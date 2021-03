Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"843fee50-4dcf-410b-8484-6c7e5b994f13","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A londoni székhelyű Time Out magazin a világ ötven legszebb moziját gyűjtötte össze; előkelő helyre került egy budapesti filmszínház is.","shortLead":"A londoni székhelyű Time Out magazin a világ ötven legszebb moziját gyűjtötte össze; előkelő helyre került...","id":"20210301_A_vilag_tizedik_legszebb_mozijanak_valasztottak_a_Puskint","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=843fee50-4dcf-410b-8484-6c7e5b994f13&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51bd95d5-1c2a-4c1c-99a6-e70c0d685aaf","keywords":null,"link":"/elet/20210301_A_vilag_tizedik_legszebb_mozijanak_valasztottak_a_Puskint","timestamp":"2021. március. 01. 15:09","title":"A világ tizedik legszebb mozijának választották a Puskint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d5a749f-89c0-44c1-b94c-d8eb2e554524","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egyszer csak megjelent a pilótafülkében, és megtámadta a pilótát. Az utasszállító inkább visszafordult.","shortLead":"Egyszer csak megjelent a pilótafülkében, és megtámadta a pilótát. Az utasszállító inkább visszafordult.","id":"20210303_Rejtelyes_kobormacska_tamadasa_miatt_hajtott_vegre_kenyszerleszallast_egy_gep","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3d5a749f-89c0-44c1-b94c-d8eb2e554524&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34be7a75-60f5-4c59-ab3a-a04c356fe202","keywords":null,"link":"/elet/20210303_Rejtelyes_kobormacska_tamadasa_miatt_hajtott_vegre_kenyszerleszallast_egy_gep","timestamp":"2021. március. 03. 11:11","title":"Rejtélyes kóbor macska támadása miatt hajtott végre kényszerleszállást egy utasszállító gép","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c7c2ab8-4673-42b6-b5bf-72cbac157f2c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Videós üzenetben taglalta a helyzetet: egyre több a fertőzött, nincs iskola, amit ne érintene a fertőzés, de közben sokan nem tartják be a biztonsági intézkedéseket.","shortLead":"Videós üzenetben taglalta a helyzetet: egyre több a fertőzött, nincs iskola, amit ne érintene a fertőzés, de közben...","id":"20210302_koronavirus_komarom_sulyos_jarvanyhelyzet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8c7c2ab8-4673-42b6-b5bf-72cbac157f2c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49c03960-4639-4777-b08f-6110359da2de","keywords":null,"link":"/itthon/20210302_koronavirus_komarom_sulyos_jarvanyhelyzet","timestamp":"2021. március. 02. 18:40","title":"Súlyos járványhelyzetről számolt be a komáromi polgármester","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac53a244-a04c-48ed-ad05-371bf65aaf4b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A 31 éves sofőr 8 büntetőpontot is kapott.","shortLead":"A 31 éves sofőr 8 büntetőpontot is kapott.","id":"20210302_buntetopont_bmw_ujszilvas_gyorshajtas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ac53a244-a04c-48ed-ad05-371bf65aaf4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca51d51b-1d5e-486f-86f1-f2e8d3c00612","keywords":null,"link":"/cegauto/20210302_buntetopont_bmw_ujszilvas_gyorshajtas","timestamp":"2021. március. 02. 11:53","title":"300 ezres büntetést kapott a szolnoki BMW-s, aki 50 helyett 146-tal száguldozott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4098902-d3ac-48b4-9a68-0272b12a4d0d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az új jogviszony miatt több helyen felmondtak vagy leállt az ellátás. A szakszervezet úgy látja: hozzá kell nyúlni a törvényhez.","shortLead":"Az új jogviszony miatt több helyen felmondtak vagy leállt az ellátás. A szakszervezet úgy látja: hozzá kell nyúlni...","id":"20210302_egeszsegugy_jogviszony_torveny_szakszervezet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d4098902-d3ac-48b4-9a68-0272b12a4d0d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80a5bdf1-8b27-4bbc-8984-9aad77012a38","keywords":null,"link":"/itthon/20210302_egeszsegugy_jogviszony_torveny_szakszervezet","timestamp":"2021. március. 02. 14:22","title":"A szakszervezet szerint módosítani kell az egészségügyi dolgozókra vonatkozó törvényt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"afa9bbbd-60d2-4e85-b5a6-2c6adbc6ea5d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A hét végéig még biztosan nem hagyja el a kórházat a herceg.","shortLead":"A hét végéig még biztosan nem hagyja el a kórházat a herceg.","id":"20210301_fulop_herceg_ujabb_korhaz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=afa9bbbd-60d2-4e85-b5a6-2c6adbc6ea5d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e8443ca-2db0-4da6-92ec-8cc6f751b084","keywords":null,"link":"/elet/20210301_fulop_herceg_ujabb_korhaz","timestamp":"2021. március. 01. 14:15","title":"Fülöp herceget átszállították egy másik kórházba, ahol a szívét vizsgálják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a309abf2-db07-409a-9d6a-1eacc28260ab","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A világszervezet kéttucatnyi alkalmazottja egy bunkerben keresett menedéket.","shortLead":"A világszervezet kéttucatnyi alkalmazottja egy bunkerben keresett menedéket.","id":"20210302_Dzsihadistak_megtamadtak_egy_ENSZbazist_es_egy_katonai_tamaszpontot_Nigeriaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a309abf2-db07-409a-9d6a-1eacc28260ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a3a4537-ed30-4b4a-8589-325878eb3a70","keywords":null,"link":"/vilag/20210302_Dzsihadistak_megtamadtak_egy_ENSZbazist_es_egy_katonai_tamaszpontot_Nigeriaban","timestamp":"2021. március. 02. 06:04","title":"Dzsihadisták megtámadtak egy ENSZ-bázist és egy katonai támaszpontot Nigériában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"94fe738f-1a3a-4bd1-b2b5-69b208ce93b7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Othmar Karas, az Osztrák Néppárt európai parlamenti delegációjának vezetője szerint az EPP sok időt ölt a Fideszbe, az viszont “egy jottányit sem engedett”. A Magyar Nemzet közben úgy értesült: a Fidesz ma elhagyja az Európai Néppárt európai parlamenti frakcióját.","shortLead":"Othmar Karas, az Osztrák Néppárt európai parlamenti delegációjának vezetője szerint az EPP sok időt ölt a Fideszbe...","id":"20210303_neppart_fidesz_felfuggesztes_orban_viktor","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=94fe738f-1a3a-4bd1-b2b5-69b208ce93b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc2de2ca-7ce4-4520-a1e8-0683ecb93984","keywords":null,"link":"/itthon/20210303_neppart_fidesz_felfuggesztes_orban_viktor","timestamp":"2021. március. 03. 07:31","title":"“Először el kell fogadnunk az új szabályokat, aztán meglátjuk, hogy mit cselekszik Orbán Viktor”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]