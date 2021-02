Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c290ab09-ff3e-4a28-83ef-5b8b0639e85d","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az oltóanyaggyár körülbelül 6,7-7 milliárd forintba kerül majd.","shortLead":"Az oltóanyaggyár körülbelül 6,7-7 milliárd forintba kerül majd.","id":"20210225_A_jovo_ev_vegen_kezdik_gyartani_a_magyar_koronavirus_elleni_vakcinat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c290ab09-ff3e-4a28-83ef-5b8b0639e85d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4ee0653-49c0-436b-9855-713daf852458","keywords":null,"link":"/tudomany/20210225_A_jovo_ev_vegen_kezdik_gyartani_a_magyar_koronavirus_elleni_vakcinat","timestamp":"2021. február. 25. 18:29","title":"A jövő év végén kezdik gyártani a magyar koronavírus elleni vakcinát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d85b56f-e8a3-4e66-b0bd-7ec2b94a29c5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A momentumos Hajnal Miklós a Ductus mezőgazdasági tanácsadócég 2,23 milliárdos megtámogatása miatt fordult az Európai Csalás Elleni Hivatalhoz.","shortLead":"A momentumos Hajnal Miklós a Ductus mezőgazdasági tanácsadócég 2,23 milliárdos megtámogatása miatt fordult az Európai...","id":"20210227_hajnal_miklos_olaf_rogan_antal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7d85b56f-e8a3-4e66-b0bd-7ec2b94a29c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97a222d1-4e90-4ca6-8ba1-4507cd734f39","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210227_hajnal_miklos_olaf_rogan_antal","timestamp":"2021. február. 27. 08:46","title":"Feljelenti Rogán apósát az OLAF-nál a Momentum","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65cc2029-4376-4708-a7af-69b8fdfb03c1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Jill Biden először adott egyedül interjút Joe Biden elnöki beiktatása óta, és több személyes témát is érintett.","shortLead":"Jill Biden először adott egyedül interjút Joe Biden elnöki beiktatása óta, és több személyes témát is érintett.","id":"20210226_A_valasarol_beszelt_az_amerikai_first_lady","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=65cc2029-4376-4708-a7af-69b8fdfb03c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa3108c0-e668-4877-b84e-54e135ff2a0a","keywords":null,"link":"/elet/20210226_A_valasarol_beszelt_az_amerikai_first_lady","timestamp":"2021. február. 26. 15:45","title":"A válásáról beszélt az amerikai first lady","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01bf7898-339b-4c27-b1bc-4ed8fc9af475","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tóth Endre, a párt elnökségi tagja még február 5-én, Orosz Annával együtt üzent Szijjártó Péternek.

","shortLead":"Tóth Endre, a párt elnökségi tagja még február 5-én, Orosz Annával együtt üzent Szijjártó Péternek.

","id":"20210226_Beideztek_kulugyminiszterium_jachtparkolo_Momentum","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=01bf7898-339b-4c27-b1bc-4ed8fc9af475&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"efbf988d-a778-40d0-a88a-a9725d839ca3","keywords":null,"link":"/itthon/20210226_Beideztek_kulugyminiszterium_jachtparkolo_Momentum","timestamp":"2021. február. 26. 18:44","title":"Beidézték a rendőrségre a külügy elé jachtparkolót festő momentumost","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bdc80104-b218-4bc5-93ae-51ba818c49ca","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Ismeretlen eredetű koronavírusos esetet jelentettek be Új-Zéland legnagyobb városában, Aucklandben, ahol egyhetes lezárás kezdődik vasárnap reggel.","shortLead":"Ismeretlen eredetű koronavírusos esetet jelentettek be Új-Zéland legnagyobb városában, Aucklandben, ahol egyhetes...","id":"20210227_Egy_virusos_eset_miatt_lezarjak_a_ketmillios_ujzelandi_Aucklandet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bdc80104-b218-4bc5-93ae-51ba818c49ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37a7c8a1-727c-467c-ba79-1f1ea0851b22","keywords":null,"link":"/vilag/20210227_Egy_virusos_eset_miatt_lezarjak_a_ketmillios_ujzelandi_Aucklandet","timestamp":"2021. február. 27. 15:45","title":"Egy vírusos eset miatt lezárják a kétmilliós új-zélandi Aucklandet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af6eccf8-7e5b-41f1-8fae-44d8ebbe04a5","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Az ország kerül veszélybe a Magyar Orvosi Kamara szerint, ha nem küzdjük le a vakcinával szembeni félelmeket.","shortLead":"Az ország kerül veszélybe a Magyar Orvosi Kamara szerint, ha nem küzdjük le a vakcinával szembeni félelmeket.","id":"20210226_magyar_orvosi_kamara_koronavirus_vedooltas_kampany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=af6eccf8-7e5b-41f1-8fae-44d8ebbe04a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4995f21e-5c76-4578-8085-8f924a3a76b5","keywords":null,"link":"/elet/20210226_magyar_orvosi_kamara_koronavirus_vedooltas_kampany","timestamp":"2021. február. 26. 20:57","title":"Színészek, írók, festők, olimpikonok, zenészek kérik: oltassuk be magunkat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"257de223-652c-44f6-becb-1dd6d2c9800b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nem úgy tűnik, hogy nagyon sokat használnák, igaz, még híján van a kereskedelmi hatósági engedélyeknek a Wizzair által üzemeltetett Airbus.","shortLead":"Nem úgy tűnik, hogy nagyon sokat használnák, igaz, még híján van a kereskedelmi hatósági engedélyeknek a Wizzair által...","id":"20210226_kormanyzati_teherszallito_repulogep_airbus_szijjarto_wizzair","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=257de223-652c-44f6-becb-1dd6d2c9800b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b7c8d79-4459-4f9a-a5eb-59128267f867","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210226_kormanyzati_teherszallito_repulogep_airbus_szijjarto_wizzair","timestamp":"2021. február. 26. 16:31","title":"Mindössze kétszer repült áruval, azt is Kínából hozta az új kormányzati teherszállító gép","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b72952d-ad31-454e-8095-7c099f37d070","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A bántalmazást a szolgálati autó fedélzeti kamerája élőben közvetítette a központba.","shortLead":"A bántalmazást a szolgálati autó fedélzeti kamerája élőben közvetítette a központba.","id":"20210225_Felfuggesztes_mohacsi_rendorok_hajlektalan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6b72952d-ad31-454e-8095-7c099f37d070&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"957857e9-c3b4-4138-8df0-bb9f2be7e29c","keywords":null,"link":"/itthon/20210225_Felfuggesztes_mohacsi_rendorok_hajlektalan","timestamp":"2021. február. 25. 17:51","title":"Felfüggesztették a mohácsi rendőröket, akik összevertek két hajléktalant","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]