Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e50b4646-9731-4c05-b9f9-cd2fde570373","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"1793-tól a megválasztott amerikai elnökök majd másfél évszázadon át a választási évet követő év március hónapjának 4. napján tették le hivatali esküjüket, és mondták el beiktatási beszédüket.\r

\r

","shortLead":"1793-tól a megválasztott amerikai elnökök majd másfél évszázadon át a választási évet követő év március hónapjának 4...","id":"20210304_Ha_Roosevelt_el_nem_torli_a_hagyomanyt_ma_iktatnak_be_Bident","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e50b4646-9731-4c05-b9f9-cd2fde570373&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e001879-4190-4504-89d9-0ef51d8e3939","keywords":null,"link":"/kultura/20210304_Ha_Roosevelt_el_nem_torli_a_hagyomanyt_ma_iktatnak_be_Bident","timestamp":"2021. március. 04. 16:39","title":"Ha Roosevelt el nem törli a hagyományt, ma iktatnák be Joe Bident","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3efa86d-f79e-4b99-a65e-f707a293f91c","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A baleset a Mecsekoldalban található Tettye városrészben történt.","shortLead":"A baleset a Mecsekoldalban található Tettye városrészben történt.","id":"20210304_Szakadek_zuhant_no_Pecs","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c3efa86d-f79e-4b99-a65e-f707a293f91c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90861512-a588-401c-a994-ea52854a7415","keywords":null,"link":"/itthon/20210304_Szakadek_zuhant_no_Pecs","timestamp":"2021. március. 04. 20:42","title":"Hétméteres szakadékba zuhant egy nő Pécsen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a3f6632-e16e-4fa7-a9a4-1e54cfdd268c","c_author":"MOKK","category":"brandchannel","description":"Mit tehet egy vállalkozás, ha nem fizet a bérlője és nem is hajlandó elhagyni a bérleményt? És mi a teendő akkor, ha az üzleti partnere az elvégzett munka vagy a leszállított termék árát nem hajlandó rendezni? Hogyan lehet megállapítani, ki a felelős egy építkezésen keletkezett kárért? Ilyen és ehhez hasonló, bizonyára sok céget foglalkoztató kérdéseket járunk körbe cikkünkben, interaktív formában.","shortLead":"Mit tehet egy vállalkozás, ha nem fizet a bérlője és nem is hajlandó elhagyni a bérleményt? És mi a teendő akkor, ha...","id":"mokk_20210302_Tudja_vitas_helyzetekben_hova_fordulhatnak_a_vallalkozasok_Most_tesztelheti","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3a3f6632-e16e-4fa7-a9a4-1e54cfdd268c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c81c7e3-fc50-46b0-a756-58c2db113a1d","keywords":null,"link":"/brandchannel/mokk_20210302_Tudja_vitas_helyzetekben_hova_fordulhatnak_a_vallalkozasok_Most_tesztelheti","timestamp":"2021. március. 04. 07:30","title":"Tudja, vitás helyzetekben hová fordulhatnak a vállalkozások? Most tesztelheti!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Magyar Országos Közjegyzői Kamara","c_partnerlogo":"cf840796-9caa-4c0e-8859-ccd5ee5eaa12","c_partnertag":"mokk"},{"available":true,"c_guid":"871b5b32-0ecb-427f-be48-16e862859b38","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Március elsejétől cserélte le a hódmezővásárhelyi önkormányzat a helyi buszjáratokat addig bonyolító állami Volánt egy helyi vállalkozóra. Az állami Volánbusz Zrt. a cserét is jogellenesnek tartja, de végül a hatóság a magáncég engedélyei körüli kavarodás miatt magának a cégnek a működését függesztette fel. Megfeneklett Márki-Zay Péter ingyenes helyi közlekedést ígérő kampánypontja.","shortLead":"Március elsejétől cserélte le a hódmezővásárhelyi önkormányzat a helyi buszjáratokat addig bonyolító állami Volánt...","id":"20210304_Totalis_buszhaboru_Hodmezovasarhelyen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=871b5b32-0ecb-427f-be48-16e862859b38&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d38f3d5c-3ae8-470d-80e4-b18d8136f12d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210304_Totalis_buszhaboru_Hodmezovasarhelyen","timestamp":"2021. március. 04. 08:38","title":"Totális buszháború Hódmezővásárhelyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c7fb1e2-1605-45f1-abe7-5bc87f80357b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Mészáros József egy pár soros e-mailben tájékoztatta a kollégákat arról, hogy távozik.","shortLead":"Mészáros József egy pár soros e-mailben tájékoztatta a kollégákat arról, hogy távozik.","id":"20210304_magyar_allamkincstar_meszaros_jozsef","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8c7fb1e2-1605-45f1-abe7-5bc87f80357b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08d526c1-5dff-4313-b97a-a3007de2f90f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210304_magyar_allamkincstar_meszaros_jozsef","timestamp":"2021. március. 04. 14:53","title":"Váratlanul lemondott az Államkincstár vezetője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d86e6f8-63d7-4900-af3b-0ddc6b227acc","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az FFP2-es maszk az idei év vécépapírja.","shortLead":"Az FFP2-es maszk az idei év vécépapírja.","id":"20210304_ffp2_koronavirus_gyogyszertar","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3d86e6f8-63d7-4900-af3b-0ddc6b227acc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb80e464-4b3b-49e4-96e4-22ff09f42d29","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210304_ffp2_koronavirus_gyogyszertar","timestamp":"2021. március. 04. 11:22","title":"Már most nagyon nehéz FFP2-es maszkokhoz jutni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55ed7f79-1946-4661-9ba3-883a2bc1b976","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Újabb részlet jelent meg az interjúból, miközben a palota a Sussex hercegnéje elleni vádakat vizsgálja.","shortLead":"Újabb részlet jelent meg az interjúból, miközben a palota a Sussex hercegnéje elleni vádakat vizsgálja.","id":"20210304_Egyre_inkabb_eldurvul_Meghanek_interjujanak_a_felvezetese","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=55ed7f79-1946-4661-9ba3-883a2bc1b976&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a53c72bb-c4e4-4bfd-a64e-2e7acbb7bb1b","keywords":null,"link":"/elet/20210304_Egyre_inkabb_eldurvul_Meghanek_interjujanak_a_felvezetese","timestamp":"2021. március. 04. 09:40","title":"Egyre inkább eldurvul Meghanék interjújának a felvezetése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"002fd9f8-e2d3-4813-a4e9-4eeef9935c61","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A helyszín ellenőrzése során súlyos higiéniai hiányosságokat tártak fel a szakemberek.","shortLead":"A helyszín ellenőrzése során súlyos higiéniai hiányosságokat tártak fel a szakemberek.","id":"20210304_nebih_felfuggesztes_street_food_etkezde","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=002fd9f8-e2d3-4813-a4e9-4eeef9935c61&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3274006-d4aa-4f38-888c-515c0c434d40","keywords":null,"link":"/kkv/20210304_nebih_felfuggesztes_street_food_etkezde","timestamp":"2021. március. 04. 11:12","title":"Budapesti street food helyet záratott be a Nébih","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]