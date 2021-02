Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c3efa86d-f79e-4b99-a65e-f707a293f91c","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Több kerületből érkeztek tűzoltók, hogy eloltsák az Alsó Sas utcában található raktárnál keletkezett tüzet.","shortLead":"Több kerületből érkeztek tűzoltók, hogy eloltsák az Alsó Sas utcában található raktárnál keletkezett tüzet.","id":"20210219_Kigyulladt_raktarepulet_BudafokTeteny","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c3efa86d-f79e-4b99-a65e-f707a293f91c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ccc66025-5eb9-40e6-94b0-273a5d74ad7c","keywords":null,"link":"/itthon/20210219_Kigyulladt_raktarepulet_BudafokTeteny","timestamp":"2021. február. 19. 15:34","title":"Kigyulladt egy ezer négyzetméteres raktárépület Budafok-Tétényben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dfcacada-ea5a-4c8a-9814-8d2dcf9cbdf5","c_author":"Fekő Ádám","category":"itthon","description":"Összeszedtük azokat a neveket, akikre biztosan lehet szavazni a 106 választókerületben az ellenzéki előválasztáson. A fővárosban várható pár nagy csata, de érdekesnek ígérkezik Szombathely is. A pártok egyelőre készülődnek az őszi küzdelemre. ","shortLead":"Összeszedtük azokat a neveket, akikre biztosan lehet szavazni a 106 választókerületben az ellenzéki előválasztáson...","id":"20210220_Budapest_videk_ellenzeki_elovalasztas_jeloltek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dfcacada-ea5a-4c8a-9814-8d2dcf9cbdf5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95b72e05-6643-44f6-a1f9-7bad10b8ae2c","keywords":null,"link":"/itthon/20210220_Budapest_videk_ellenzeki_elovalasztas_jeloltek","timestamp":"2021. február. 20. 13:00","title":"Budapesten már alakul az előválasztás mezőnye, a Momentum a legaktívabb vidéken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"795e8644-fb1f-406b-be4b-ae31d6e4e101","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Amerikai sajtóinformációk szerint bizonyos rendőrtisztek maguk is részt vehettek az ostromban.\r

\r

","shortLead":"Amerikai sajtóinformációk szerint bizonyos rendőrtisztek maguk is részt vehettek az ostromban.\r

\r

","id":"20210219_Hat_rendortisztet_felfuggesztettek_a_capitoliumi_rendorsegnel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=795e8644-fb1f-406b-be4b-ae31d6e4e101&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54399953-8419-4c8e-b9c9-9bf6ead3942a","keywords":null,"link":"/vilag/20210219_Hat_rendortisztet_felfuggesztettek_a_capitoliumi_rendorsegnel","timestamp":"2021. február. 19. 21:49","title":"Capitoliumi zavargások: Felfüggesztettek hat rendőrtisztet ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36ba98c1-62c3-4880-b47f-0b1a1b72276f","c_author":"Mátraházi Zsuzsa","category":"360","description":"Sokoldalú, alkotó értelmiségi: matematikus, tankönyvszerző, könyvkiadó társalapítója, erotikus művek álneves szerzője, a bunyevác hagyományok őrzője. Borzalom, mondja, hogy a politikusok egyik nap ezt állíthatják az ország gazdasági helyzetéről, a másik nap meg azt. A koronavírus-járvány kezeléséről is van matematikai állítása.","shortLead":"Sokoldalú, alkotó értelmiségi: matematikus, tankönyvszerző, könyvkiadó társalapítója, erotikus művek álneves szerzője...","id":"202107_obadovics_j_gyula","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=36ba98c1-62c3-4880-b47f-0b1a1b72276f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11aa309e-f938-4d2c-a7ce-a6e82f54bad4","keywords":null,"link":"/360/202107_obadovics_j_gyula","timestamp":"2021. február. 20. 13:30","title":"Obádovics J. Gyula: A politikusokat beültetném egy-két matematikaórára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a68d447f-5515-419c-b394-f3fa1689f344","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Négy-hat járművet is kiválthat egy közösen használt, megosztott autó, és mivel folyamatosan mozgásban van, kevesebb parkolóra van szükség, és a forgalom is kisebb. ","shortLead":"Négy-hat járművet is kiválthat egy közösen használt, megosztott autó, és mivel folyamatosan mozgásban van, kevesebb...","id":"20210219_Klimasemleges_uzemanyagkartyaval_es_elektromos_autokkal_erosit_a_budapesti_automegoszto","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a68d447f-5515-419c-b394-f3fa1689f344&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e276080-7987-4532-a0ae-ed41f68d1b66","keywords":null,"link":"/zhvg/20210219_Klimasemleges_uzemanyagkartyaval_es_elektromos_autokkal_erosit_a_budapesti_automegoszto","timestamp":"2021. február. 19. 16:53","title":"Minden liternyi benzin szén-dioxid-kibocsátását kompenzálja az autómegosztó ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e14009f-e3d9-4bf7-a6e2-0fdf6e52a2f8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Levélben köszönte meg a sofőr, hogy időben figyelmeztették az életveszélyes mutatványra.","shortLead":"Levélben köszönte meg a sofőr, hogy időben figyelmeztették az életveszélyes mutatványra.","id":"20210219_A_mentok_igazitottak_utba_egy_autost_aki_a_forgalommal_szemben_autozott","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6e14009f-e3d9-4bf7-a6e2-0fdf6e52a2f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8446260e-a9f9-402e-b656-934e4d3afa33","keywords":null,"link":"/cegauto/20210219_A_mentok_igazitottak_utba_egy_autost_aki_a_forgalommal_szemben_autozott","timestamp":"2021. február. 19. 17:00","title":"Szirénával figyelmeztették a mentők a sofőrt, aki forgalommal szemben hajtott volna fel az autópályára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87809a9c-7e0b-4103-a8c3-ebcc3910b6ae","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Legalább egy hét felkészülési idő kell a vendéglátósoknak az újranyitás előtt, és egy hónap ahhoz, hogy teljesen felpörögjön az iparág.","shortLead":"Legalább egy hét felkészülési idő kell a vendéglátósoknak az újranyitás előtt, és egy hónap ahhoz, hogy teljesen...","id":"20210219_vendeglatas_koronavirus_jarvany_nyitas_kupon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=87809a9c-7e0b-4103-a8c3-ebcc3910b6ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8b73ecc-aa3f-4f05-afb0-0f8a59bb9400","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210219_vendeglatas_koronavirus_jarvany_nyitas_kupon","timestamp":"2021. február. 19. 13:55","title":"Kuponokkal pörgetnék fel a vendéglátást a nyitás előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"401e176e-51f1-4cdf-9250-b1dce5664850","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A koronavírus-fertőzés egy újabb lehetséges következményére figyelmeztetnek a kutatók. Elképzelhető, hogy a betegség a későbbiekben negatívan befolyásolhatja az utódnemzési képességet, bár egyelőre mindez még viták tárgya.

","shortLead":"A koronavírus-fertőzés egy újabb lehetséges következményére figyelmeztetnek a kutatók. Elképzelhető, hogy a betegség...","id":"20210220_covid_utani_ferfi_termeketlenseg_vizsgalata","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=401e176e-51f1-4cdf-9250-b1dce5664850&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"deaf831c-12a2-4559-a111-f2bcd54806f8","keywords":null,"link":"/tudomany/20210220_covid_utani_ferfi_termeketlenseg_vizsgalata","timestamp":"2021. február. 20. 12:03","title":"Újabb Covid-gyanú: már vizsgálják, hogy terméketlenebbek lesznek-e a férfiak a fertőzés után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]