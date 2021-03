Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"93046a0d-cc43-478f-9bd8-34ed3e01ec60","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Bezárnak az óvodák és iskolák április 7-ig, az üzletek nagy része hétfőtől bezár két hétre, ahogy a szolgáltatások is leállnak.","shortLead":"Bezárnak az óvodák és iskolák április 7-ig, az üzletek nagy része hétfőtől bezár két hétre, ahogy a szolgáltatások is...","id":"20210304_lezaras_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=93046a0d-cc43-478f-9bd8-34ed3e01ec60&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b170949-022b-4137-b2b5-9e033bc5ec1c","keywords":null,"link":"/itthon/20210304_lezaras_koronavirus","timestamp":"2021. március. 04. 09:55","title":"Komoly szigorításokról értesült az Index","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3eca2fb6-3fd2-4be5-b1d3-fb9dc5e8fd20","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ilyen vidám oltakozást sem láttunk még.","shortLead":"Ilyen vidám oltakozást sem láttunk még.","id":"20210303_Dolly_Parton_dalra_fakadt_attol_hogy_beoltjak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3eca2fb6-3fd2-4be5-b1d3-fb9dc5e8fd20&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"928106e8-6e29-4759-9635-291006b1522f","keywords":null,"link":"/elet/20210303_Dolly_Parton_dalra_fakadt_attol_hogy_beoltjak","timestamp":"2021. március. 03. 09:17","title":"Dolly Parton dalra fakadt attól, hogy beoltják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32c91b85-e3f1-444f-a212-779a57d0a70f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Arról már elkezdődött az alkudozás, hogy mely üzletek maradhassanak mégis nyitva.","shortLead":"Arról már elkezdődött az alkudozás, hogy mely üzletek maradhassanak mégis nyitva.","id":"20210304_A_dohanyboltok_is_nyitva_maradhatnak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=32c91b85-e3f1-444f-a212-779a57d0a70f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97d83960-8077-49dd-b382-3672ad246c72","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210304_A_dohanyboltok_is_nyitva_maradhatnak","timestamp":"2021. március. 04. 15:57","title":"A dohányboltok is nyitva maradhatnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a81a69b-107a-47c0-b247-1cee92765bfc","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Órákkal az után, hogy kiderült, Szoboszlai Dominik nem játszhat a március végi vb-selejtezőkön, Willi Orbán szereplése is veszélybe került.","shortLead":"Órákkal az után, hogy kiderült, Szoboszlai Dominik nem játszhat a március végi vb-selejtezőkön, Willi Orbán szereplése...","id":"20210304_Lehet_hogy_muteni_kell_Willi_Orbant","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1a81a69b-107a-47c0-b247-1cee92765bfc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"165f52f6-1cd9-48b9-93fb-7006f18faf52","keywords":null,"link":"/sport/20210304_Lehet_hogy_muteni_kell_Willi_Orbant","timestamp":"2021. március. 04. 08:33","title":"Lehet, hogy műteni kell Willi Orbánt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c34abe1-370a-4652-a530-45508a05535d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az ionoszférában kitört ciklon hivatalosan 2014-ben volt detektálható, de a kutatók csak most tudták megerősíteni. A jelenség mintegy 8 órán át tartott.","shortLead":"Az ionoszférában kitört ciklon hivatalosan 2014-ben volt detektálható, de a kutatók csak most tudták megerősíteni...","id":"20210304_urhurrikan_eszaki_sark_ciklon_ionoszfera","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9c34abe1-370a-4652-a530-45508a05535d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be8b5cd7-99e6-4e99-8b93-aa1f38eaa9ee","keywords":null,"link":"/tudomany/20210304_urhurrikan_eszaki_sark_ciklon_ionoszfera","timestamp":"2021. március. 04. 15:03","title":"Hurrikán volt az űrben az Északi-sark fölött, soha nem láttak még ilyet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a83520f5-45d9-4670-ae43-397a3cc78264","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Microsoft szerint a kínai Hafnium nevű hackercsoport állhat azok mögött a támadások mögött, amelyek segítségével adatokat szivattyúzhattak ki több amerikai cégtől is.","shortLead":"A Microsoft szerint a kínai Hafnium nevű hackercsoport állhat azok mögött a támadások mögött, amelyek segítségével...","id":"20210303_microsoft_exchange_szerver_kiberbiztonsag_kibervedelem_hafnium_kinai_hackercsoport","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a83520f5-45d9-4670-ae43-397a3cc78264&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8eaa703b-bab9-4d83-b12e-1211703ec41a","keywords":null,"link":"/tudomany/20210303_microsoft_exchange_szerver_kiberbiztonsag_kibervedelem_hafnium_kinai_hackercsoport","timestamp":"2021. március. 03. 16:03","title":"Vészfrissítést adott ki a Microsoft az Exhange-hez, mert kínai hackerek támadták a céges rendszereket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05a78522-c3f8-4c5b-a982-2f82a8b46c43","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Balaton Brigád elnyerte a Berlinale Co-Pro Series nevű rendezvény díját. A rendezvényen a magyar kémthriller másik kilenc nemzetközi koprodukcióban érdekelt sorozattervvel versenyzett.\r

\r

","shortLead":"A Balaton Brigád elnyerte a Berlinale Co-Pro Series nevű rendezvény díját. A rendezvényen a magyar kémthriller másik...","id":"20210303_Oriasi_magyar_siker_a_Berlinalen_enyedi_ildiko_sorozat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=05a78522-c3f8-4c5b-a982-2f82a8b46c43&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c9e2864-d3ed-4856-b87a-1681a336557f","keywords":null,"link":"/kultura/20210303_Oriasi_magyar_siker_a_Berlinalen_enyedi_ildiko_sorozat","timestamp":"2021. március. 03. 12:50","title":"Óriási magyar siker a Berlinalén: nyert Enyedi Ildikó új projektje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"651b6de4-79fc-4449-9ca8-0da1a27be6b1","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Az oktatás átköltözött az internetre a koronavírus-járvány miatt, de mi van azzal a több százmillió gyerekkel, akik nem tudnak a világhálóra kapcsolódni?

","shortLead":"Az oktatás átköltözött az internetre a koronavírus-járvány miatt, de mi van azzal a több százmillió gyerekkel, akik nem...","id":"20210303_Az_iskolasok_szazmillioi_fizethetik_meg_a_virusvalsag_arat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=651b6de4-79fc-4449-9ca8-0da1a27be6b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"499d15be-b4ec-49b0-af56-df2c48afffc8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210303_Az_iskolasok_szazmillioi_fizethetik_meg_a_virusvalsag_arat","timestamp":"2021. március. 03. 13:57","title":"Az iskolások százmilliói fizethetik meg a vírusválság árát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]