Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"330c73a1-a03c-46bd-82da-b56fd7551374","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Borat utólagos mozifilmért két Golden Globe-ot is nyert, a díjátadó után arról beszélt, miért érezte fontosnak, hogy elkészüljön a film.","shortLead":"A Borat utólagos mozifilmért két Golden Globe-ot is nyert, a díjátadó után arról beszélt, miért érezte fontosnak...","id":"20210301_Sacha_Baron_Cohen_rasszistanak_nevezte_Donald_Trumpot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=330c73a1-a03c-46bd-82da-b56fd7551374&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0188e14-9fa8-477a-9a60-b3440d12f407","keywords":null,"link":"/elet/20210301_Sacha_Baron_Cohen_rasszistanak_nevezte_Donald_Trumpot","timestamp":"2021. március. 01. 16:21","title":"Sacha Baron Cohen rasszistának nevezte Donald Trumpot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93e4153c-65df-4319-bda0-487a0d3cbceb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Bars névre keresztelt alkalmazás egyelőre csak a kiválasztottak számára érhető el, de az App Store-ból letöltve már feliratkozhatnak az érdeklődők a várólistára.","shortLead":"A Bars névre keresztelt alkalmazás egyelőre csak a kiválasztottak számára érhető el, de az App Store-ból letöltve már...","id":"20210301_facebook_bars_alkalmazas_npe_team_app","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=93e4153c-65df-4319-bda0-487a0d3cbceb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9dfed4da-6562-4e0b-b80f-c6b073a10199","keywords":null,"link":"/tudomany/20210301_facebook_bars_alkalmazas_npe_team_app","timestamp":"2021. március. 01. 13:03","title":"Újabb konkurenciát ad a Facebook a TikToknak, elkészült a Bars","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"207dae6d-5229-44b0-8a66-433bd62b0a92","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A hatóság szerint az nem bűncselekmény, hogy az országos tiszti főorvos nem válaszol érdemben egy országgyűlési képviselő kérdésére, és véletlenül olyan levelet is elküld, amit csak a kollégáknak szánt.","shortLead":"A hatóság szerint az nem bűncselekmény, hogy az országos tiszti főorvos nem válaszol érdemben egy országgyűlési...","id":"20210303_muller_cecilia_level_hadhazy_akos_szel_bernadett_feljelentes_orfk","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=207dae6d-5229-44b0-8a66-433bd62b0a92&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46fe9db1-4c55-4d38-bd2e-9df2733489bd","keywords":null,"link":"/itthon/20210303_muller_cecilia_level_hadhazy_akos_szel_bernadett_feljelentes_orfk","timestamp":"2021. március. 03. 09:18","title":"\"Nincs erre jobb szövegünk?\" – a rendőrség szerint nem követett el bűncselekményt Müller Cecília","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b3b5b31-b1ce-479a-909e-84b0e4633b2e","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Sebastian Kurz kancellár Mette Frederiksen dán kormányfővel Izraelbe megy, hogy egy lehetséges együttműködésről tárgyaljanak.","shortLead":"Sebastian Kurz kancellár Mette Frederiksen dán kormányfővel Izraelbe megy, hogy egy lehetséges együttműködésről...","id":"20210302_kurz_ausztria_vakcina_izrael","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2b3b5b31-b1ce-479a-909e-84b0e4633b2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5f8f762-f91f-4008-945c-07ff7989690c","keywords":null,"link":"/vilag/20210302_kurz_ausztria_vakcina_izrael","timestamp":"2021. március. 02. 20:24","title":"Közös vakcina-gyárat nyithat Ausztria és Dánia Izraelben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e469ee5e-7106-419c-b921-bd3c62647b89","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A tavaly egyoldalúan felbontott kollektív szerződés visszaállítását követelik.","shortLead":"A tavaly egyoldalúan felbontott kollektív szerződés visszaállítását követelik.","id":"20210302_Nincs_egyezseg_ujra_sztrajkolnak_a_Continental_makoi_gyaraban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e469ee5e-7106-419c-b921-bd3c62647b89&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cfa852e7-5665-4104-96c1-6c594dc6b0f9","keywords":null,"link":"/kkv/20210302_Nincs_egyezseg_ujra_sztrajkolnak_a_Continental_makoi_gyaraban","timestamp":"2021. március. 02. 10:41","title":"Nincs egyezség, újra sztrájkolnak a Continental makói gyárában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b7365eb1-d6a5-4b54-bd71-c9a846c36e62","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Semmelweis Egyetem rektora videóban mondta el, maximum olyan nyitást lát esélyesnek mostanában, aminek keretei között a már beoltottak szabadon mozoghatnak.","shortLead":"A Semmelweis Egyetem rektora videóban mondta el, maximum olyan nyitást lát esélyesnek mostanában, aminek keretei között...","id":"20210303_Merkely_oltas_harmadik_hullam_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b7365eb1-d6a5-4b54-bd71-c9a846c36e62&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5587b7e-6fda-49a2-8ebf-ab8069fe6895","keywords":null,"link":"/itthon/20210303_Merkely_oltas_harmadik_hullam_koronavirus","timestamp":"2021. március. 03. 11:08","title":"Merkely: Most semmi esélyét nem látom annak, hogy nyissunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"593a1f7c-3eef-4628-9190-6c5c5334517c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kedden sok napsütés várható, a legmagasabb nappali hőmérséklet 12 és 16 fok között lesz.\r

","shortLead":"Kedden sok napsütés várható, a legmagasabb nappali hőmérséklet 12 és 16 fok között lesz.\r

","id":"20210302_Elvezze_ki_a_tavaszi_idot_mert_kozeledik_egy_ujabb_hidegfront","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=593a1f7c-3eef-4628-9190-6c5c5334517c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"286413fc-dc80-4f08-91ce-ac25b2d0d3ca","keywords":null,"link":"/itthon/20210302_Elvezze_ki_a_tavaszi_idot_mert_kozeledik_egy_ujabb_hidegfront","timestamp":"2021. március. 02. 06:17","title":"Élvezze ki a tavaszi időt, mert közeledik egy újabb hidegfront","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed097ca7-aed4-4098-a90f-a5f22c3ed981","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Életének 84. évében hunyt el, 1993–94-ben vezette az agrártárcát.","shortLead":"Életének 84. évében hunyt el, 1993–94-ben vezette az agrártárcát.","id":"20210302_Meghalt_Szabo_Janos_foldmuvelesugyi_miniszter","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ed097ca7-aed4-4098-a90f-a5f22c3ed981&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7745c58-3baf-4d03-9f97-64921a26993f","keywords":null,"link":"/itthon/20210302_Meghalt_Szabo_Janos_foldmuvelesugyi_miniszter","timestamp":"2021. március. 02. 11:01","title":"Meghalt Szabó János egykori földművelésügyi miniszter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]