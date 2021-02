Már be is fogadta első lakóit a Chandler Boulevard Bridge Home Village, amely Los Angeles legújabb ötlete, és amellyel a hajléktalanok gondjait igyekeznek kezelni. A projekt keretében egy önálló városrészt építettek a fedél nélkül élőknek; a területen előregyártott házak várják a bajbajutottakat.

© Lehrer Architects

A hírt kiszúró Octogon.hu azt írja, a házakat a tervezéssel együtt mindössze tizenhárom hét alatt készítették el. A munka magában foglalta a területen végzett egyéb fejlesztéseket is, mint például a közösségi terek, a zuhanyzók, a mellékhelyiségek, illetve a mosoda kialakítását – az összelegózott “faluban” ugyanis ilyenek is vannak.

A terület egy kihasználatlan részen, egy buszvonal mellett fekszik, az észak-hollywoodi irányban. A tervezők költségkímélő megoldásokat alkalmaztak, de az összkép így is nagyszerű lett: a házak élénk színűek, emellett belülről is olyanok, ahová szívesen költözne az ember. A házakban áramforrás és klímaberendezés is van, melyeket a város fedezi az otthontalanok számára.

Los Angeles azt reméli, hogy a különleges városrész javíthatja a hajléktalanok életkörülményeit.

