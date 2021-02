Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6ca867f3-a4ed-4212-9fcb-994a67adbb9d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A bíróság úgy ítélte meg, nem általános rendezvényen, hanem politikai gyűlésen vett részt a politikus, amit már nem lehet rajta számon kérni. ","shortLead":"A bíróság úgy ítélte meg, nem általános rendezvényen, hanem politikai gyűlésen vett részt a politikus, amit már nem...","id":"20210218_kassai_daniel_buntetes_itelet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6ca867f3-a4ed-4212-9fcb-994a67adbb9d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c78a9bd6-2ade-4e1f-97f2-f8e8b4637f88","keywords":null,"link":"/itthon/20210218_kassai_daniel_buntetes_itelet","timestamp":"2021. február. 18. 20:22","title":"Elengedték az ellenzéki képviselő büntetését, amit a dudálós tüntetésen kapott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9790a196-7869-4dc2-b225-61063efea592","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy átadón kaptuk el a minisztert, akit Kósa Lajos és Rogán Antal ügyéről is kérdeztük személyesen, a járvány második hulláma óta először. ","shortLead":"Egy átadón kaptuk el a minisztert, akit Kósa Lajos és Rogán Antal ügyéről is kérdeztük személyesen, a járvány második...","id":"20210218_Gulyas_Gergelyt_kerdeztuk_Meddig_maradhat_befolyasos_politikus_a_Fideszben_aki_elfogadja_egy_francia_bank_negyedet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9790a196-7869-4dc2-b225-61063efea592&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23bece89-24df-4c4b-bba3-c905b0beb151","keywords":null,"link":"/itthon/20210218_Gulyas_Gergelyt_kerdeztuk_Meddig_maradhat_befolyasos_politikus_a_Fideszben_aki_elfogadja_egy_francia_bank_negyedet","timestamp":"2021. február. 18. 14:41","title":"Gulyás Gergelyt kérdeztük: Meddig maradhat befolyásos politikus a Fideszben, aki elfogadja egy francia bank negyedét?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5b8aa0b-d461-4c0f-9f2c-5de19e3be3e2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Tavaly január végén vált elérhetővé Vodafone Magyarország Alapítvány és az Országos Mentőszolgálat ÉletMentő applikációja, melynek társadalmi hasznosságát mi sem bizonyítja jobban, mint hogy az elmúlt egy évben 530 ezren töltötték le és már közel 3000 esetben nyújtott segítséget – közölte a két szervezet.","shortLead":"Tavaly január végén vált elérhetővé Vodafone Magyarország Alapítvány és az Országos Mentőszolgálat ÉletMentő...","id":"20210219_vodafone_omsz_eletmento_app_statisztika","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f5b8aa0b-d461-4c0f-9f2c-5de19e3be3e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc601bad-2966-44e4-951f-294392b17bd6","keywords":null,"link":"/tudomany/20210219_vodafone_omsz_eletmento_app_statisztika","timestamp":"2021. február. 19. 08:33","title":"A Mentők mondják: érdemes telepíteni ezt az appot, már 3000 magyar életét mentette meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f84e85e5-63af-47fe-9cdf-7ed3f86b6193","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hatpontos tervvel érkezett tárgyalni Karácsony Gergely főpolgármester a Miniszterelnökségre az oltások gyorsításáról. Fővárosi forrásaink szerint a megbeszélés operatívan zajlott, megállapodtak abban, hogy az operatív törzs engedélyével Budapesten lehetnek plusz oltópontok, amikor elkezdődik a tömeges oltás. ","shortLead":"Hatpontos tervvel érkezett tárgyalni Karácsony Gergely főpolgármester a Miniszterelnökségre az oltások gyorsításáról...","id":"20210218_Bemutatta_a_fovarosi_oltasi_tervet_Karacsony_Gergely","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f84e85e5-63af-47fe-9cdf-7ed3f86b6193&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e983e8a-261e-4096-b272-bd5d6dfbeccc","keywords":null,"link":"/itthon/20210218_Bemutatta_a_fovarosi_oltasi_tervet_Karacsony_Gergely","timestamp":"2021. február. 18. 14:08","title":"Beszállna a főváros az oltások gyorsításába, 10 plusz oltópont nyílhat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"932169d9-fb6e-4160-a338-f4f22897f75e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A félreértést az okozza, hogy az építmény nem látszódik a Google Térképen. Pontosabban mégis, csak még nincs kész.","shortLead":"A félreértést az okozza, hogy az építmény nem látszódik a Google Térképen. Pontosabban mégis, csak még nincs kész.","id":"20210218_wolfsberger_ac_puskas_ferenc_stadion_budapest_europa_liga","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=932169d9-fb6e-4160-a338-f4f22897f75e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8dd202b0-ea5d-4bbd-af0a-c68de1e7e3ea","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210218_wolfsberger_ac_puskas_ferenc_stadion_budapest_europa_liga","timestamp":"2021. február. 18. 18:35","title":"A Wolfsberger csapata nem érti, hová tűnt a Puskás Aréna","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6fe6ce38-903e-4ff8-b133-4e6aa738fb5b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy nemrég nyilvánosságra került szabadalom sejteti, hogy az LG különféle kialakítású kihúzható kijelzős, vagy ha jobban tetszik, nyújtható okostelefon megvalósításokon dolgozik.","shortLead":"Egy nemrég nyilvánosságra került szabadalom sejteti, hogy az LG különféle kialakítású kihúzható kijelzős, vagy ha...","id":"20210220_lg_szabadalom_ketkijelzos_feltekerheto_okostelefon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6fe6ce38-903e-4ff8-b133-4e6aa738fb5b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa25f7f7-d5f7-4245-81a3-3aa0ee125498","keywords":null,"link":"/tudomany/20210220_lg_szabadalom_ketkijelzos_feltekerheto_okostelefon","timestamp":"2021. február. 20. 08:03","title":"Két kijelző is lenne az LG kihúzhatós telefonján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c03718ff-4da2-447a-ba62-b9dbfbbc17a0","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Ausztria már felajánlotta, hogy a hadseregéből orvosokat és ápolókat irányít Szlovákiába, ahol egyre kevesebb a szakember.","shortLead":"Ausztria már felajánlotta, hogy a hadseregéből orvosokat és ápolókat irányít Szlovákiába, ahol egyre kevesebb...","id":"20210218_szlovakia_koronavirus_brit_mutacio_egeszsegugy_segitseg_ausztria","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c03718ff-4da2-447a-ba62-b9dbfbbc17a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2068be2e-ff05-4192-aa23-3c14171ae753","keywords":null,"link":"/vilag/20210218_szlovakia_koronavirus_brit_mutacio_egeszsegugy_segitseg_ausztria","timestamp":"2021. február. 18. 14:52","title":"Összeroppanthatja a szlovák egészségügyet a brit vírusmutáció","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"812cb728-7590-4204-9b49-040dd7169e6b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Három-háromezer önkéntessel végzik a könnyű változatú oltóanyag klinikai próbáját.","shortLead":"Három-háromezer önkéntessel végzik a könnyű változatú oltóanyag klinikai próbáját.","id":"20210218_szputnyik_v_light_vakcina_klinikai_teszt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=812cb728-7590-4204-9b49-040dd7169e6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e6f1aab-3557-4c9d-a71c-2f7fceb9e320","keywords":null,"link":"/tudomany/20210218_szputnyik_v_light_vakcina_klinikai_teszt","timestamp":"2021. február. 18. 18:25","title":"Elkezdődött az orosz vakcina „light” változatának klinikai tesztje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]