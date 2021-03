Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3a81835a-669e-40a9-87e3-65fbc539bd0b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Most megfelel nekik ez.","shortLead":"Most megfelel nekik ez.","id":"20210303_novak_katalin_fuggetlen_fidesz_epp_neppart_kepviselo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3a81835a-669e-40a9-87e3-65fbc539bd0b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"581a8edb-6854-44a8-89de-ddd993dd857e","keywords":null,"link":"/itthon/20210303_novak_katalin_fuggetlen_fidesz_epp_neppart_kepviselo","timestamp":"2021. március. 03. 17:36","title":"Novák: Függetlenként folytatják a munkát a Fidesz EP-képviselői","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3928f1e8-454b-462f-ac24-f9ea9b0f75e5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszterelnök reggeli rádióinterjújában részletezte a csütörtökön bejelentett szigorításokat, illetve elmondta, nagyon meg fog ugrani a napokban a kórházban ápoltak száma. A magánegészségügyben dolgozókat is bevonnák az ellátásba.","shortLead":"A miniszterelnök reggeli rádióinterjújában részletezte a csütörtökön bejelentett szigorításokat, illetve elmondta...","id":"20210305_Orban_kossuth_interju","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3928f1e8-454b-462f-ac24-f9ea9b0f75e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7593bde4-5f83-4458-9cc9-e46f3af9a418","keywords":null,"link":"/itthon/20210305_Orban_kossuth_interju","timestamp":"2021. március. 05. 07:38","title":"Orbán: A bölcsődék nyitva maradnak még, a virágboltok csak keddtől zárnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1cfcd56b-86d8-4b0a-bde4-99592281c296","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A pandémia miatt még nem tudni, hogy mikor lesz a színházi találkozó.","shortLead":"A pandémia miatt még nem tudni, hogy mikor lesz a színházi találkozó.","id":"20210303_Pecs_poszt_szinhaz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1cfcd56b-86d8-4b0a-bde4-99592281c296&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30c3d852-ae50-400f-96d7-b394216971f2","keywords":null,"link":"/kultura/20210303_Pecs_poszt_szinhaz","timestamp":"2021. március. 03. 19:21","title":"Pécs önállóan szervezne színházfesztivált a POSZT helyett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a81a69b-107a-47c0-b247-1cee92765bfc","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Órákkal az után, hogy kiderült, Szoboszlai Dominik nem játszhat a március végi vb-selejtezőkön, Willi Orbán szereplése is veszélybe került.","shortLead":"Órákkal az után, hogy kiderült, Szoboszlai Dominik nem játszhat a március végi vb-selejtezőkön, Willi Orbán szereplése...","id":"20210304_Lehet_hogy_muteni_kell_Willi_Orbant","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1a81a69b-107a-47c0-b247-1cee92765bfc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"165f52f6-1cd9-48b9-93fb-7006f18faf52","keywords":null,"link":"/sport/20210304_Lehet_hogy_muteni_kell_Willi_Orbant","timestamp":"2021. március. 04. 08:33","title":"Lehet, hogy műteni kell Willi Orbánt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86787ee6-5405-4ca1-a5cd-34c72b442c93","c_author":"Bihari Ádám, Gergely Márton, Szűcs Ágnes / Brüsszel","category":"360","description":"Mivel túl drágának találta a magyar kormány a Moderna vakcináját, lemondott 1,8 millió adagról. Helyette Orbán a közel kétszer olyan drága – sokak által kétségekkel fogadott – kínai oltás reklámarcának szegődött.\r

","shortLead":"Mivel túl drágának találta a magyar kormány a Moderna vakcináját, lemondott 1,8 millió adagról. Helyette Orbán a közel...","id":"20210303_A_sarkanyfuarus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=86787ee6-5405-4ca1-a5cd-34c72b442c93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b852f189-6a98-4b68-8544-5b332d6e4c83","keywords":null,"link":"/360/20210303_A_sarkanyfuarus","timestamp":"2021. március. 03. 15:00","title":"Melyik híradót nézi? Ettől függ a véleménye a kínai vakcináról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc978b15-f7df-44b5-8957-80c8ee1c5c7c","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"cegauto","description":"Négymilliárd forintból vehették meg a rendezési jogot, a pálya pedig 65 milliárdból épül.","shortLead":"Négymilliárd forintból vehették meg a rendezési jogot, a pálya pedig 65 milliárdból épül.","id":"20210304_motogp_motor_sport","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cc978b15-f7df-44b5-8957-80c8ee1c5c7c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e96c07df-524f-4a9c-9c98-4423e08bc3b6","keywords":null,"link":"/cegauto/20210304_motogp_motor_sport","timestamp":"2021. március. 04. 12:37","title":"2023-tól tíz évig Magyarország is MotoGP-futamokat rendez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ffbdb2a-f4b0-4eb7-8561-a1bc82b3b211","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nemcsak a mérete, hanem az ára is csekély a Raspberry Pi Picónak. Nem is olyan egyszerű működőképes operációs rendszert fejleszteni rá, de ez most sikerült.","shortLead":"Nemcsak a mérete, hanem az ára is csekély a Raspberry Pi Picónak. Nem is olyan egyszerű működőképes operációs rendszert...","id":"20210304_fuzix_rendszer_raspberry_pi_pico","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7ffbdb2a-f4b0-4eb7-8561-a1bc82b3b211&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8bf3ad9-b184-4fbd-8cbe-d8d3eac62e92","keywords":null,"link":"/tudomany/20210304_fuzix_rendszer_raspberry_pi_pico","timestamp":"2021. március. 04. 12:03","title":"Sikerült operációs rendszert fejleszteni az 1200 forintos mikroszámítógépre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb4def07-f8ba-446c-b10e-c70487fe7a82","c_author":"Hamvay Péter","category":"360","description":"A kormány kultúrharcának legfrissebb zsákmánya a Pécsi Országos Színházi Találkozó, amely nemcsak nevet vált, de végleg el is tűnhet a kínálatból. ","shortLead":"A kormány kultúrharcának legfrissebb zsákmánya a Pécsi Országos Színházi Találkozó, amely nemcsak nevet vált, de végleg...","id":"20210303_Ebben_a_formaban_megszunik_a_POSZT","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fb4def07-f8ba-446c-b10e-c70487fe7a82&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b339ccd-dc4e-499a-974d-2e3eb211c45e","keywords":null,"link":"/360/20210303_Ebben_a_formaban_megszunik_a_POSZT","timestamp":"2021. március. 03. 11:30","title":"Megszűnik a POSZT","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]