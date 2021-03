Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3f7d7ff5-7080-4250-9f74-1859f82ac918","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A rasszizmus vádját nem szabad szó nélkül hagyni a munkáspárti oktatásügyi árnyékminiszter szerint.","shortLead":"A rasszizmus vádját nem szabad szó nélkül hagyni a munkáspárti oktatásügyi árnyékminiszter szerint.","id":"20210308_Meghan_Markle_allitasait_kivizsgaltatna_a_Munkaspart","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3f7d7ff5-7080-4250-9f74-1859f82ac918&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ddf279d-d678-40ec-b758-972eaa2ae3fd","keywords":null,"link":"/elet/20210308_Meghan_Markle_allitasait_kivizsgaltatna_a_Munkaspart","timestamp":"2021. március. 08. 12:10","title":"Meghan Markle állításait kivizsgáltatná a Munkáspárt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39256890-f46e-411b-816d-3d1f03dff945","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Március 8-tól az általános iskolák is átálltak a tantermen kívüli online munkarendre. Az állam által erőltetett platform, a Kréta azonban nem mindenhol működik megfelelően.



","shortLead":"Március 8-tól az általános iskolák is átálltak a tantermen kívüli online munkarendre. Az állam által erőltetett...","id":"20210308_Elindult_a_Nem_tudok_belepni_a_Kretaba_verseny","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=39256890-f46e-411b-816d-3d1f03dff945&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9ca363d-2742-4523-98ff-2e2d9a6b6de8","keywords":null,"link":"/kultura/20210308_Elindult_a_Nem_tudok_belepni_a_Kretaba_verseny","timestamp":"2021. március. 08. 10:11","title":"Önnél is elindult a „Nem tudok belépni a Krétába”-verseny?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ef2e5ff-b727-40f6-918b-8b2ad48b9016","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Még várni kell a igazi tavaszra.","shortLead":"Még várni kell a igazi tavaszra.","id":"20210307_Nem_lesz_sokkal_melegebb_a_jovo_het","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7ef2e5ff-b727-40f6-918b-8b2ad48b9016&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"584d60ed-402c-43c7-b6d4-e3db0920d8b6","keywords":null,"link":"/elet/20210307_Nem_lesz_sokkal_melegebb_a_jovo_het","timestamp":"2021. március. 07. 15:51","title":"Igazi otthonmaradós idő lesz a jövő héten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e46c1be-8ece-4a85-bd30-964c50c44c20","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az FKF-nél be kellett zárni egy telephelyet a járvány miatt.","shortLead":"Az FKF-nél be kellett zárni egy telephelyet a járvány miatt.","id":"20210308_bkv_koronavirus_metro","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2e46c1be-8ece-4a85-bd30-964c50c44c20&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65fb70bd-9885-4588-b002-917f98fac5f2","keywords":null,"link":"/itthon/20210308_bkv_koronavirus_metro","timestamp":"2021. március. 08. 20:56","title":"Tüttő: Annyi a beteg a BKV-nál, hogy nem biztos, holnap is járni fog a metró","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a46b9b7-78c9-4bc2-a445-94ec841ec623","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"2022-re kell elkészülnie.","shortLead":"2022-re kell elkészülnie.","id":"20210307_Mindjart_szerkezetkesz_az_Ulloi_uti_kezilabdacsarnok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5a46b9b7-78c9-4bc2-a445-94ec841ec623&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bdd63507-6710-4cc7-aa23-6f1c12300906","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210307_Mindjart_szerkezetkesz_az_Ulloi_uti_kezilabdacsarnok","timestamp":"2021. március. 07. 18:06","title":"Mindjárt szerkezetkész az Üllői úti kézilabdacsarnok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7847eeb4-5540-46d7-8ea3-e3357bd12a8d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Vezet az ellenzék, az előny már elég a mandátumtöbbséghez is.","shortLead":"Vezet az ellenzék, az előny már elég a mandátumtöbbséghez is.","id":"20210307_Publicus_csak_a_Jobbik_erosodott_meg_az_osszefogas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7847eeb4-5540-46d7-8ea3-e3357bd12a8d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8e62e75-734c-4fb6-a46d-8a2025b8eff9","keywords":null,"link":"/itthon/20210307_Publicus_csak_a_Jobbik_erosodott_meg_az_osszefogas","timestamp":"2021. március. 07. 09:57","title":"Publicus: csak a Jobbik erősödött, meg az összefogás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c85fa36b-ec4e-4867-9d7c-5c8bb692bf63","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A jövőben nem ígérkezik könnyűnek a mutatvány, hogy a magyar kormányfő továbbra is törleszkedjen Moszkvához és Pekinghez, miközben besöpri az uniós tagság minden várt előnyét – áll a Financial Timesban megjelent véleménycikkben.","shortLead":"A jövőben nem ígérkezik könnyűnek a mutatvány, hogy a magyar kormányfő továbbra is törleszkedjen Moszkvához és...","id":"20210309_FT_Europanak_kezd_elege_lenni_Orbanbol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c85fa36b-ec4e-4867-9d7c-5c8bb692bf63&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d5cde17-d1fb-4ba0-adc0-57bee5ba6050","keywords":null,"link":"/360/20210309_FT_Europanak_kezd_elege_lenni_Orbanbol","timestamp":"2021. március. 09. 07:30","title":"FT: Európának kezd elege lenni Orbánból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d8fcb59-7225-4367-846c-4278d25b2cca","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Eltűnt két iMac modell az Apple weboldaláról, így el is indult a spekuláció. Nagy a valószínűség, hogy úgy döntöttek Cupertinóban, befejezik e két eszköz gyártását.","shortLead":"Eltűnt két iMac modell az Apple weboldaláról, így el is indult a spekuláció. Nagy a valószínűség, hogy úgy döntöttek...","id":"20210307_apple_imac_modellek_gyartas_leallitasa_frissites_miatt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7d8fcb59-7225-4367-846c-4278d25b2cca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79f86e2a-1de6-492f-9f18-8f006efa19c7","keywords":null,"link":"/tudomany/20210307_apple_imac_modellek_gyartas_leallitasa_frissites_miatt","timestamp":"2021. március. 07. 18:03","title":"Lehet, hogy végleg el kell búcsúznunk az Apple két számítógépétől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]