestamp":"2021. február. 19. 17:33","title":"Jövő héttől oltanak a kínai vakcinával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8884b17-3ade-433c-a7fd-843f736b1059","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Megérkezett a trailer a 101 Kiskutya főgonoszának eredettörténetéhez.","shortLead":"Megérkezett a trailer a 101 Kiskutya főgonoszának eredettörténetéhez.","id":"20210218_Emma_Stone_cruella_Disney_101_kiskutya","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a8884b17-3ade-433c-a7fd-843f736b1059&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69b22be9-1f54-4168-9d97-c603aa6c4ed3","keywords":null,"link":"/elet/20210218_Emma_Stone_cruella_Disney_101_kiskutya","timestamp":"2021. február. 18. 11:48","title":"Ilyen Emma Stone, amikor pszichopata főgonoszt játszik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]