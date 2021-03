Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3695568a-ffa7-40d4-b14a-eabf2f518ba3","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Gázhálózat rekonstrukcióját végezheti el egy új kiírás szerint a felcsúti milliárdos egyik érdekeltsége.","shortLead":"Gázhálózat rekonstrukcióját végezheti el egy új kiírás szerint a felcsúti milliárdos egyik érdekeltsége.","id":"20210301_meszaros_lorinc_vabeko_kft_mvm_fogaz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3695568a-ffa7-40d4-b14a-eabf2f518ba3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43e54fbf-7d3c-4a46-8e1e-d46bdd139fe9","keywords":null,"link":"/kkv/20210301_meszaros_lorinc_vabeko_kft_mvm_fogaz","timestamp":"2021. március. 01. 17:06","title":"Mészáros Lőrinc gázszerelős munkára vállalkozott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1bcbba0-57d4-4aad-b4d1-fe3fd2b6f81f","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Azokon az egyetemeken is nagy átalakítás következhet, amelyek nem vettek részt a modellváltásban.","shortLead":"Azokon az egyetemeken is nagy átalakítás következhet, amelyek nem vettek részt a modellváltásban.","id":"20210303_Uj_finanszirozasi_rendszer_egyetemek_oktatas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d1bcbba0-57d4-4aad-b4d1-fe3fd2b6f81f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6871b51d-cff6-4a86-910e-e7570f4a0d80","keywords":null,"link":"/itthon/20210303_Uj_finanszirozasi_rendszer_egyetemek_oktatas","timestamp":"2021. március. 03. 07:29","title":"Új finanszírozási rendszer jöhet ősztől az egyetemeken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa313f49-a4a4-4f7a-ad79-b46770e544d0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Samantha Cristoforetti többek között azzal vált híressé, hogy először ő készített presszókávét a Nemzetközi Űrállomáson.","shortLead":"Samantha Cristoforetti többek között azzal vált híressé, hogy először ő készített presszókávét a Nemzetközi Űrállomáson.","id":"20210303_Nem_csak_urhajosokat_toboroz_maga_is_visszater_az_urbe_jovo_tavasszal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=aa313f49-a4a4-4f7a-ad79-b46770e544d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d203bb7e-983f-4499-9c7e-da2d225423fb","keywords":null,"link":"/tudomany/20210303_Nem_csak_urhajosokat_toboroz_maga_is_visszater_az_urbe_jovo_tavasszal","timestamp":"2021. március. 03. 13:03","title":"Nemcsak űrhajósokat toboroz, maga is visszatér az űrbe jövő tavasszal az első olasz űrhajósnő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"804d6a79-d40d-4dfb-88d9-b4c5c632ec95","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Legfőbb Ügyészség részéről Lajtár István a DK-s Bősz Anett kérdésére válaszolva utasította el a szerinte politikailag motivált feltevéseket arról, hogy szakszerűtlenül jártak volna el.","shortLead":"A Legfőbb Ügyészség részéről Lajtár István a DK-s Bősz Anett kérdésére válaszolva utasította el a szerinte politikailag...","id":"20210301_bosz_anett_lajtar_istvan_csengeri_orokosno_kosa_lajos","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=804d6a79-d40d-4dfb-88d9-b4c5c632ec95&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eaa1325c-19ca-4a70-bd08-c94399133dab","keywords":null,"link":"/itthon/20210301_bosz_anett_lajtar_istvan_csengeri_orokosno_kosa_lajos","timestamp":"2021. március. 01. 16:05","title":"A csengeri örökösnő cáfolta az ügyészség szerint, hogy pénzt adott volna Kósának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7dc73b9-1bd1-4508-aab8-3f4ea66b1316","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Nagyon várják már, hogy újra kinyithassanak.","shortLead":"Nagyon várják már, hogy újra kinyithassanak.","id":"20210301_Kozos_tanccal_uzennek_egy_vecsesi_szalloda_munkatarsai","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c7dc73b9-1bd1-4508-aab8-3f4ea66b1316&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d532958d-fc79-4fd6-b916-87493ff57679","keywords":null,"link":"/kkv/20210301_Kozos_tanccal_uzennek_egy_vecsesi_szalloda_munkatarsai","timestamp":"2021. március. 01. 16:48","title":"Közös tánccal üzennek a vendégeknek egy vecsési szálloda munkatársai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6889e9c0-37f0-4064-8327-777dea27d197","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az talán természetes, hogy az amerikaiak imádják az iPhone-t, az Apple ugyanis amerikai cég. Japán viszont nem vádolható elfogultsággal, ezzel együtt a szigetország lakóinak több mint a fele iPhone-t vásárol, ha új mobilra költ.","shortLead":"Az talán természetes, hogy az amerikaiak imádják az iPhone-t, az Apple ugyanis amerikai cég. Japán viszont nem...","id":"20210302_japan_okostelefon_piac_2020_q4_apple","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6889e9c0-37f0-4064-8327-777dea27d197&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f7b0e97-30ba-4240-9ba1-ce8537dfbcfc","keywords":null,"link":"/tudomany/20210302_japan_okostelefon_piac_2020_q4_apple","timestamp":"2021. március. 02. 09:33","title":"Nem tud hibázni az Apple: Japánban is az iPhone-okat preferálják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e1015aac-694c-419f-ab60-368e9341604d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nemrégiben frissítette az Amazon a mobilalkalmazásokhoz használt logóját, az újdonság azonban sokaknál kiverte a biztosítékot.","shortLead":"Nemrégiben frissítette az Amazon a mobilalkalmazásokhoz használt logóját, az újdonság azonban sokaknál kiverte...","id":"20210303_amazon_logovaltas_hitler_felhasznaloi_felhaborodas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e1015aac-694c-419f-ab60-368e9341604d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1a1c73b-eb4a-4690-9690-cb4ec2356977","keywords":null,"link":"/tudomany/20210303_amazon_logovaltas_hitler_felhasznaloi_felhaborodas","timestamp":"2021. március. 03. 12:33","title":"Hitlert vélték felfedezni az Amazon új logójában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"157054e7-b6b4-4e9f-a45d-af78a55787a4","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"A varsói ukrán nagykövetség egyik attaséját már vissza is hívták, miután egy kisbuszban aranyat és nagy mennyiségű cigarettát találtak az ukrán vámosok a lengyel határnál – írja a Deutsche Welle.","shortLead":"A varsói ukrán nagykövetség egyik attaséját már vissza is hívták, miután egy kisbuszban aranyat és nagy mennyiségű...","id":"20210302_16_kilo_arannyal_es_8800_doboz_csempeszcigivel_bukott_le_az_ukran_diplomata","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=157054e7-b6b4-4e9f-a45d-af78a55787a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20f9ead7-bf7f-492e-acda-f643e0249bba","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210302_16_kilo_arannyal_es_8800_doboz_csempeszcigivel_bukott_le_az_ukran_diplomata","timestamp":"2021. március. 02. 15:45","title":"16 kiló arannyal és 8800 doboz csempészcigivel bukott le az ukrán diplomata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]