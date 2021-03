Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1b9b2974-249f-4da3-95ad-2f96faa78e9c","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Azt egyelőre nem tudni, hogy milyen szervezetről van szó.","shortLead":"Azt egyelőre nem tudni, hogy milyen szervezetről van szó.","id":"20210303_Fegyveres_tamadas_Capitolium","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1b9b2974-249f-4da3-95ad-2f96faa78e9c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc9e87ba-ba53-457b-a414-2f83d9b237ad","keywords":null,"link":"/vilag/20210303_Fegyveres_tamadas_Capitolium","timestamp":"2021. március. 03. 22:05","title":"Fegyveres támadás készül a Capitolium ellen a rendőrség szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99585220-199f-46b2-910a-cfa50f5cbf5f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Pedagógusok Szakszervezete szerint különösen aggasztó, hogy a koronavírus új variánsai a gyerekek közt is terjednek.","shortLead":"A Pedagógusok Szakszervezete szerint különösen aggasztó, hogy a koronavírus új variánsai a gyerekek közt is terjednek.","id":"20210303_koronavirus_oktatas_rendkivuli_szunet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=99585220-199f-46b2-910a-cfa50f5cbf5f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f2c0a07-e591-47a7-b334-6f5d6894e91e","keywords":null,"link":"/itthon/20210303_koronavirus_oktatas_rendkivuli_szunet","timestamp":"2021. március. 03. 09:39","title":"Megduplázódott a rendkívüli szünetet elrendelő iskolák száma két hét alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f98358b6-4d4c-48a4-8b28-aad24873f156","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Kezd helyreállni a normális élet Izraelben, ahol már a lakosság fele megkapta legalább az első adagot a koronavírus elleni vakcinából. A beoltottak és a betegségből kigyógyultak úgynevezett „zöldkártyát\" kapnak, ezzel beléphetnek az edzőtermekbe, uszodákba, valamint az újra elinduló kulturális- és sportrendezvényekre. A bevásárlóközpontok, múzeumok és boltok pedig már a teljes lakosságot várják. A Deutsche Welle riportja.","shortLead":"Kezd helyreállni a normális élet Izraelben, ahol már a lakosság fele megkapta legalább az első adagot a koronavírus...","id":"20210304_Izrael_nyitas_vakcina_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f98358b6-4d4c-48a4-8b28-aad24873f156&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b1c809c-c155-4cfb-8c01-20ac37a218cd","keywords":null,"link":"/elet/20210304_Izrael_nyitas_vakcina_koronavirus","timestamp":"2021. március. 04. 10:24","title":"Ilyen az élet most Izraelben, ahol a lakosság felét már beoltották – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e26a849-c463-496f-8158-4df19e3139df","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A megbízhatóság az egyik legfontosabb szempont autóvásárlásnál, akik sokat járnak kocsival, azok számára pedig különösen fontos.","shortLead":"A megbízhatóság az egyik legfontosabb szempont autóvásárlásnál, akik sokat járnak kocsival, azok számára pedig...","id":"20210304_Egy_felmeres_szerint_ezek_az_autok_erik_meg_leginkabb_a_300_ezer_kilometeres_futasteljesitmenyt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6e26a849-c463-496f-8158-4df19e3139df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"746806a8-de74-4e84-9c53-db407d92d78c","keywords":null,"link":"/cegauto/20210304_Egy_felmeres_szerint_ezek_az_autok_erik_meg_leginkabb_a_300_ezer_kilometeres_futasteljesitmenyt","timestamp":"2021. március. 04. 13:45","title":"Egy felmérés szerint Amerikában főleg ezek az autók érik el a 300 ezer kilométeres futásteljesítményt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2cf521a5-2c8f-4cc6-a02d-18a68d8ac6c2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A felvétel hétfőn este készült a Belvárosban. ","shortLead":"A felvétel hétfőn este készült a Belvárosban. ","id":"20210303_Video_A_fovaros_kozepen_a_Rakoczi_uton_csatazott_ket_autos","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2cf521a5-2c8f-4cc6-a02d-18a68d8ac6c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60df8674-3e9a-49f9-b35e-54ba9c963b63","keywords":null,"link":"/cegauto/20210303_Video_A_fovaros_kozepen_a_Rakoczi_uton_csatazott_ket_autos","timestamp":"2021. március. 03. 07:47","title":"Videó: A város közepén, a Rákóczi úton csatázott két autós","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ef2ff8d-c7e7-4427-a0b0-87bd1f9e0ee9","c_author":"HVG","category":"360","description":"Elsősorban a budapestiek és Pest megyeiek izgulhatnak, nekik eddig csak a postások kézbesítettek.","shortLead":"Elsősorban a budapestiek és Pest megyeiek izgulhatnak, nekik eddig csak a postások kézbesítettek.","id":"202109_hirlapkezbesites_ujsagot_hozott_aposta","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0ef2ff8d-c7e7-4427-a0b0-87bd1f9e0ee9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9efc6cd-50b5-46f1-9452-752aa3ab85d4","keywords":null,"link":"/360/202109_hirlapkezbesites_ujsagot_hozott_aposta","timestamp":"2021. március. 03. 16:00","title":"40-50 ezer háztartást érint, hogy a Posta júliustól nem viszi ki a napilapokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9063a54-1f1d-4e68-902a-391dcbf62f84","c_author":"Dezső András","category":"itthon","description":"A Fővárosi Törvényszék elsőfokon életfogytig tartó fegyházbüntetésre ítélte Dér Csabát, aki a vád szerint Amszterdamban és Budapesten hajtott végre gyilkosságokat. Noha Dér Csabát most \"csak\" két eset miatt ítélték el, Szerbiában is tárt karokkal fogadnák a hatóságok egy belgrádi emberölés miatt. ","shortLead":"A Fővárosi Törvényszék elsőfokon életfogytig tartó fegyházbüntetésre ítélte Dér Csabát, aki a vád szerint Amszterdamban...","id":"20210303_Der_Csaba_itelet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a9063a54-1f1d-4e68-902a-391dcbf62f84&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90fa7f13-9c16-44af-ae0a-5bdbe7ec9bc4","keywords":null,"link":"/itthon/20210303_Der_Csaba_itelet","timestamp":"2021. március. 03. 16:00","title":"Életfogytiglanra ítélték első fokon a kíméletlen csantavéri gyilkost","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6626fd7-98bf-488c-90df-fb9d61ab9d93","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Itt a megoldás azok számára, akik eddig esetleg túl visszafogottnak találták a bajor sportmodellek produkcióját.","shortLead":"Itt a megoldás azok számára, akik eddig esetleg túl visszafogottnak találták a bajor sportmodellek produkcióját.","id":"20210304_620_loero_mar_eleg_lesz_az_uj_bmw_m3m4ben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a6626fd7-98bf-488c-90df-fb9d61ab9d93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c8e2642-4672-45db-b6a6-3c3e6b14fbed","keywords":null,"link":"/cegauto/20210304_620_loero_mar_eleg_lesz_az_uj_bmw_m3m4ben","timestamp":"2021. március. 04. 09:21","title":"620 lóerő már elég lesz az új BMW M3/M4-ben?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]