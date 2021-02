Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bc68b47d-fd54-42c1-b3ad-e6de8ef1b2fa","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Az izraeli kormányfő diplomáciai gesztusként ad 15 országnak vakcinát. A beszámolók öt államot említenek név szerint, az egyik Magyarország.\r

\r

","shortLead":"Az izraeli kormányfő diplomáciai gesztusként ad 15 országnak vakcinát. A beszámolók öt államot említenek név szerint...","id":"20210224_koronavirus_vakcina_izrael_magyarorszag_diplomaciai_gesztus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bc68b47d-fd54-42c1-b3ad-e6de8ef1b2fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fad1a3db-8ec8-4fbc-90b6-8fe7794f84d5","keywords":null,"link":"/itthon/20210224_koronavirus_vakcina_izrael_magyarorszag_diplomaciai_gesztus","timestamp":"2021. február. 24. 15:17","title":"Magyarország is kap ajándékba koronavírus-vakcinát Izraeltől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4f6ed91-c603-451d-b684-a8e5b123a0da","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A CLB biztosítási alkusz tapasztalata szerint a közúti balesetek legfeljebb 10 százalékáért felelősek a korosabb – 65 éven felüli – járművezetők.","shortLead":"A CLB biztosítási alkusz tapasztalata szerint a közúti balesetek legfeljebb 10 százalékáért felelősek a korosabb – 65...","id":"20210225_Egy_biztosito_megnezte_valoban_tobb_balesetet_okoznake_az_idos_soforok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f4f6ed91-c603-451d-b684-a8e5b123a0da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55d3f987-895a-46ec-852f-d270692abb3f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210225_Egy_biztosito_megnezte_valoban_tobb_balesetet_okoznake_az_idos_soforok","timestamp":"2021. február. 25. 11:48","title":"Egy biztosító megnézte, valóban több balesetet okoznak-e az idős sofőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5351762b-fc53-424b-a521-d0953b75d86b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Biztosan jó sorrendben oltunk? Mindig az jut oltáshoz, akinek a legfontosabb lenne? Ezek a kérdések szinte mindenkiben felmerültek, mi pedig most olvasóink véleményére vagyunk kíváncsiak. ","shortLead":"Biztosan jó sorrendben oltunk? Mindig az jut oltáshoz, akinek a legfontosabb lenne? Ezek a kérdések szinte mindenkiben...","id":"20210224_vakcina_koronavirus_kerdoiv","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5351762b-fc53-424b-a521-d0953b75d86b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"825df11c-aec3-4ee4-a188-d71c57ddbce4","keywords":null,"link":"/itthon/20210224_vakcina_koronavirus_kerdoiv","timestamp":"2021. február. 24. 11:00","title":"„Mikor kerülök már sorra?” – töltse ki a hvg.hu vakcinakérdőívét!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5dd7ed7e-33d6-4236-9372-4be2b20e17db","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A politikus arról írt, hogy ennyire beteg még sosem volt. Ezen a héten már nem volt bent a Parlamentben, egy hete azonban még igen.","shortLead":"A politikus arról írt, hogy ennyire beteg még sosem volt. Ezen a héten már nem volt bent a Parlamentben, egy hete...","id":"20210224_Koronavirus_Banyai_Gabor","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5dd7ed7e-33d6-4236-9372-4be2b20e17db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9850493-3580-46b0-b56a-1d9e90d3220f","keywords":null,"link":"/itthon/20210224_Koronavirus_Banyai_Gabor","timestamp":"2021. február. 24. 15:20","title":"Koronavírussal került kórházba Bányai Gábor fideszes parlamenti képviselő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"815f1f32-07b2-438a-9e93-8a3d14f23bfd","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A tanulmány eredményét szerdán mutatták be az Egyesült Államokban.

","shortLead":"A tanulmány eredményét szerdán mutatták be az Egyesült Államokban.

","id":"20210225_izrael_pfizer_koronavirus_vakcina_tanulmany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=815f1f32-07b2-438a-9e93-8a3d14f23bfd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bff240b7-e3ae-487d-b859-07066a75e646","keywords":null,"link":"/tudomany/20210225_izrael_pfizer_koronavirus_vakcina_tanulmany","timestamp":"2021. február. 25. 05:11","title":"Nagymintás izraeli tanulmány bizonyítja a Pfizer vakcinájának 94 százalékos hatékonyságát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"909aad12-00e4-4a5f-bbf4-ef2d6c69c6bb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Facebook több olyan funkciót is bevezet a közösségi oldalon, valamint a Messengerben és az Instagramon is, amik segíthetnek gátat szabni a gyermekek szexuális kizsákmányolásával kapcsolatos bejegyzések terjedésének.","shortLead":"A Facebook több olyan funkciót is bevezet a közösségi oldalon, valamint a Messengerben és az Instagramon is, amik...","id":"20210224_facebook_gyermekek_vedelme_gyermekek_kizsakmanyolasa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=909aad12-00e4-4a5f-bbf4-ef2d6c69c6bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12c4eef0-7af1-4dd9-a37b-4f37c08b3262","keywords":null,"link":"/tudomany/20210224_facebook_gyermekek_vedelme_gyermekek_kizsakmanyolasa","timestamp":"2021. február. 24. 18:03","title":"Több új funkció is jön a Facebookra, hogy nagyobb biztonságban legyenek a gyerekek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8696541b-a397-471d-a860-bd1558ad9d9e","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Felháborítónak nevezte Szarka Gábor, hogy az SZFE-től fizetést kapó oktatók kampányoltak az ellen, hogy fiatalok felvételizzenek az intézménybe. A kancellár szerint valójában a mesterek rántották ki az egyetemről a saját tanítványaikat. Ő úgy látja: a hallgatókat valójában nem érdekli, ki a fenntartó, és nem érti, hogy mi a probléma, ha most jobbak a lehetőségek náluk, mint korábban.","shortLead":"Felháborítónak nevezte Szarka Gábor, hogy az SZFE-től fizetést kapó oktatók kampányoltak az ellen, hogy fiatalok...","id":"20210225_Elesben_Szarka_Gaborral","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8696541b-a397-471d-a860-bd1558ad9d9e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4957c139-794a-45e3-af98-fdaec25d2ef8","keywords":null,"link":"/360/20210225_Elesben_Szarka_Gaborral","timestamp":"2021. február. 25. 15:00","title":"Élesben Szarka Gáborral: Gyalázat kategória, amit néhány oktató csinált ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5cf73d00-1d76-48e9-b765-9a64fb229c98","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszterelnök Kriza Ákos temetésén vett részt, ahol a feljelentő szerint ötvennél többen voltak, Orbán pedig nem viselt maszkot.\r

\r

","shortLead":"A miniszterelnök Kriza Ákos temetésén vett részt, ahol a feljelentő szerint ötvennél többen voltak, Orbán pedig nem...","id":"20210224_Elutasitotta_a_rendorseg_az_Orban_Viktor_elleni_feljelentest","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5cf73d00-1d76-48e9-b765-9a64fb229c98&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d26ccad6-98db-4760-911f-290c0d7606f6","keywords":null,"link":"/itthon/20210224_Elutasitotta_a_rendorseg_az_Orban_Viktor_elleni_feljelentest","timestamp":"2021. február. 24. 19:52","title":"Elutasította a rendőrség az Orbán Viktor elleni feljelentést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]