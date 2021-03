A Brave a felhasználói adatokat védő böngésző után most egy keresőmotort is készít. Azt ígéri, nem profilozza majd a felhasználókat.

Bár a Google piaci fölénye a Chrome böngészővel és a keresőmotorral óriási, több olyan cég is van, ami szeretné megtörni ezt a fajta egyeduralmat. Ezek egyik fegyvere, hogy a keresőóriással szemben nagyobb biztonságot ígérnek a felhasználóknak – vagyis azt, hogy az adataikat nem gyűjtik be, és nem is hagyják a weboldalaknak, hogy ezt megtegyék.

Az egyik ilyen cég a Brave, amely még 2017-ben mutatta be a biztonságot a középpontba helyező böngészőjét. Most a vállalat bejelentette, egy keresőmotor fejlesztésébe kezdtek, ami szintén ezen az elven alapszik majd. A Brave ehhez megvásárolta a Tailcat-et.

A Tailcat egy nyílt forráskódú motor, amelyet az a csapat készített, amelyik a 2020 tavaszán megszűnt Cliqz nevű, biztonságot ígérő böngészőt és keresőmotort is készítette. A Brave most azt ígéri, más fejlesztőknek is megengedik majd, hogy a Brave Search-re alapozva saját, biztonságos keresőt építsenek.

© Brace

A vállalat szerint a szoftver nem fog adatokat gyűjteni a felhasználókról. Bár hirdetések lesznek a keresőben, annak lesz egy hirdetésmentes változata is, amiért cserébe egy kisebb összeget kell havonta fizetniük a felhasználóknak. A dolog egyébként nem újdonság, hasonló elven működik a vállalat böngészője is.

A Brave azután jelentette be a saját keresője megépítését, hogy a szintén a felhasználói adatok védelmére épülő DuckDuckGo bejelentette, 2020-ban 62 százalékos növekedést produkált, 2021 januárjában pedig az egy nap alatt indított lekérdezések száma átlépte a 100 milliót.

Aki az elsők között szeretné tesztelni a Brave keresőjét, az ide kattintva tud feliratkozni a várólistára.

Ha máskor is tudni szeretne hasonló dolgokról, lájkolja a HVG Tech rovatának Facebook-oldalát.