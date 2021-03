Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9c34abe1-370a-4652-a530-45508a05535d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az ionoszférában kitört ciklon hivatalosan 2014-ben volt detektálható, de a kutatók csak most tudták megerősíteni. A jelenség mintegy 8 órán át tartott.","shortLead":"Az ionoszférában kitört ciklon hivatalosan 2014-ben volt detektálható, de a kutatók csak most tudták megerősíteni...","id":"20210304_urhurrikan_eszaki_sark_ciklon_ionoszfera","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9c34abe1-370a-4652-a530-45508a05535d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be8b5cd7-99e6-4e99-8b93-aa1f38eaa9ee","keywords":null,"link":"/tudomany/20210304_urhurrikan_eszaki_sark_ciklon_ionoszfera","timestamp":"2021. március. 04. 15:03","title":"Hurrikán volt az űrben az Északi-sark fölött, soha nem láttak még ilyet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25677d2c-5ebf-479f-9e96-c26a194dd291","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A japánok szedánja az első sorozatgyártású autó, amely megkapta a 3-as szintű önvezető besorolást.","shortLead":"A japánok szedánja az első sorozatgyártású autó, amely megkapta a 3-as szintű önvezető besorolást.","id":"20210305_Honda_Legendben_menet_kozben_sofornek_filmnezes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=25677d2c-5ebf-479f-9e96-c26a194dd291&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49d3434c-59f2-4848-a4d7-eae53f2dbbc7","keywords":null,"link":"/cegauto/20210305_Honda_Legendben_menet_kozben_sofornek_filmnezes","timestamp":"2021. március. 05. 10:51","title":"Az új Honda Legendben már legálisan tévézhet menet közben a sofőr","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d86e6f8-63d7-4900-af3b-0ddc6b227acc","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Teljesen elfogyott az eMAG saját maszkkészlete, miután az Index csütörtökön reggel arról írt, hogy a kormány kötelezővé teheti az FFP2-es maszkok használatát. Egyelőre a hivatalos kormányzati tájékoztatásban csak kötelező maszkhordásról volt szó, arról, hogy FFP2-est kellene használni, nem.","shortLead":"Teljesen elfogyott az eMAG saját maszkkészlete, miután az Index csütörtökön reggel arról írt, hogy a kormány kötelezővé...","id":"20210304_FFP2_maszk_eMAG","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3d86e6f8-63d7-4900-af3b-0ddc6b227acc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38b25359-dec7-4af9-9cf7-b8f796e8362d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210304_FFP2_maszk_eMAG","timestamp":"2021. március. 04. 12:58","title":"Egy óra alatt annyi FFP2-maszkot vásároltak az eMAG-nál, mint előtte egy hónap alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2b3fa53-9753-4de1-b356-731450bcebeb","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A kockamedúza az egyik megmérgezőbb tengeri állat.","shortLead":"A kockamedúza az egyik megmérgezőbb tengeri állat.","id":"20210304_Halalra_csipett_egy_kockameduza_egy_fiatalt_Ausztraliaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e2b3fa53-9753-4de1-b356-731450bcebeb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba87c9e0-6575-438c-920b-dcbb9e10b007","keywords":null,"link":"/elet/20210304_Halalra_csipett_egy_kockameduza_egy_fiatalt_Ausztraliaban","timestamp":"2021. március. 04. 10:54","title":"Halálra csípett egy kockamedúza egy fiatalt Ausztráliában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51bbb1e0-d2b8-43d9-b2e8-79404d5be71c","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Fliegauf Bence Rengeteg – Mindenhol látlak című filmjének színésze, Kizlinger Lilla elnyerte a legjobb mellékszereplőnek járó Ezüst Medve-díjat a Berlinalén. Ez a második magyar Ezüst Medve a fesztiválon, miután Nagy Dénes megkapta a legjobb rendezőnek járó díjat a Természetes fényért.","shortLead":"Fliegauf Bence Rengeteg – Mindenhol látlak című filmjének színésze, Kizlinger Lilla elnyerte a legjobb...","id":"20210305_Dijeso_Fliegauf_Bence_filmjenek_szinesze_is_Ezust_Medvet_kapott_a_Berlinalen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=51bbb1e0-d2b8-43d9-b2e8-79404d5be71c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"731c1fb9-ebc3-4105-895c-6cfa084acee8","keywords":null,"link":"/kultura/20210305_Dijeso_Fliegauf_Bence_filmjenek_szinesze_is_Ezust_Medvet_kapott_a_Berlinalen","timestamp":"2021. március. 05. 12:45","title":"Díjeső: Fliegauf Bence filmjének színésze is Ezüst Medvét kapott a Berlinalén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"327ae828-a8cf-4314-80e5-382a6cb8a9c0","c_author":"Balla Györgyi","category":"gazdasag","description":"A hvg.hu kérdésére közölte ezt a kormány.","shortLead":"A hvg.hu kérdésére közölte ezt a kormány.","id":"20210304_A_kaszinok_sem_maradhatnak_nyitva_a_kovetkezo_hetekben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=327ae828-a8cf-4314-80e5-382a6cb8a9c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61e0fee0-0d9c-4638-bbd0-0d62af2b592e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210304_A_kaszinok_sem_maradhatnak_nyitva_a_kovetkezo_hetekben","timestamp":"2021. március. 04. 15:23","title":"A kaszinók sem maradhatnak nyitva a következő hetekben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df03583e-0a50-440b-baa7-60c0a130d479","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Számlákat nyitott, majd Ghánába küldte a bankkártyákat a 69 éves nő. Amikor a számlákat zárolták, rokonait vette rá a pénzmosásban való együttműködésre.","shortLead":"Számlákat nyitott, majd Ghánába küldte a bankkártyákat a 69 éves nő. Amikor a számlákat zárolták, rokonait vette rá...","id":"20210305_penzmosas_tolnai_idos_no_50_millio","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=df03583e-0a50-440b-baa7-60c0a130d479&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8df2726-2050-4667-97a9-9774dab40e02","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210305_penzmosas_tolnai_idos_no_50_millio","timestamp":"2021. március. 05. 06:50","title":"50 millió forintot segíthetett tisztára mosni egy ghánai bűnözőkkel dolgozó tolnai asszony","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3efa86d-f79e-4b99-a65e-f707a293f91c","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy rozzant épület gyulladt ki a IV. kerületben.","shortLead":"Egy rozzant épület gyulladt ki a IV. kerületben.","id":"20210305_ujpest_halalos_haztuz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c3efa86d-f79e-4b99-a65e-f707a293f91c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43bd1533-1082-4d37-96fb-0574359f5bc1","keywords":null,"link":"/itthon/20210305_ujpest_halalos_haztuz","timestamp":"2021. március. 05. 20:09","title":"Kiégett egy ház Újpesten, egy ember meghalt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]