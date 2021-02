Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"07c36e01-a867-41f1-a7ab-4aa6bf81f602","c_author":"","category":"vilag","description":"A Vlagyimir Putyin politikájának egyik leghangosabb bírálójaként ismert Borisz Nyemcovot, aki a kilencvenes években, Borisz Jelcin elnöksége idején a miniszterelnök-helyettesi tisztségig emelkedett, 2015. február 27-én lőtték agyon Moszkva központjában, a Kreml falától egy kőhajításnyira.","shortLead":"A Vlagyimir Putyin politikájának egyik leghangosabb bírálójaként ismert Borisz Nyemcovot, aki a kilencvenes években...","id":"20210227_Ezrek_tuntettek_Moszkvaban_Borisz_Nyemcov_meggyilkolasanak_hatodik_evfordulojan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=07c36e01-a867-41f1-a7ab-4aa6bf81f602&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b40d4c82-786a-4aea-91b1-5a432d86a95e","keywords":null,"link":"/vilag/20210227_Ezrek_tuntettek_Moszkvaban_Borisz_Nyemcov_meggyilkolasanak_hatodik_evfordulojan","timestamp":"2021. február. 27. 20:46","title":"Ezrek tüntettek Moszkvában Borisz Nyemcov meggyilkolásának hatodik évfordulóján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d738d5a-203e-401e-bec2-691472fedb8c","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Még tízezres nagyságrendű közelítésben sem határozható meg a trianoni menekültek száma – a többi közt erre a következtetésre jutott Koloh Gábor történész.","shortLead":"Még tízezres nagyságrendű közelítésben sem határozható meg a trianoni menekültek száma – a többi közt erre...","id":"202108_konyv__trianonrol_szakszeruen_uton","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2d738d5a-203e-401e-bec2-691472fedb8c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"abb78ba5-5238-44f0-ac62-d30b5c5dc253","keywords":null,"link":"/360/202108_konyv__trianonrol_szakszeruen_uton","timestamp":"2021. február. 28. 11:15","title":"Nagy a bizonytalanság a trianoni menekültek pontos száma körül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"223ca950-fbdb-4a9c-a830-16083e1b5c1d","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Erotikus jelenetekkel is díszített, gyakorlatilag érintetlen ókori diadalkocsit találtak Pompeji ókori romvárosban Olaszországban. A kivételes felfedezéshez kincsrablók vezették a régészeket.","shortLead":"Erotikus jelenetekkel is díszített, gyakorlatilag érintetlen ókori diadalkocsit találtak Pompeji ókori romvárosban...","id":"20210227_Ujabb_paratlan_leletet_erintetlen_ceremonialis_kocsit_talaltak_Pompejiben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=223ca950-fbdb-4a9c-a830-16083e1b5c1d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70203801-e657-434f-8f28-f04166d40567","keywords":null,"link":"/kultura/20210227_Ujabb_paratlan_leletet_erintetlen_ceremonialis_kocsit_talaltak_Pompejiben","timestamp":"2021. február. 27. 21:56","title":"Újabb páratlan leletet, érintetlen ceremoniális kocsit találtak Pompejiben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96841fa4-f398-458c-bfb3-c1043389f932","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Az alacsony vízállás miatt Velence híres kanálisainak némelyike kiszáradt, a gondolák szárazdokkra kényszerültek.","shortLead":"Az alacsony vízállás miatt Velence híres kanálisainak némelyike kiszáradt, a gondolák szárazdokkra kényszerültek.","id":"20210227_Eltunt_a_viz_Velence_nehany_kanalisabol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=96841fa4-f398-458c-bfb3-c1043389f932&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4df1ea80-d185-430e-97b5-088701ff4c12","keywords":null,"link":"/zhvg/20210227_Eltunt_a_viz_Velence_nehany_kanalisabol","timestamp":"2021. február. 27. 21:19","title":"Eltűnt a víz Velence néhány kanálisából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f13ddd60-c7be-41a9-add8-58c26845c9f1","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A korábbi súlyos világjárványoktól eltérően az emberiség ezúttal egyáltalán nem volt tehetetlen és igenis képes ellenőrizni a természet erőit – ezt tartja a koronavírus-járvány legfontosabb tanulságának Yuval Noah Harari. A történész szerint, hogy mégis ennyi a beteg és a halott, az a politika bűne, mert a tudósok megtették a magukét. ","shortLead":"A korábbi súlyos világjárványoktól eltérően az emberiség ezúttal egyáltalán nem volt tehetetlen és igenis képes...","id":"20210227_Yuval_Noah_Harari_Leckek_a_jarvany_elso_eve_utan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f13ddd60-c7be-41a9-add8-58c26845c9f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00166d55-c17d-4d50-97b2-f5776efdd54a","keywords":null,"link":"/360/20210227_Yuval_Noah_Harari_Leckek_a_jarvany_elso_eve_utan","timestamp":"2021. február. 27. 09:30","title":"Yuval Noah Harari: Leckék a járvány első éve után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"306d9e62-7c86-49f9-aa8e-4207c52fd74d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Több száz évig szennyezheti a környezetet a műanyag csomagolás.","shortLead":"Több száz évig szennyezheti a környezetet a műanyag csomagolás.","id":"20210227_35_eves_a_tejes_zacsko_amelyet_a_Balatonnal_talaltunk","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=306d9e62-7c86-49f9-aa8e-4207c52fd74d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ea5d96f-328c-4f9a-bf63-e004a9889402","keywords":null,"link":"/zhvg/20210227_35_eves_a_tejes_zacsko_amelyet_a_Balatonnal_talaltunk","timestamp":"2021. február. 27. 12:25","title":"35 éves a tejes zacskó, amelyet a Balatonnál találtunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bfcc9593-1e76-4150-a5f6-56060a7e9281","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A kínai cég vezérigazgatója szerint hamarosan használhatják majd a 3-17 éves korosztálynál is az oltóanyagot.","shortLead":"A kínai cég vezérigazgatója szerint hamarosan használhatják majd a 3-17 éves korosztálynál is az oltóanyagot.","id":"20210228_sinopharm_vakcina_oltas_gyerekek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bfcc9593-1e76-4150-a5f6-56060a7e9281&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"060448be-09bb-44da-af29-c41c3d7bd18e","keywords":null,"link":"/tudomany/20210228_sinopharm_vakcina_oltas_gyerekek","timestamp":"2021. február. 28. 09:17","title":"A Sinopharm szerint gyerekeknek is adható a vakcinájuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c194edcf-441e-43a5-882c-c43e62e3731c","c_author":"","category":"kultura","description":"Jutka, meg a többiek címmel ad online koncertet ad Lovasi András március 12-én a Trip hajón. Az eseményen, amelyet csak egyszer, élőben, valós időben nézhetnek meg a jegyvásárlók, fellép egykori zenész- és alkotótársa a Kispál és a Borzból, Kispál András gitáros.","shortLead":"Jutka, meg a többiek címmel ad online koncertet ad Lovasi András március 12-én a Trip hajón. Az eseményen, amelyet csak...","id":"20210227_Lovasi_Andras_es_Kispal_Andras_ujra_egyutt_zenel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c194edcf-441e-43a5-882c-c43e62e3731c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b27f4c66-787c-4b37-8a19-32ed389cfbb7","keywords":null,"link":"/kultura/20210227_Lovasi_Andras_es_Kispal_Andras_ujra_egyutt_zenel","timestamp":"2021. február. 27. 15:58","title":"Lovasi András és Kispál András újra együtt zenél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]