[{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Egyelőre a függetlenek közé ülnek be a Fidesz EP-képviselői - de merre tovább? 4000 egészségügyi szakember nem lépett át az új jogviszonyba. Európai vakcinasegély érkezik Csehországba, Szlovákiába és Ausztriába. Különleges levelet kapott Karácsony Gergely. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Egyelőre a függetlenek közé ülnek be a Fidesz EP-képviselői - de merre tovább? 4000 egészségügyi szakember nem lépett...","id":"20210304_Radar_360","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c9e4bc2-233e-45a7-87c8-c98889b14984","keywords":null,"link":"/360/20210304_Radar_360","timestamp":"2021. március. 04. 08:00","title":"Radar 360: Merre tart a Fidesz európai képviselőcsoportja?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"94e0aedb-7518-4221-9d33-01e05a80e9c3","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Kiosztotta a Global Recording Artist of the Year díjat a nemzetközi hanglemezipari szövetség, az IFPI.



","shortLead":"Kiosztotta a Global Recording Artist of the Year díjat a nemzetközi hanglemezipari szövetség, az IFPI.



","id":"20210305_Megvan_2020_legnepszerubb_eloadoja_Taylor_Swiftet_es_Drakeet_is_leelozte","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=94e0aedb-7518-4221-9d33-01e05a80e9c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5882aec5-779b-4771-b9c0-55e0937715e6","keywords":null,"link":"/kultura/20210305_Megvan_2020_legnepszerubb_eloadoja_Taylor_Swiftet_es_Drakeet_is_leelozte","timestamp":"2021. március. 05. 09:46","title":"Megvan 2020 legnépszerűbb előadója, Taylor Swiftet és Drake-et is leelőzte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9ddc2f5-d264-44df-aae1-d2bdf188eefe","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nagyon úgy tűnik, hogy a nagy fesztiválokról idén is le kell mondanunk Magyarországon is, de talán kisebb koncertek, rendezvények még lehetnek.\r

\r

","shortLead":"Nagyon úgy tűnik, hogy a nagy fesztiválokról idén is le kell mondanunk Magyarországon is, de talán kisebb koncertek...","id":"20210304_Lobenwein_Nem_gondolom_hogy_az_idei_ev_a_fesztivalokrol_fog_szolni","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c9ddc2f5-d264-44df-aae1-d2bdf188eefe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b4dde42-e643-4df8-9af2-1bb0d28f8e44","keywords":null,"link":"/elet/20210304_Lobenwein_Nem_gondolom_hogy_az_idei_ev_a_fesztivalokrol_fog_szolni","timestamp":"2021. március. 04. 12:11","title":"Lobenwein Norbert: „Nem gondolom, hogy az idei év a fesztiválokról fog szólni”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f98358b6-4d4c-48a4-8b28-aad24873f156","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Kezd helyreállni a normális élet Izraelben, ahol már a lakosság fele megkapta legalább az első adagot a koronavírus elleni vakcinából. A beoltottak és a betegségből kigyógyultak úgynevezett „zöldkártyát\" kapnak, ezzel beléphetnek az edzőtermekbe, uszodákba, valamint az újra elinduló kulturális- és sportrendezvényekre. A bevásárlóközpontok, múzeumok és boltok pedig már a teljes lakosságot várják. A Deutsche Welle riportja.","shortLead":"Kezd helyreállni a normális élet Izraelben, ahol már a lakosság fele megkapta legalább az első adagot a koronavírus...","id":"20210304_Izrael_nyitas_vakcina_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f98358b6-4d4c-48a4-8b28-aad24873f156&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b1c809c-c155-4cfb-8c01-20ac37a218cd","keywords":null,"link":"/elet/20210304_Izrael_nyitas_vakcina_koronavirus","timestamp":"2021. március. 04. 10:24","title":"Ilyen az élet most Izraelben, ahol a lakosság felét már beoltották – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b4fe4e4-0582-4d96-856b-3a3afec3867f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Eddig négy orángután és öt bonobó kapott a Zoetis vakcinájából.","shortLead":"Eddig négy orángután és öt bonobó kapott a Zoetis vakcinájából.","id":"20210305_Kiserleti_oltas_majmok_San_Diego_allatkert","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8b4fe4e4-0582-4d96-856b-3a3afec3867f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bae56975-fede-41ad-b6b4-34a8f10c33f0","keywords":null,"link":"/elet/20210305_Kiserleti_oltas_majmok_San_Diego_allatkert","timestamp":"2021. március. 05. 09:13","title":"Megkapták a kísérleti oltást a majmok a San Diegó-i állatkertben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7eb42f3-1d92-4f04-bc51-be10abd5056e","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"1,8 százalékkal esett vissza januárban a kiskereskedelmi forgalom. Úgy tűnik, sokan az elhúzódó válságtól tartva visszafogják a kiadásaikat.","shortLead":"1,8 százalékkal esett vissza januárban a kiskereskedelmi forgalom. Úgy tűnik, sokan az elhúzódó válságtól tartva...","id":"20210304_boltok_forgalom_kiskereskedelem","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f7eb42f3-1d92-4f04-bc51-be10abd5056e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d333ae45-f0fe-4845-b4b5-ac907533dac8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210304_boltok_forgalom_kiskereskedelem","timestamp":"2021. március. 04. 09:31","title":"A boltok forgalmának csökkenése is mutatja, baj van a magyar gazdaságban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9fe96677-8281-4f52-86bc-e6b92fbf29c2","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"Azt javasolja a Magyarországi Evangélikus Egyház püspöki tanácsa a gyülekezeteknek, hogy virágvasárnapig ne tartsanak nyilvános istentiszteleteket. A katolikus templomok nyitva maradnak, de Budapesten nem lesznek misék. ","shortLead":"Azt javasolja a Magyarországi Evangélikus Egyház püspöki tanácsa a gyülekezeteknek, hogy virágvasárnapig ne tartsanak...","id":"20210305_evangelikus_templomok_istentisztelet_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9fe96677-8281-4f52-86bc-e6b92fbf29c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"266a9367-9c23-40eb-bf4a-e0cfb76351f3","keywords":null,"link":"/elet/20210305_evangelikus_templomok_istentisztelet_koronavirus","timestamp":"2021. március. 05. 15:54","title":"A református és az evangélikus templomokban nem lesznek istentiszteletek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93046a0d-cc43-478f-9bd8-34ed3e01ec60","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Bezárnak az óvodák és iskolák április 7-ig, az üzletek nagy része hétfőtől bezár két hétre, ahogy a szolgáltatások is leállnak.","shortLead":"Bezárnak az óvodák és iskolák április 7-ig, az üzletek nagy része hétfőtől bezár két hétre, ahogy a szolgáltatások is...","id":"20210304_lezaras_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=93046a0d-cc43-478f-9bd8-34ed3e01ec60&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b170949-022b-4137-b2b5-9e033bc5ec1c","keywords":null,"link":"/itthon/20210304_lezaras_koronavirus","timestamp":"2021. március. 04. 09:55","title":"Komoly szigorításokról értesült az Index","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]