[{"available":true,"c_guid":"d6538e78-7225-4565-8406-c87e715db64d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egyre több autó van az országban, de kilenc év alatt átlagosan három évvel nőtt a járműállomány kora.","shortLead":"Egyre több autó van az országban, de kilenc év alatt átlagosan három évvel nőtt a járműállomány kora.","id":"20210304_autok_szemelyauto_oregedes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d6538e78-7225-4565-8406-c87e715db64d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08a78305-2db6-4c6e-bde8-181c0bffdbeb","keywords":null,"link":"/cegauto/20210304_autok_szemelyauto_oregedes","timestamp":"2021. március. 04. 05:27","title":"Rohamosan öregszik a magyarok autóállománya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83a0d73a-7d71-4abb-871b-af01730cfd49","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Ahol csak tud, spórolni kénytelen a budapesti közlekedésszervező cég, melynek új vezetője, Walter Katalin politikai csörtékről, fővárosi beruházásokról és az önbecsülés visszaszerzéséről is beszélt a HVG-nek.","shortLead":"Ahol csak tud, spórolni kénytelen a budapesti közlekedésszervező cég, melynek új vezetője, Walter Katalin politikai...","id":"20210303_A_BKK_uj_vezere_a_HVGnek_Nehez_ugy_tervezni_hogy_a_kormanydontesekrol_nincs_informacionk","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=83a0d73a-7d71-4abb-871b-af01730cfd49&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0621b0f3-b418-4090-9e43-664177b29913","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210303_A_BKK_uj_vezere_a_HVGnek_Nehez_ugy_tervezni_hogy_a_kormanydontesekrol_nincs_informacionk","timestamp":"2021. március. 03. 13:17","title":"A BKK új vezére a HVG-nek: Nehéz úgy tervezni, hogy a kormánydöntésekről nincs információnk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f816860-af42-43eb-a859-825080825377","c_author":"Kovács Bálint","category":"kultura","description":"Totálisan túltolt őrületnek tűnik a Netflix díjnyertes újdonsága, a Fontos vagy nekem alapötlete, de minden kitalációnál sokkolóbb, hogy valós az alapja. Rosamund Pike a Holtodiglanért nem, de ezért a filmért megkapta a Golden Globe-ot. Megnéztük.","shortLead":"Totálisan túltolt őrületnek tűnik a Netflix díjnyertes újdonsága, a Fontos vagy nekem alapötlete, de minden...","id":"20210303_i_care_a_lot_kritika_fontos_vagy_nekem_netflix_rosamund_pike_peter_dinklage","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2f816860-af42-43eb-a859-825080825377&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa1b03d2-6b96-40a8-a975-021d80c7b88e","keywords":null,"link":"/kultura/20210303_i_care_a_lot_kritika_fontos_vagy_nekem_netflix_rosamund_pike_peter_dinklage","timestamp":"2021. március. 03. 18:00","title":"Anyád mostantól az én tulajdonom, és nem tehetsz ellene semmit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"651b6de4-79fc-4449-9ca8-0da1a27be6b1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A pedagógusok közül sokan alig várták az iskolabezárásról szóló döntést, még azok is, akik már átestek a fertőzésen. A lépés azonban nehéz helyzetbe hoz sok szülőt, főleg azokat, akik kisebb gyerekeket nevelnek.","shortLead":"A pedagógusok közül sokan alig várták az iskolabezárásról szóló döntést, még azok is, akik már átestek a fertőzésen...","id":"20210304_koronavirus_iskolak_bezarasa_tavoktatas_szigoritas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=651b6de4-79fc-4449-9ca8-0da1a27be6b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8bf019e0-3ca3-43b8-acc4-27955c812930","keywords":null,"link":"/itthon/20210304_koronavirus_iskolak_bezarasa_tavoktatas_szigoritas","timestamp":"2021. március. 04. 15:12","title":"A tanárok üdvözlik az iskolabezárást, de a szülőknek feladja a leckét a távoktatás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32c91b85-e3f1-444f-a212-779a57d0a70f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Arról már elkezdődött az alkudozás, hogy mely üzletek maradhassanak mégis nyitva.","shortLead":"Arról már elkezdődött az alkudozás, hogy mely üzletek maradhassanak mégis nyitva.","id":"20210304_A_dohanyboltok_is_nyitva_maradhatnak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=32c91b85-e3f1-444f-a212-779a57d0a70f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97d83960-8077-49dd-b382-3672ad246c72","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210304_A_dohanyboltok_is_nyitva_maradhatnak","timestamp":"2021. március. 04. 15:57","title":"A dohányboltok is nyitva maradhatnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7cfeb048-e08d-4bb9-a533-aa3a1c97f050","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Az egyik legdrágább magyar stadion lehet a másodosztályú Nyíregyházáé.","shortLead":"Az egyik legdrágább magyar stadion lehet a másodosztályú Nyíregyházáé.","id":"20210304_nyiregyhazi_stadion_dragulas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7cfeb048-e08d-4bb9-a533-aa3a1c97f050&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8abd276e-c4d8-4220-a3f9-324140e99636","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210304_nyiregyhazi_stadion_dragulas","timestamp":"2021. március. 04. 06:48","title":"Tovább drágul a nyíregyházi stadion, akár 19 milliárd forintot is elkölthetnek rá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2deeb0b1-352c-419e-8e24-e931954ea9de","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A katari hátterű QPR Properties a DVM Groupot bízta meg azzal, hogy az Állami Balettintézet egykori épületét alakítsa át 151 szobás luxusszállodává.","shortLead":"A katari hátterű QPR Properties a DVM Groupot bízta meg azzal, hogy az Állami Balettintézet egykori épületét alakítsa...","id":"20210304_balettintzet_luxusszlloda_qpr","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2deeb0b1-352c-419e-8e24-e931954ea9de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5211325-1c01-4604-8a80-c5ab13f69dba","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210304_balettintzet_luxusszlloda_qpr","timestamp":"2021. március. 04. 06:59","title":"Jövőre nyílhat meg a luxusszálloda a Balettintézetben, amelynek az átadását 2017-re ígérték","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91aff344-9f91-434c-ab8b-89e23c4eae79","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy nemrégiben nyilvánosságra került Apple-szabadalom arra utal, hogy a vállalat újfajta borítással látná el termékeit, miközben megakadályozná, hogy látszódjanak rajta az ujjnyomok.","shortLead":"Egy nemrégiben nyilvánosságra került Apple-szabadalom arra utal, hogy a vállalat újfajta borítással látná el termékeit...","id":"20210304_apple_titanboritas_oxidbevonatok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=91aff344-9f91-434c-ab8b-89e23c4eae79&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7890c48-824a-43e6-b108-7f5fe0b8ff35","keywords":null,"link":"/tudomany/20210304_apple_titanboritas_oxidbevonatok","timestamp":"2021. március. 04. 11:03","title":"Az Apple új ötlete: jöhetnek a titánborítású készülékek, spéci bevonattal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]