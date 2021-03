Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c1816667-84b9-4d4f-8357-bb39d98b3292","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az illatszerboltokban érte meg igazán dolgozni, míg zöldségesnek lenni nem volt különösebben kifizetődő.","shortLead":"Az illatszerboltokban érte meg igazán dolgozni, míg zöldségesnek lenni nem volt különösebben kifizetődő.","id":"20210302_Kevesebb_elado_tobbet_keresett_tavaly","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c1816667-84b9-4d4f-8357-bb39d98b3292&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd8eabf3-e593-4c26-9530-f86dadde15ad","keywords":null,"link":"/kkv/20210302_Kevesebb_elado_tobbet_keresett_tavaly","timestamp":"2021. március. 02. 16:29","title":"Kevesebb eladó többet keresett tavaly","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2da4cbf-f2f5-47d0-962a-2a98a082363b","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Akár 3 milliárd dollárnál is többet érhettek a Moderna-részvények, amelyeket pénzzé tett az AstraZeneca.","shortLead":"Akár 3 milliárd dollárnál is többet érhettek a Moderna-részvények, amelyeket pénzzé tett az AstraZeneca.","id":"20210301_astrazeneca_moderna_reszesedes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b2da4cbf-f2f5-47d0-962a-2a98a082363b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3708b8bf-7f29-4727-967a-79d48f1951be","keywords":null,"link":"/kkv/20210301_astrazeneca_moderna_reszesedes","timestamp":"2021. március. 01. 13:40","title":"Az AstraZeneca eladta a részesedését a Modernában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e6394fa-eac3-4498-9ef7-d894f855f9d6","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Oscar Wilde-ot örökíthette meg a képen a világhírű graffitis.","shortLead":"Oscar Wilde-ot örökíthette meg a képen a világhírű graffitis.","id":"20210302_banksy_readingi_fegyhaz_graffiti","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1e6394fa-eac3-4498-9ef7-d894f855f9d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"753f2d2d-d5fb-4e4f-9cb5-fad68e3416fd","keywords":null,"link":"/kultura/20210302_banksy_readingi_fegyhaz_graffiti","timestamp":"2021. március. 02. 15:05","title":"Banksy festhetett menekülő rabot a híres readingi fegyház falára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"94525d02-76f2-4092-b18a-bf925157f7e7","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A Frankfurter Allgemeine Zeitung végigveszi, mi történhet, ha a Néppárt frakciója megszavazza, hogy felfüggeszthesse egy tagpárt minden képviselőjének jogait.","shortLead":"A Frankfurter Allgemeine Zeitung végigveszi, mi történhet, ha a Néppárt frakciója megszavazza, hogy felfüggeszthesse...","id":"20210302_Eljott_a_nap_amikor_lecsaphat_a_nepparti_pallos_a_Fideszre","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=94525d02-76f2-4092-b18a-bf925157f7e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1851b9d-5e1d-4515-aec5-81e69066faa8","keywords":null,"link":"/360/20210302_Eljott_a_nap_amikor_lecsaphat_a_nepparti_pallos_a_Fideszre","timestamp":"2021. március. 02. 07:40","title":"Eljött a nap, amikor fordulatot vehet a Néppárt és a Fidesz bokszmeccse","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8ce20c5-f212-4284-a022-a4c54176e56c","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A volt elnök arról beszélt, hogy nem alapítanak új pártot, a demokraták pedig \"hervasztó vereséget\" fognak szenvedni a félidős választásokon.","shortLead":"A volt elnök arról beszélt, hogy nem alapítanak új pártot, a demokraták pedig \"hervasztó vereséget\" fognak szenvedni...","id":"20210301_trump_elnokvalasztas_republikanusok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e8ce20c5-f212-4284-a022-a4c54176e56c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a17e8565-8bdb-40b3-9d3f-888bd00cdd8f","keywords":null,"link":"/vilag/20210301_trump_elnokvalasztas_republikanusok","timestamp":"2021. március. 01. 05:15","title":"Trump: Az a hihetetlen utazás, amelyet négy évvel ezelőtt együtt kezdtünk, még korántsem ért véget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ffabca2-e9a3-4a68-8ebc-0b11f2e01385","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy jogvédő szervezet értesült az ellenzéki politikus hollétéről, hivatalos tájékoztatást nem kaptak a hatóságoktól.","shortLead":"Egy jogvédő szervezet értesült az ellenzéki politikus hollétéről, hivatalos tájékoztatást nem kaptak a hatóságoktól.","id":"20210228_Egy_Moszkvahoz_kozeli_bortonbe_szallitottak_Navalnijt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1ffabca2-e9a3-4a68-8ebc-0b11f2e01385&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b1351ca-d0b4-4d01-808d-7e961a8c5d60","keywords":null,"link":"/vilag/20210228_Egy_Moszkvahoz_kozeli_bortonbe_szallitottak_Navalnijt","timestamp":"2021. február. 28. 21:09","title":"Egy Moszkvához közeli börtönbe szállították Navalnijt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"665d01d7-5b4d-4725-8ad7-357512a252dd","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Közeleg a WhatsApp vitatott változása, a cég ezért különös kampányba kezdett.","shortLead":"Közeleg a WhatsApp vitatott változása, a cég ezért különös kampányba kezdett.","id":"20210301_whatsapp_alkalmazas_biztonsag_vegpontok_kozti_titkositas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=665d01d7-5b4d-4725-8ad7-357512a252dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed1bd3cb-1ab8-4ef9-8fb0-51e9dbedfae4","keywords":null,"link":"/tudomany/20210301_whatsapp_alkalmazas_biztonsag_vegpontok_kozti_titkositas","timestamp":"2021. március. 01. 14:08","title":"A WhatsApp szerint nem érdemes más üzenetküldőt használni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3efa86d-f79e-4b99-a65e-f707a293f91c","c_author":"MTI","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Több szomszédos ingatlant is megrongált a detonáció.\r

","shortLead":"Több szomszédos ingatlant is megrongált a detonáció.\r

","id":"20210302_Felrobbant_csaladi_haz_Matranovak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c3efa86d-f79e-4b99-a65e-f707a293f91c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96c07a68-fdd3-4d56-9afb-31e3b5bd16dc","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210302_Felrobbant_csaladi_haz_Matranovak","timestamp":"2021. március. 02. 10:24","title":"Felrobbant egy családi ház Mátranovákon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]