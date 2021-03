Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5c049005-370f-450e-bd53-4b7a986f6f3d","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A humorista oltási listájának legvégén a nők vannak, a melegek sehol.","shortLead":"A humorista oltási listájának legvégén a nők vannak, a melegek sehol.","id":"20210306_Kovacs_Andras_Peter_video_intezkedes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5c049005-370f-450e-bd53-4b7a986f6f3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2eed7e79-6148-4fd2-891b-2b1d49ea61c7","keywords":null,"link":"/kultura/20210306_Kovacs_Andras_Peter_video_intezkedes","timestamp":"2021. március. 06. 17:35","title":"\"Az éttermek csak azért nyithatnak ki, hogy kereszthuzatot csináljanak\" - Kovács András Péter videóban magyarázza a kormány intézkedéseit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a24a7723-f7c7-49bf-bbcf-349146157c99","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Több száz ember, döntően fiatalok tüntettek vasárnap délután Prágában a koronavírus-járvány fékezését célzó, a közéletet korlátozó kormányzati intézkedések ellen.","shortLead":"Több száz ember, döntően fiatalok tüntettek vasárnap délután Prágában a koronavírus-járvány fékezését célzó...","id":"20210307_Osszecsaptak_a_rendorokkel_a_lezarasok_ellen_tunteto_csehek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a24a7723-f7c7-49bf-bbcf-349146157c99&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa5ed282-1f7f-425c-a4b6-e89e8fd39703","keywords":null,"link":"/elet/20210307_Osszecsaptak_a_rendorokkel_a_lezarasok_ellen_tunteto_csehek","timestamp":"2021. március. 07. 18:25","title":"Összecsaptak a rendőrökkel a lezárások ellen tüntető csehek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d508fd56-1c88-4f51-a22e-6ff5b05f9439","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Futurisztikus, önvezető mentőautós rendszert álmodott meg a Krakkói Képzőművészeti Egyetem két hallgatója. A szerkezet több jelenlegi problémára is megoldást kínálna.","shortLead":"Futurisztikus, önvezető mentőautós rendszert álmodott meg a Krakkói Képzőművészeti Egyetem két hallgatója. A szerkezet...","id":"20210308_dron_mentoauto_szirena_beteg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d508fd56-1c88-4f51-a22e-6ff5b05f9439&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2c1ff0f-e5ff-4747-a080-defa36599c16","keywords":null,"link":"/tudomany/20210308_dron_mentoauto_szirena_beteg","timestamp":"2021. március. 08. 08:03","title":"Nagy ötlet: szirénázó drónnal törnék az utat a mentőautóknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb12e7bb-0c7a-4cc7-9ab9-89c786287553","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A jövő hónaptól csaknem 1700 forint lesz a cigaretták átlagára.","shortLead":"A jövő hónaptól csaknem 1700 forint lesz a cigaretták átlagára.","id":"20210308_dohanytermekek_aremeles_jovedeki_ado","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fb12e7bb-0c7a-4cc7-9ab9-89c786287553&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b933e68-a350-4df8-ac8b-790e26eed8a2","keywords":null,"link":"/kkv/20210308_dohanytermekek_aremeles_jovedeki_ado","timestamp":"2021. március. 08. 06:14","title":"Közeleg az újabb dohányáremelés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b72fe48-8254-4523-8882-20de167037fb","c_author":"Keresztes Imre","category":"360","description":"Új korszakot hozhat az amerikai–szaúdi kapcsolatokban a Khashoggi-gyilkosságról ismertetett CIA-jelentés. Mohamed trónörökös megvádolása a királyság stabilitására is hatással lehet.","shortLead":"Új korszakot hozhat az amerikai–szaúdi kapcsolatokban a Khashoggi-gyilkosságról ismertetett CIA-jelentés. Mohamed...","id":"202109__khashoggigyilkossag__bunos_herceg__fordulopont__ertekek_es_erdekek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9b72fe48-8254-4523-8882-20de167037fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29a0f47f-2d2f-42b4-97b9-04af7e655cba","keywords":null,"link":"/360/202109__khashoggigyilkossag__bunos_herceg__fordulopont__ertekek_es_erdekek","timestamp":"2021. március. 06. 16:00","title":"A szaúdi trónörökös bűnös, de Washington érdekből nem bünteti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de0a515b-4d24-4228-823a-edb64814a7cf","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A vasárnap este zárult 24 órában 82 páciens haláláról érkezett jelentés. Az egészségügyi miniszter szerint az adatok javulása az oltásoknak tudható be. ","shortLead":"A vasárnap este zárult 24 órában 82 páciens haláláról érkezett jelentés. Az egészségügyi miniszter szerint az adatok...","id":"20210308_koronavirus_jarvany_egyesult_kiralysag_halalos_aldozatok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=de0a515b-4d24-4228-823a-edb64814a7cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f31e20b5-367a-4d4e-aefa-34515968f85a","keywords":null,"link":"/vilag/20210308_koronavirus_jarvany_egyesult_kiralysag_halalos_aldozatok","timestamp":"2021. március. 08. 05:19","title":"Tavaly nyár óta nem volt ennyire kevés áldozata a koronavírusnak az Egyesült Királyságban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00c9bd42-d8bb-4d06-a532-fcd18527d888","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az adathalászok egy helyfoglalással foglalkozó vállalat számítógépes oldalán keresztül fértek hozzá az információkhoz.","shortLead":"Az adathalászok egy helyfoglalással foglalkozó vállalat számítógépes oldalán keresztül fértek hozzá az információkhoz.","id":"20210306_Hacker_lopas_legitarsasag_adathalasz_ANA_Japan_Airlines","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=00c9bd42-d8bb-4d06-a532-fcd18527d888&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56a0eea5-d722-4094-980d-82ff1d0cabac","keywords":null,"link":"/tudomany/20210306_Hacker_lopas_legitarsasag_adathalasz_ANA_Japan_Airlines","timestamp":"2021. március. 06. 15:04","title":"Két nagy japán légitársaság több százezer ügyfelének adatait lopták el hackerek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65bb1177-bf50-404c-8875-5bf945f68471","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A Naprendszer kémiai összetételének megértéséhez a periódusos rendszer legnehezebb elemeinek keletkezését vizsgálta meteoritokban mért adatok felhasználásával egy magyar vezetésű nemzetközi kutatócsoport, amely legújabb eredményeiről a Science című tudományos lapban számolt be.","shortLead":"A Naprendszer kémiai összetételének megértéséhez a periódusos rendszer legnehezebb elemeinek keletkezését vizsgálta...","id":"20210306_csfk_univerzum_legnehezebb_elemeinek_keletkezese","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=65bb1177-bf50-404c-8875-5bf945f68471&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75fea6d4-d394-4ae9-92ac-19be56fcf1e9","keywords":null,"link":"/tudomany/20210306_csfk_univerzum_legnehezebb_elemeinek_keletkezese","timestamp":"2021. március. 06. 10:03","title":"Hogyan jöttek létre az univerzum legnehezebb anyagai?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]