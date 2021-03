Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d33421a7-2ac7-48b6-b6ef-4d4ff273a1fc","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az orvosoknak azt javasolják, hogy ne használják Covid–19-re a hidroxiklorokint, mert nincs hatással a betegségre. Korábban Donald Trump és Jair Bolsonaro is csodaszerként tekintett a gyógyszerre.","shortLead":"Az orvosoknak azt javasolják, hogy ne használják Covid–19-re a hidroxiklorokint, mert nincs hatással a betegségre...","id":"20210302_who_koronavirus_hidroxiklorokin","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d33421a7-2ac7-48b6-b6ef-4d4ff273a1fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"57e5fd43-8c2c-4f60-bb25-c7002524f3d8","keywords":null,"link":"/tudomany/20210302_who_koronavirus_hidroxiklorokin","timestamp":"2021. március. 02. 07:26","title":"A WHO erős ajánlást tett Trump koronavírus-megelőzésre szedett gyógyszere ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c8e3451-fb46-43f1-98a0-874547e00d70","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Naprekész táblázatot osztottak meg a koronavirus.gov.hu-n.","shortLead":"Naprekész táblázatot osztottak meg a koronavirus.gov.hu-n.","id":"20210303_oltoanyag_vakcina_magyarorszag_pfizer_moderna_astrazeneca_sinopharm_szputnyik_v","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8c8e3451-fb46-43f1-98a0-874547e00d70&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31ec323b-6f68-4a59-8a32-d9b0ce4d36f1","keywords":null,"link":"/tudomany/20210303_oltoanyag_vakcina_magyarorszag_pfizer_moderna_astrazeneca_sinopharm_szputnyik_v","timestamp":"2021. március. 03. 12:00","title":"Mennyi oltóanyag érkezett már az országba? Itt megnézheti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4a8559d-4fdd-42b6-9132-b5c6b05d4480","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A pedagógusok erősen szkeptikusak a keletről érkező oltóanyagokkal kapcsolatban.","shortLead":"A pedagógusok erősen szkeptikusak a keletről érkező oltóanyagokkal kapcsolatban.","id":"20210302_pdsz_felmeres_oltas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c4a8559d-4fdd-42b6-9132-b5c6b05d4480&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b51c250-5c76-4929-9536-ddba84acf20d","keywords":null,"link":"/itthon/20210302_pdsz_felmeres_oltas","timestamp":"2021. március. 02. 08:25","title":"PDSZ: A tanároknak nem a 26, hanem a 84 százaléka oltatná be magát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"323f191b-66d5-4e8c-827c-f5cdfdbe2280","c_author":"HVG","category":"360","description":"Min Aung Hlaingot tehetségtelennek tartották, de nagyon alábecsülték. Kevés barátja volt, de mindig tudta, hogyan kell helyezkedni ahhoz, hogy kiemelkedjen a tisztikarból és fellépjen a mianmari demokratizálódás ellen.","shortLead":"Min Aung Hlaingot tehetségtelennek tartották, de nagyon alábecsülték. Kevés barátja volt, de mindig tudta, hogyan kell...","id":"202108_min_aung_hlaing_mianmar_alabecsult_tabornoka","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=323f191b-66d5-4e8c-827c-f5cdfdbe2280&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13d25cef-9b4b-4b44-8209-296443dadab0","keywords":null,"link":"/360/202108_min_aung_hlaing_mianmar_alabecsult_tabornoka","timestamp":"2021. március. 02. 17:00","title":"Újoncok megalázása és népirtás után puccsal jutott hatalomra a mianmari tábornok ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b72952d-ad31-454e-8095-7c099f37d070","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy 14 éves fiú verte át két támadóját: hazáig sétáltak, ahol a fiú apja már el tudta zavarni őket.","shortLead":"Egy 14 éves fiú verte át két támadóját: hazáig sétáltak, ahol a fiú apja már el tudta zavarni őket.","id":"20210303_telefontolvaj_kazincbarcika","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6b72952d-ad31-454e-8095-7c099f37d070&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a9bf2b4-f647-4570-a41c-8a9d7dd88488","keywords":null,"link":"/itthon/20210303_telefontolvaj_kazincbarcika","timestamp":"2021. március. 03. 11:35","title":"Hazacsalta a telefontolvajokat a kazincbarcikai fiú, hogy az apja tegyen rendet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed097ca7-aed4-4098-a90f-a5f22c3ed981","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Életének 84. évében hunyt el, 1993–94-ben vezette az agrártárcát.","shortLead":"Életének 84. évében hunyt el, 1993–94-ben vezette az agrártárcát.","id":"20210302_Meghalt_Szabo_Janos_foldmuvelesugyi_miniszter","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ed097ca7-aed4-4098-a90f-a5f22c3ed981&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7745c58-3baf-4d03-9f97-64921a26993f","keywords":null,"link":"/itthon/20210302_Meghalt_Szabo_Janos_foldmuvelesugyi_miniszter","timestamp":"2021. március. 02. 11:01","title":"Meghalt Szabó János egykori földművelésügyi miniszter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab502e36-ba60-47f1-a0e0-8d565f5899e5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az utolsó szerződésmódosítás alapján is át kellett volna adni a 3,7 milliárd forintos komplexumot még tavaly ősszel.","shortLead":"Az utolsó szerződésmódosítás alapján is át kellett volna adni a 3,7 milliárd forintos komplexumot még tavaly ősszel.","id":"20210302_szekszard_uszoda_feljelentes_nyomozas_aquaplus_kft","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ab502e36-ba60-47f1-a0e0-8d565f5899e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb034507-08a5-456c-bcfd-83e561bc5e63","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210302_szekszard_uszoda_feljelentes_nyomozas_aquaplus_kft","timestamp":"2021. március. 02. 18:25","title":"Már a rendőrség is nyomoz az évek óta épülő szekszárdi uszoda miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"885b11cb-637f-48c2-888a-4b2bfd59a75b","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"Káoszhoz vezet, hogy a magyar kormány nem fogja rögzíteni, kit, milyen oltással láttak el - erre hívta fel a figyelmet Ujhelyi István, aki szerint azonban Orbán Viktor helyrehozhatja a hibáját.","shortLead":"Káoszhoz vezet, hogy a magyar kormány nem fogja rögzíteni, kit, milyen oltással láttak el - erre hívta fel a figyelmet...","id":"20210301_Ujhelyi_Orbannak_szolnia_kene_Moszkvaba_meg_Pekingbe","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=885b11cb-637f-48c2-888a-4b2bfd59a75b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0ef09af-30d5-4dcf-b2cf-2e2fe25da935","keywords":null,"link":"/eurologus/20210301_Ujhelyi_Orbannak_szolnia_kene_Moszkvaba_meg_Pekingbe","timestamp":"2021. március. 01. 16:45","title":"Ujhelyi: Orbánnak szólnia kéne Moszkvába meg Pekingbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]