[{"available":true,"c_guid":"a817ce0a-c09c-4112-a3cb-3ff9fa8cd0fa","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Gasztronómiai titánok csapnak össze a Duma Aktuál műsorában: a politikai jobb- és baloldal két legjelentősebb szakácsa mutatja meg, mi fán terem a konyhaművészet. A Fidesz csepeli erős embere az újrahasznosítás jegyében maradékmentő tésztát készít, míg a DK elnöke egy egyszerű tojásrántottával száll ringbe egy fáradt reggelen. De kinek az étele az ínycsiklandóbb? ","shortLead":"Gasztronómiai titánok csapnak össze a Duma Aktuál műsorában: a politikai jobb- és baloldal két legjelentősebb szakácsa...","id":"20210303_Duma_Aktual_Igy_foznek_a_politikusok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a817ce0a-c09c-4112-a3cb-3ff9fa8cd0fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"097e0f03-ef1d-4080-9c6e-e610ad57554f","keywords":null,"link":"/360/20210303_Duma_Aktual_Igy_foznek_a_politikusok","timestamp":"2021. március. 03. 19:00","title":"Duma Aktuál főzőshow: Németh Szilárd tésztája vagy Gyurcsány rántottája?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"655efbb3-857a-4fee-8222-5e3d316d1bda","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Azzal nem számolnak az OKSZ-nél, hogy akár már a hétvégén tumultus lehet az üzletekben.","shortLead":"Azzal nem számolnak az OKSZ-nél, hogy akár már a hétvégén tumultus lehet az üzletekben.","id":"20210304_Megindult_az_alkudozas_tobb_bolt_nyitva_tartasat_keri_a_kereskedelmi_szovetseg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=655efbb3-857a-4fee-8222-5e3d316d1bda&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5fa426c-702a-4fc5-9ff8-7887e5e17862","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210304_Megindult_az_alkudozas_tobb_bolt_nyitva_tartasat_keri_a_kereskedelmi_szovetseg","timestamp":"2021. március. 04. 15:05","title":"Megindult az alkudozás: több bolt nyitva tartását kéri a kereskedelmi szövetség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52b1f814-7432-41b5-a746-a76d357c59f6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az intézményben többek között a koronavírus vagy a madárinfluenza elleni új oltóanyagokat is vizsgálni tudják.","shortLead":"Az intézményben többek között a koronavírus vagy a madárinfluenza elleni új oltóanyagokat is vizsgálni tudják.","id":"20210305_Uj_Nemzeti_Biztonsagi_Laboratorium","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=52b1f814-7432-41b5-a746-a76d357c59f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17067708-c5f8-4d5b-a8a1-497a09a5a06e","keywords":null,"link":"/itthon/20210305_Uj_Nemzeti_Biztonsagi_Laboratorium","timestamp":"2021. március. 05. 08:11","title":"Új Nemzeti Biztonsági Laboratórium épül 12 milliárd forintból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"760456df-b9d9-48a7-b5ac-e2dc01e53701","c_author":"","category":"kultura","description":"Életének 92. évében elhunyt Palcsó Sándor kétszeres Liszt Ferenc-díjas operaénekes, a Magyar Állami Operaház Örökös Tagja.\r

","shortLead":"Életének 92. évében elhunyt Palcsó Sándor kétszeres Liszt Ferenc-díjas operaénekes, a Magyar Állami Operaház Örökös...","id":"20210304_Meghalt_Palcso_Sandor_operaenekes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=760456df-b9d9-48a7-b5ac-e2dc01e53701&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6795164-c3f7-4c08-a9a1-23267d77a0ed","keywords":null,"link":"/kultura/20210304_Meghalt_Palcso_Sandor_operaenekes","timestamp":"2021. március. 04. 13:46","title":"Meghalt Palcsó Sándor operaénekes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea98de8e-98cf-469d-8078-5bc1284761a8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormány egyáltalán nem említette az óvodák és az általános iskolák mellett a bölcsődéket, ezért a tippelgetésen kívül nem maradt más, mint várni a kormányrendeletre.","shortLead":"A kormány egyáltalán nem említette az óvodák és az általános iskolák mellett a bölcsődéket, ezért a tippelgetésen kívül...","id":"20210304_onkormanyzatok_bolcsodek_bezaras","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ea98de8e-98cf-469d-8078-5bc1284761a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3633ee5a-7f5a-4eb0-801b-9bcd6bbcd7c4","keywords":null,"link":"/itthon/20210304_onkormanyzatok_bolcsodek_bezaras","timestamp":"2021. március. 04. 17:49","title":"Az önkormányzatok sem tudják, nyitva maradnak-e a bölcsődék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa0584f4-1696-49ac-a619-d4c3aa7ddd30","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Jenei Zoltán szerint még rengeteg kérdést át kell gondolniuk, hogy minden feltétel meglegyen a munkavégzéshez.","shortLead":"Jenei Zoltán szerint még rengeteg kérdést át kell gondolniuk, hogy minden feltétel meglegyen a munkavégzéshez.","id":"20210303_egeszsegugy_dolgozo_szerzodes_jenei_zoltan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fa0584f4-1696-49ac-a619-d4c3aa7ddd30&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58051635-8224-445f-80d3-994002c00865","keywords":null,"link":"/itthon/20210303_egeszsegugy_dolgozo_szerzodes_jenei_zoltan","timestamp":"2021. március. 03. 16:41","title":"Sok sikert kívánt az országos kórházi főigazgató a távozó egészségügyi dolgozóknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9ddc2f5-d264-44df-aae1-d2bdf188eefe","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nagyon úgy tűnik, hogy a nagy fesztiválokról idén is le kell mondanunk Magyarországon is, de talán kisebb koncertek, rendezvények még lehetnek.\r

","shortLead":"Nagyon úgy tűnik, hogy a nagy fesztiválokról idén is le kell mondanunk Magyarországon is, de talán kisebb koncertek...","id":"20210304_Lobenwein_Nem_gondolom_hogy_az_idei_ev_a_fesztivalokrol_fog_szolni","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c9ddc2f5-d264-44df-aae1-d2bdf188eefe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b4dde42-e643-4df8-9af2-1bb0d28f8e44","keywords":null,"link":"/elet/20210304_Lobenwein_Nem_gondolom_hogy_az_idei_ev_a_fesztivalokrol_fog_szolni","timestamp":"2021. március. 04. 12:11","title":"Lobenwein Norbert: „Nem gondolom, hogy az idei év a fesztiválokról fog szólni”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79f086e3-62d9-4fbb-b453-475bf623f873","c_author":"HVG Állásbörze","category":"kkv","description":"Közel 60 kiállító cég jelezte már részvételét a március 23–25. között megrendezendő online HVG Állásbörzére. A legnagyobb hazai karrierfórumra közel 100 ezer álláskeresőt várnak a szervezők. Mutatunk néhány praktikus tippet arra, hogy munkaadóként, kiállítóként miért érdemes jelen lenni, és miként lehet kihozni belőle a maximumot. ","shortLead":"Közel 60 kiállító cég jelezte már részvételét a március 23–25. között megrendezendő online HVG Állásbörzére...","id":"20210305_Igy_talaljon_uj_munkaerot_harom_nap_alatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=79f086e3-62d9-4fbb-b453-475bf623f873&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"57767386-42c9-475d-bbdc-cf0353945324","keywords":null,"link":"/kkv/20210305_Igy_talaljon_uj_munkaerot_harom_nap_alatt","timestamp":"2021. március. 05. 12:55","title":"Így találjon új munkaerőt három nap alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]