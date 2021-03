Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c3efa86d-f79e-4b99-a65e-f707a293f91c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy személyautóban is kár keletkezett.","shortLead":"Egy személyautóban is kár keletkezett.","id":"20210308_kigyulladt_busz_tuzoltok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c3efa86d-f79e-4b99-a65e-f707a293f91c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8297b589-1210-4232-b362-eaae8be5378b","keywords":null,"link":"/cegauto/20210308_kigyulladt_busz_tuzoltok","timestamp":"2021. március. 08. 06:34","title":"Kigyulladt egy busz Ácson, házakat is elértek a lángjai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da461045-e324-4eef-9a9a-4f076ccdce20","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az iQOO újdonságába viszonylag rövid idő alatt lehet használható energiamennyiséget tölteni.","shortLead":"Az iQOO újdonságába viszonylag rövid idő alatt lehet használható energiamennyiséget tölteni.","id":"20210308_iqoo_neo5_gyorstolto_gyorstoltes_androidos_mobil","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=da461045-e324-4eef-9a9a-4f076ccdce20&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41d88aa0-c9ee-4efc-ad21-ec18c20f822f","keywords":null,"link":"/tudomany/20210308_iqoo_neo5_gyorstolto_gyorstoltes_androidos_mobil","timestamp":"2021. március. 08. 14:03","title":"30 perc alatt 100 százalékra tölt az új androidos mobil","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c175245-74ce-446d-9abd-889e1f72c857","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az árak emelkedésének több oka is van.","shortLead":"Az árak emelkedésének több oka is van.","id":"20210309_agrarkamara_hus_tejtermek_dragulas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3c175245-74ce-446d-9abd-889e1f72c857&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1de017c2-8d7f-4d6d-8bd8-8294cd8cb002","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210309_agrarkamara_hus_tejtermek_dragulas","timestamp":"2021. március. 09. 05:29","title":"A kamara szerint elkerülhetetlen a hús- és tejtermékek drágulása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3334792c-d6e7-4fcb-80fc-889a06ef38dd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Interjút adott Navracsics Tibor, és nem tudta megmondani, hogy ma belépne-e a Fideszbe.","shortLead":"Interjút adott Navracsics Tibor, és nem tudta megmondani, hogy ma belépne-e a Fideszbe.","id":"20210309_navracsics_tibor_interju_simicska_lajos_orban_viktor","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3334792c-d6e7-4fcb-80fc-889a06ef38dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6549994-839f-434d-9ff6-2b19f4fb2292","keywords":null,"link":"/itthon/20210309_navracsics_tibor_interju_simicska_lajos_orban_viktor","timestamp":"2021. március. 09. 09:26","title":"Navracsics: Orbán nem változott, ma is tűri a vitát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1281325c-156f-40a5-8632-73eb51db9a8d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Azok szabadulhatnak, akiket legfeljebb öt év szabadságvesztésre ítéltek. A politikai foglyokat sem engedik szabadon.","shortLead":"Azok szabadulhatnak, akiket legfeljebb öt év szabadságvesztésre ítéltek. A politikai foglyokat sem engedik szabadon.","id":"20210308_burundiban_borton_amnesztia","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1281325c-156f-40a5-8632-73eb51db9a8d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89d2be06-1f3d-49be-b4d6-5819bfbf283d","keywords":null,"link":"/vilag/20210308_burundiban_borton_amnesztia","timestamp":"2021. március. 08. 21:54","title":"Burundiban elengedik a rabok csaknem 40 százalékát a börtönökből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f39fd669-9771-4d97-8ef1-77cef4bf54e4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ahány ház, annyiféle szokás – ez a home office esetében sincs másképp.","shortLead":"Ahány ház, annyiféle szokás – ez a home office esetében sincs másképp.","id":"20210308_home_office_tamogatas_kulfoldi_munka_adozas_rezsikoltseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f39fd669-9771-4d97-8ef1-77cef4bf54e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e76735c4-6069-400e-8a09-34928fed51d5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210308_home_office_tamogatas_kulfoldi_munka_adozas_rezsikoltseg","timestamp":"2021. március. 08. 11:47","title":"Megnézték, a régióban hol támogatják leginkább a home office-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae03585a-c240-42bb-be10-bcea937de9d9","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A világ első kacsacsőrűemlős-menedékét építik meg Ausztráliában a kihalással fenyegetett faj szaporodásának és regenerálódásának elősegítésére.","shortLead":"A világ első kacsacsőrűemlős-menedékét építik meg Ausztráliában a kihalással fenyegetett faj szaporodásának és...","id":"20210307_kacsacsoru_emlos_menedek_ausztralia","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ae03585a-c240-42bb-be10-bcea937de9d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"928bcc91-ee26-4631-b499-fbe5a5712e11","keywords":null,"link":"/tudomany/20210307_kacsacsoru_emlos_menedek_ausztralia","timestamp":"2021. március. 07. 14:03","title":"65 férőhelyes menedéket építenek a kacsacsőrű emlősöknek, próbálják megmenteni őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1649d24c-1120-4c8c-ac5f-1062069c90b3","c_author":"Balla Györgyi","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Az is kiderült, hogy az állam képviseletében nem a vagyonkezelő, hanem a Miniszterelnökség járt el. A Cifra-malom tavaly lett a magyar államé 159 millió forintért.","shortLead":"Az is kiderült, hogy az állam képviseletében nem a vagyonkezelő, hanem a Miniszterelnökség járt el. A Cifra-malom...","id":"20210308_tata_Ciframalom_eladas_rendorseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1649d24c-1120-4c8c-ac5f-1062069c90b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34a7794d-0ab6-4857-b370-668d63b4e95b","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210308_tata_Ciframalom_eladas_rendorseg","timestamp":"2021. március. 08. 16:14","title":"Korrupciós ügyeket vizsgáló rendőrökhöz került a tatai Cifra-malom eladásának ügye","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]