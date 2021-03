Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3be33871-85d4-42b7-a5a4-9a847e7f2176","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Szijjártó Péter szavai miatt kérnek tőle magyarázatot.","shortLead":"Szijjártó Péter szavai miatt kérnek tőle magyarázatot.","id":"20210304_szlovakia_magyar_nagykovet_szijjarto_peter","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3be33871-85d4-42b7-a5a4-9a847e7f2176&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ecbaf94a-2198-4f5b-bad6-ffe953018029","keywords":null,"link":"/vilag/20210304_szlovakia_magyar_nagykovet_szijjarto_peter","timestamp":"2021. március. 04. 19:43","title":"Szlovákia bekérette a pozsonyi magyar nagykövetet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6396ab64-560e-4378-91aa-dca175c2daad","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A fideszesek 93 százaléka szerint a főpolgármester alkalmatlan volna miniszterelnök-jelöltnek. Az ellenzék szimpatizánsainak kétharmada pont az ellenkezőjét gondolja.","shortLead":"A fideszesek 93 százaléka szerint a főpolgármester alkalmatlan volna miniszterelnök-jelöltnek. Az ellenzék...","id":"20210304_publicus_karacsony_gergely_orban_viktor_kozvelemeny_kutatas_ellenzeki_osszefogas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6396ab64-560e-4378-91aa-dca175c2daad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09f8b7dc-9a56-4f72-840a-bff9d32de5d0","keywords":null,"link":"/itthon/20210304_publicus_karacsony_gergely_orban_viktor_kozvelemeny_kutatas_ellenzeki_osszefogas","timestamp":"2021. március. 04. 12:49","title":"Publicus: Sok bizonytalan szavazna az ellenzékre, ha Karácsony kerülne szembe Orbánnal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d192a04d-2276-4ab8-a6f9-e7e159e82413","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A vadonatúj Mokka designelemeivel támadó újdonságnak megkezdődött a hazai forgalmazása.","shortLead":"A vadonatúj Mokka designelemeivel támadó újdonságnak megkezdődött a hazai forgalmazása.","id":"20210304_magyarorszagra_erkezett_az_uj_opel_crossland","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d192a04d-2276-4ab8-a6f9-e7e159e82413&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60815375-eeea-415e-aa3c-1a23aa2219e8","keywords":null,"link":"/cegauto/20210304_magyarorszagra_erkezett_az_uj_opel_crossland","timestamp":"2021. március. 04. 06:41","title":"Magyarországra érkezett az új Opel Crossland","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f816860-af42-43eb-a859-825080825377","c_author":"Kovács Bálint","category":"kultura","description":"Totálisan túltolt őrületnek tűnik a Netflix díjnyertes újdonsága, a Fontos vagy nekem alapötlete, de minden kitalációnál sokkolóbb, hogy valós az alapja. Rosamund Pike a Holtodiglanért nem, de ezért a filmért megkapta a Golden Globe-ot. Megnéztük.","shortLead":"Totálisan túltolt őrületnek tűnik a Netflix díjnyertes újdonsága, a Fontos vagy nekem alapötlete, de minden...","id":"20210303_i_care_a_lot_kritika_fontos_vagy_nekem_netflix_rosamund_pike_peter_dinklage","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2f816860-af42-43eb-a859-825080825377&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa1b03d2-6b96-40a8-a975-021d80c7b88e","keywords":null,"link":"/kultura/20210303_i_care_a_lot_kritika_fontos_vagy_nekem_netflix_rosamund_pike_peter_dinklage","timestamp":"2021. március. 03. 18:00","title":"Anyád mostantól az én tulajdonom, és nem tehetsz ellene semmit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b3e3827-c5f9-42af-80ad-85172057233c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Kaliforniai Egyetem mérnökei olyan robotot fejlesztettek ki, ami képes arra, hogy még egy súlyos sérülés után is meggyógyítsa önmagát.","shortLead":"A Kaliforniai Egyetem mérnökei olyan robotot fejlesztettek ki, ami képes arra, hogy még egy súlyos sérülés után is...","id":"20210303_ongyogyito_robot_robothal_robotika","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2b3e3827-c5f9-42af-80ad-85172057233c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a672728-e183-4922-96d1-7ae14033e2be","keywords":null,"link":"/tudomany/20210303_ongyogyito_robot_robothal_robotika","timestamp":"2021. március. 03. 20:03","title":"Három részre vágták, mégis összerakta magát a robot – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c1f7591-1e30-4665-b6ec-833cd748da3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Zár az ország, digitális oktatásra állnak át az iskolák, két hétig az üzletek is lehúzzák a rolót.","shortLead":"Zár az ország, digitális oktatásra állnak át az iskolák, két hétig az üzletek is lehúzzák a rolót.","id":"20210304_kormanyinfo0304","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4c1f7591-1e30-4665-b6ec-833cd748da3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d541393-ff33-4d69-893e-d7ee8115d389","keywords":null,"link":"/itthon/20210304_kormanyinfo0304","timestamp":"2021. március. 04. 11:30","title":"Kormányinfó: bezár az összes iskola, óvoda, a legtöbb üzlet és szolgáltatás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79f086e3-62d9-4fbb-b453-475bf623f873","c_author":"HVG Állásbörze","category":"kkv","description":"Közel 60 kiállító cég jelezte már részvételét a március 23–25. között megrendezendő online HVG Állásbörzére. A legnagyobb hazai karrierfórumra közel 100 ezer álláskeresőt várnak a szervezők. Mutatunk néhány praktikus tippet arra, hogy munkaadóként, kiállítóként miért érdemes jelen lenni, és miként lehet kihozni belőle a maximumot. ","shortLead":"Közel 60 kiállító cég jelezte már részvételét a március 23–25. között megrendezendő online HVG Állásbörzére...","id":"20210305_Igy_talaljon_uj_munkaerot_harom_nap_alatt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=79f086e3-62d9-4fbb-b453-475bf623f873&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"57767386-42c9-475d-bbdc-cf0353945324","keywords":null,"link":"/kkv/20210305_Igy_talaljon_uj_munkaerot_harom_nap_alatt","timestamp":"2021. március. 05. 12:55","title":"Így találjon új munkaerőt három nap alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09da9e07-181e-45b9-aac6-831cca7c1d7d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A cseh márka zászlóshajó modellje erősebb és nyomatékosabb benzinmotort kapott.","shortLead":"A cseh márka zászlóshajó modellje erősebb és nyomatékosabb benzinmotort kapott.","id":"20210305_cseh_csucsmodell_magyarorszagon_a_280_loeros_uj_skoda_superb","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=09da9e07-181e-45b9-aac6-831cca7c1d7d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"acc7e455-ea95-46c9-a181-410f9a1b2200","keywords":null,"link":"/cegauto/20210305_cseh_csucsmodell_magyarorszagon_a_280_loeros_uj_skoda_superb","timestamp":"2021. március. 05. 06:41","title":"Cseh csúcsmodell: Magyarországon a 280 lóerős új Skoda Superb","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]