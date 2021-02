Kék szőrű kutyákat fotóztak le kirándulók egy orosz városban, Dzserzsinszkben. Az állatok egy már nem működő vegyi üzem környékén kerültek elő. Az üzemben egykor plexiüveget és hidrogén-cianidot állítottak elő, amely egy erősen mérgező vegyület. (Régebben kéksavnak is nevezték.)

Az állatvédők szerint a kutyák nagy valószínűséggel kapcsolatba kerültek az ipari vegyülettel, de hogy ez miként történhetett, azt nem tudni. Az első hírek szerint összesen hét kutya kékült be, a Twitteren folyamatosan gyűlnek a róluk készült fényképek.

© Twitter/@chapoisat

Úgy tudni, hogy az állatok mind kóbor kutyák, amelyek az üzemben kereshettek menedéket.

A The Moscow Times című orosz lap szerint a kutyák szőrét a réz-szulfát is beszínezhette. Ezt az anyagot előszeretettel használja a vegyipar és a műtrágyaipar, de a bőr- és textiliparban is gyakori elem.

A bekékült kutyákat állatorvosok is megvizsgálták, akik arra jutottak, hogy az ebek egészségesek, így nincs mitől tartaniuk. Az állatok közül kettőt már be is fogadtak.

