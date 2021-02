Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f1528b98-366b-4338-aa55-47cf71d7f204","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A koronavírus ellen kitalált oltóanyagok nagyjából 300 nap alatt készültek, ám további fejlesztésekkel ez az idő akár sokkal kevesebb is lehetne – legalábbis Boris Johnson szerint.","shortLead":"A koronavírus ellen kitalált oltóanyagok nagyjából 300 nap alatt készültek, ám további fejlesztésekkel ez az idő akár...","id":"20210219_boris_johnson_vakcinafejlesztes_vakcinak_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f1528b98-366b-4338-aa55-47cf71d7f204&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70fb83c0-df47-45b1-818c-4df75a52fe30","keywords":null,"link":"/tudomany/20210219_boris_johnson_vakcinafejlesztes_vakcinak_koronavirus","timestamp":"2021. február. 19. 15:03","title":"A brit miniszterelnök szerint 100 nap alatt kellene vakcinákat fejleszteni, így többeket lehetne megmenteni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5938328-8fc6-4023-828c-e9d08aa7d918","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A járvány halálos áldozatainak száma már 14 299.","shortLead":"A járvány halálos áldozatainak száma már 14 299.","id":"20210221_koronavirus_jarvany_halalos_aldozatok_statisztika_egeszsegugy","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a5938328-8fc6-4023-828c-e9d08aa7d918&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44076394-c76a-49c8-99c2-166cbd4f5d2a","keywords":null,"link":"/itthon/20210221_koronavirus_jarvany_halalos_aldozatok_statisztika_egeszsegugy","timestamp":"2021. február. 21. 09:39","title":"Koronavírus: 47 elhunyt, 2912 új fertőzött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f49a9425-39cf-43ce-a149-9bb23a816ef1","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A világ hét legfejlettebb ipari országának (G7) vezetői támogatásukról biztosították Japán elkötelezettségét, hogy biztonságos és nyugodt olimpiát, illetve paralimpiát rendezzen nyáron Tokióban.","shortLead":"A világ hét legfejlettebb ipari országának (G7) vezetői támogatásukról biztosították Japán elkötelezettségét...","id":"20210220_A_vezeto_gazdasagi_hatalmak_tamogatjak_az_olimpia_idei_megrendezeset","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f49a9425-39cf-43ce-a149-9bb23a816ef1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f88b542-5edd-4b56-9ff7-9aa5373c593a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210220_A_vezeto_gazdasagi_hatalmak_tamogatjak_az_olimpia_idei_megrendezeset","timestamp":"2021. február. 20. 17:26","title":"A vezető gazdasági hatalmak támogatják az olimpia idei megrendezését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c28ff646-a24b-41c7-8e5e-5a3ac3a014ba","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google szabályai szerint csak olyan alkalmazások kerülhetnek be a Play áruházba, amelyek az alapvető feltételeket teljesítik. A volt elnök szolgáltatása nem tartozott ezek közé.","shortLead":"A Google szabályai szerint csak olyan alkalmazások kerülhetnek be a Play áruházba, amelyek az alapvető feltételeket...","id":"20210219_play_aruhaz_donald_trump_alkalmazas_kampany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c28ff646-a24b-41c7-8e5e-5a3ac3a014ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9eb0fb16-7686-4687-b28f-dfe56914ff01","keywords":null,"link":"/tudomany/20210219_play_aruhaz_donald_trump_alkalmazas_kampany","timestamp":"2021. február. 19. 17:03","title":"Kitették a Play áruházból Trump hivatalos kampányalkalmazását, mert annyira rossz volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c541c29-2d72-4484-8886-0f7a6fcc7a97","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az azonos neműek örökbefogadásával kapcsolatban elmondta, nem arról van szó, hogy ki kit szerethet, hanem arról, hogy azokról a kiszolgáltatott gyerekekről, akikről lemondtak a vér szerinti szüleik, hogyan gondoskodik az állam.","shortLead":"Az azonos neműek örökbefogadásával kapcsolatban elmondta, nem arról van szó, hogy ki kit szerethet, hanem arról...","id":"20210219_Novak_Katalin_A_homoszexualisok_orokbefogadasanak_kerdese_nincs_a_magyar_emberek_elso_szaz_problemaja_kozott","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1c541c29-2d72-4484-8886-0f7a6fcc7a97&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"643ac596-3d3d-4974-a045-d61b3be28822","keywords":null,"link":"/elet/20210219_Novak_Katalin_A_homoszexualisok_orokbefogadasanak_kerdese_nincs_a_magyar_emberek_elso_szaz_problemaja_kozott","timestamp":"2021. február. 19. 13:57","title":"Novák Katalin: A homoszexuálisok örökbefogadásának kérdése nincs a magyar emberek első száz problémája között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f72f20e-25a5-49ea-96b2-4cd49ae45ad4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az 570 lóerős sportkocsinak talán nem ez a sors járt volna. ","shortLead":"Az 570 lóerős sportkocsinak talán nem ez a sors járt volna. ","id":"20210221_Perre_ment_a_ferfi_akinek_bezuztak_a_Ferrarijat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0f72f20e-25a5-49ea-96b2-4cd49ae45ad4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a86a1ed-2c38-4cd7-8353-bfe950762b06","keywords":null,"link":"/cegauto/20210221_Perre_ment_a_ferfi_akinek_bezuztak_a_Ferrarijat","timestamp":"2021. február. 21. 09:17","title":"Perre ment a férfi, akinek bezúzták a biztosítás nélküli Ferrariját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f9db151a-cb8c-4576-8d3d-5929f5381b14","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"Ez volt Kardashian harmadik és West első házassága. Anégy gyerekük közös felügyeletét kérték. ","shortLead":"Ez volt Kardashian harmadik és West első házassága. Anégy gyerekük közös felügyeletét kérték. ","id":"20210220_Most_mar_biztos_a_valas_Kim_Kardashian_benyujtotta_a_keresetet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f9db151a-cb8c-4576-8d3d-5929f5381b14&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3bd8bbf3-cdfd-47c2-b909-6b2240975e44","keywords":null,"link":"/elet/20210220_Most_mar_biztos_a_valas_Kim_Kardashian_benyujtotta_a_keresetet","timestamp":"2021. február. 20. 08:06","title":"Most már biztos a válás: Kim Kardashian benyújtotta a keresetet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2c2a0bb-4b65-4d2f-8319-6dd6c1a45cf4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Kihúzták az ötös lottó nyerőszámait, és aki nem jelölt be sok ötös számot, az meg se nézze őket. ","shortLead":"Kihúzták az ötös lottó nyerőszámait, és aki nem jelölt be sok ötös számot, az meg se nézze őket. ","id":"20210220_Otos_lotto_az_otos_szam_jegyeben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f2c2a0bb-4b65-4d2f-8319-6dd6c1a45cf4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fcbecf98-070d-42cb-9713-b565ad38acc8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210220_Otos_lotto_az_otos_szam_jegyeben","timestamp":"2021. február. 20. 19:42","title":"Ötös lottó az ötös szám jegyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]