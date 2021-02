Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"03fc73ca-6f59-4329-bb92-bed48586bb63","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A koronavírus a gyenge légzőizomzattal rendelkezőket sújtja a leginkább, de ezeket az izmokat már három hét alatt meg lehet erősíteni. ","shortLead":"A koronavírus a gyenge légzőizomzattal rendelkezőket sújtja a leginkább, de ezeket az izmokat már három hét alatt meg...","id":"20210225_semmelweiss_legzes_gyakorlatok_video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=03fc73ca-6f59-4329-bb92-bed48586bb63&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a44cfbe-bb93-4a9c-a71e-eddf88a8fa6d","keywords":null,"link":"/tudomany/20210225_semmelweiss_legzes_gyakorlatok_video","timestamp":"2021. február. 25. 16:43","title":"Oktatófilmen mutatja be a Semmelweis Egyetem, hogyan edzhetjük a légzőizmainkat otthon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec2e6ba9-4b27-4814-8856-14c13a5d72b3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Portik Tamás azt is mondta a bírósági meghallgatáson, hogy a Gyárfás Tamás és közte zajlott beszélgetésekről készült hanganyagok manipuláltak.","shortLead":"Portik Tamás azt is mondta a bírósági meghallgatáson, hogy a Gyárfás Tamás és közte zajlott beszélgetésekről készült...","id":"20210225_portik_gyarfas_princz_targyalas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ec2e6ba9-4b27-4814-8856-14c13a5d72b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dfbef891-74d2-4816-ae53-ababd4f9b9f1","keywords":null,"link":"/itthon/20210225_portik_gyarfas_princz_targyalas","timestamp":"2021. február. 25. 22:02","title":"Portik szerint rendőrök megbízására húzta csőbe Gyárfást és Princzet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98b5eaef-f7bc-4036-894b-5bb478f089bf","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az újság szerint már meg is kötötték az üzletet, aminek részeként az európai szabályok miatt egy ideig nem veheti még nevére a lila-fehéreket.","shortLead":"Az újság szerint már meg is kötötték az üzletet, aminek részeként az európai szabályok miatt egy ideig nem veheti még...","id":"20210226_garancsi_istvan_ujpest","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=98b5eaef-f7bc-4036-894b-5bb478f089bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"713da34c-44c0-4329-855c-54e28abc2164","keywords":null,"link":"/kkv/20210226_garancsi_istvan_ujpest","timestamp":"2021. február. 26. 10:06","title":"Blikk: Garancsi István veheti meg az Újpestet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b2068f8-7f96-4b6c-a44f-4acf80d6cf2d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A betört szélvédőkkel, megrogyott karosszériával, gyakorlatilag a felnijén közlekedő Citroenen nem sok ép részlet található.","shortLead":"A betört szélvédőkkel, megrogyott karosszériával, gyakorlatilag a felnijén közlekedő Citroenen nem sok ép részlet...","id":"20210225_Autoroncsot_fogtak_a_forgalomban_a_szolnoki_rendorok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3b2068f8-7f96-4b6c-a44f-4acf80d6cf2d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"239a79f4-54df-445f-aa19-acef5296e6f7","keywords":null,"link":"/cegauto/20210225_Autoroncsot_fogtak_a_forgalomban_a_szolnoki_rendorok","timestamp":"2021. február. 25. 08:10","title":"Autóroncsot fogtak a forgalomban a szolnoki rendőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6db91844-3f07-4949-be80-f5660a5e8653","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Nemcsak életeket ment, üzletnek sem utolsó a vakcinagyártás.","shortLead":"Nemcsak életeket ment, üzletnek sem utolsó a vakcinagyártás.","id":"20210225_Moderna_koronavirus_vakcina_bevetel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6db91844-3f07-4949-be80-f5660a5e8653&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"045a8b6d-d565-4e9c-9231-52a6881ce6d3","keywords":null,"link":"/kkv/20210225_Moderna_koronavirus_vakcina_bevetel","timestamp":"2021. február. 25. 16:03","title":"Csak idén 5500 milliárd forintot kereshet a Moderna a koronavírus-vakcinával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"909aad12-00e4-4a5f-bbf4-ef2d6c69c6bb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Facebook több olyan funkciót is bevezet a közösségi oldalon, valamint a Messengerben és az Instagramon is, amik segíthetnek gátat szabni a gyermekek szexuális kizsákmányolásával kapcsolatos bejegyzések terjedésének.","shortLead":"A Facebook több olyan funkciót is bevezet a közösségi oldalon, valamint a Messengerben és az Instagramon is, amik...","id":"20210224_facebook_gyermekek_vedelme_gyermekek_kizsakmanyolasa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=909aad12-00e4-4a5f-bbf4-ef2d6c69c6bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12c4eef0-7af1-4dd9-a37b-4f37c08b3262","keywords":null,"link":"/tudomany/20210224_facebook_gyermekek_vedelme_gyermekek_kizsakmanyolasa","timestamp":"2021. február. 24. 18:03","title":"Több új funkció is jön a Facebookra, hogy nagyobb biztonságban legyenek a gyerekek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"738788cd-4102-4ee9-b302-cfa7ba86ec92","c_author":"Sedacur forte","category":"brandchannel","description":"A velünk élő stressz okozta mindennapos akadályok elhárítása igazi kihívás. Bár sokan sokféleképpen szembesülünk vele, egy biztos: a stressz szinte mindenütt jelen van, és a kiegyensúlyozott, kisimult élethez – amelyet egyaránt meghatároz fizikai és szellemi-lelki jóllétünk – ezzel kell is foglalkoznunk. De hogyan álljunk neki, mi férhet bele egy napba? Mutatunk néhány tippet, amelyek beválhatnak, és megvalósításukhoz mindössze egy kis odafigyelésre van szükség!","shortLead":"A velünk élő stressz okozta mindennapos akadályok elhárítása igazi kihívás. Bár sokan sokféleképpen szembesülünk vele...","id":"sedacurforte_20200902_tippek_stressz_feszultseg_napirutin","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=738788cd-4102-4ee9-b302-cfa7ba86ec92&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25990e97-3442-4e70-b27d-f1b0d8a1a183","keywords":null,"link":"/brandchannel/sedacurforte_20200902_tippek_stressz_feszultseg_napirutin","timestamp":"2021. február. 26. 07:30","title":"Nem a munkánk az életünk! - Tippek stresszkezeléshez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Sedacur forte","c_partnerlogo":"719519f9-f95e-485d-858b-a56e105992a3","c_partnertag":"sedacurforte"},{"available":true,"c_guid":"ac3f7ab7-6e54-4de2-b5d4-11e722049f65","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A beruházás értéke mintegy 100 millió euró és kétszázan dolgoznak majd az új gyáregységben. ","shortLead":"A beruházás értéke mintegy 100 millió euró és kétszázan dolgoznak majd az új gyáregységben. ","id":"20210225_Uj_presuzemet_epit_a_Mercedes_Kecskemeten","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ac3f7ab7-6e54-4de2-b5d4-11e722049f65&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5236c623-ef4e-44ae-9dfc-48f3438db7b5","keywords":null,"link":"/cegauto/20210225_Uj_presuzemet_epit_a_Mercedes_Kecskemeten","timestamp":"2021. február. 25. 18:43","title":"Új présüzemet épít a Mercedes Kecskeméten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]