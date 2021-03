Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f3b968d3-40c4-41bb-a67b-52c5d194979b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A deepfake-technológia kiforrottságát jól mutatja, hogy hozzáértő kezekben szinte bárki arcára ráapplikálható egy másik személy fizimiskája. Alább a legújabb példa.","shortLead":"A deepfake-technológia kiforrottságát jól mutatja, hogy hozzáértő kezekben szinte bárki arcára ráapplikálható egy másik...","id":"20210309_tom_cruise_chris_hume_deepfake_technologia_tiktok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f3b968d3-40c4-41bb-a67b-52c5d194979b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05cda21d-3dbf-4e73-8093-ac73c46a271c","keywords":null,"link":"/tudomany/20210309_tom_cruise_chris_hume_deepfake_technologia_tiktok","timestamp":"2021. március. 09. 12:03","title":"Egy videós úgy átvágta a netezőket, hogy azt hitték, Tom Cruise is influenszer lett a TikTokon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c475d93-3229-4110-b91e-35ce05df33c1","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Renget embert őrizetbe vettek - jelentette a helyi média.","shortLead":"Renget embert őrizetbe vettek - jelentette a helyi média.","id":"20210307_Korhazakban_es_egyetemeken_is_razziazott_a_hadsereg_Mianmarban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7c475d93-3229-4110-b91e-35ce05df33c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e170b62c-f0f1-4542-88f7-35291b1fff05","keywords":null,"link":"/vilag/20210307_Korhazakban_es_egyetemeken_is_razziazott_a_hadsereg_Mianmarban","timestamp":"2021. március. 07. 22:02","title":"Kórházakban és egyetemeken is razziázott a hadsereg Mianmarban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ba69731-4ec4-4cc7-81ef-deba0c8eda12","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A beszélgetést kiegészítő életképek egyikében futott bele a kamerába.","shortLead":"A beszélgetést kiegészítő életképek egyikében futott bele a kamerába.","id":"20210308_Par_masodpercre_Archie_is_feltunt_Harry_herceg_es_Meghan_Markle_interjujaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1ba69731-4ec4-4cc7-81ef-deba0c8eda12&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af5a9813-a114-4c9d-a89a-86cf7e22f928","keywords":null,"link":"/elet/20210308_Par_masodpercre_Archie_is_feltunt_Harry_herceg_es_Meghan_Markle_interjujaban","timestamp":"2021. március. 08. 15:43","title":"Pár másodpercre Archie is feltűnt Harry herceg és Meghan Markle interjújában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4e2a87d-6021-4952-a967-424cd9c25b87","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Brillíroz a Microsoft mesterséges intelligenciája: képes egy szöveges Word dokumentumot képekkel feldobott PowerPoint prezentációvá alakítani.","shortLead":"Brillíroz a Microsoft mesterséges intelligenciája: képes egy szöveges Word dokumentumot képekkel feldobott PowerPoint...","id":"20210308_microsoft_transform_szoveges_word_dokumentum_kepes_powerpoint_prezentaciova_alakitasa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b4e2a87d-6021-4952-a967-424cd9c25b87&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89e0ca48-0cd6-49f9-8a9c-59763941cbed","keywords":null,"link":"/tudomany/20210308_microsoft_transform_szoveges_word_dokumentum_kepes_powerpoint_prezentaciova_alakitasa","timestamp":"2021. március. 08. 11:03","title":"Látványos PowerPoint prezentáció készülhet egy egyszerű dokumentumból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"074078df-0562-4076-9d11-5d7baab2128c","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Ma lenne 100 éves a magyar irodalom legnagyobb zsonglőre, a rímhányó Romhányi József, aki nélkül elképzelhetetlen lenne a Frédi és Béni, a Dr. Bubó, vagy a Mézga család. Íme, ez öt kedvencünk a páratlan életműből.



","shortLead":"Ma lenne 100 éves a magyar irodalom legnagyobb zsonglőre, a rímhányó Romhányi József, aki nélkül elképzelhetetlen lenne...","id":"20210308_Beszel_majd_az_utokor_Kirol__Romhanyirol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=074078df-0562-4076-9d11-5d7baab2128c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af22f28e-2751-4ef1-b6be-d0cc91f3132f","keywords":null,"link":"/kultura/20210308_Beszel_majd_az_utokor_Kirol__Romhanyirol","timestamp":"2021. március. 08. 17:22","title":"Beszél majd az utókor. Kiről? – Romhányiról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c5661d7-c721-48a6-a43f-f17a696b95e8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az üzeneteket ezúttal is a 60 év alatti krónikus betegek kapják.","shortLead":"Az üzeneteket ezúttal is a 60 év alatti krónikus betegek kapják.","id":"20210309_vakcina_oltas_sms_astrazeneca","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6c5661d7-c721-48a6-a43f-f17a696b95e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03fff050-0945-4e4a-b051-382248d6e987","keywords":null,"link":"/itthon/20210309_vakcina_oltas_sms_astrazeneca","timestamp":"2021. március. 09. 12:52","title":"Megint elkezdték kiküldeni az AstraZeneca oltásra hívó sms-eket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25892e44-2da1-4d2b-a89e-0a21d2d92f8c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A magyar állam eddig semmit sem fizetett a Covid-ellátásban való részvételért a szolgáltatónak, annak ellenére, hogy az intézmény havi elszámolást küld az Emberi Erőforrások Minisztériumának.\r

","shortLead":"A magyar állam eddig semmit sem fizetett a Covid-ellátásban való részvételért a szolgáltatónak, annak ellenére...","id":"20210307_Az_egyik_magankorhaz_mar_jelezte_ha_nem_lassul_a_jarvany_terjedese_12_heten_belul_nem_lesz_szabad_agy","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=25892e44-2da1-4d2b-a89e-0a21d2d92f8c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b4a1364-be6c-422c-b7a3-f6eed576d613","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210307_Az_egyik_magankorhaz_mar_jelezte_ha_nem_lassul_a_jarvany_terjedese_12_heten_belul_nem_lesz_szabad_agy","timestamp":"2021. március. 07. 19:36","title":"Az egyik magánkórház már jelezte: ha nem lassul a járvány terjedése, 1-2 héten belül nem lesz szabad ágy","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9b4f8c8-173c-4829-8966-bc80f57298d2","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Orbán Viktor messzire vitte Magyarországot a demokráciától, de most az európai szövetségesek ellene fordulnak, azaz az EU a jelek szerint már nem lesz olyan kényelmes fészek a feltörekvő autokraták számára, mint amilyen volt az utóbbi években. Ezt R. Daniel Kelemen, a Rutgers Egyetem politológiaprofesszora fejti ki a Washington Post vitarovatában.","shortLead":"Orbán Viktor messzire vitte Magyarországot a demokráciától, de most az európai szövetségesek ellene fordulnak, azaz...","id":"20210308_Washington_Post_Nem_Orbannak_all_a_zaszlo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b9b4f8c8-173c-4829-8966-bc80f57298d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1648e3ef-2644-4e88-89f4-e7c11cfd14c3","keywords":null,"link":"/360/20210308_Washington_Post_Nem_Orbannak_all_a_zaszlo","timestamp":"2021. március. 08. 08:30","title":"Washington Post: Orbánék távozása felrázhatja az európai politikát ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]