[{"available":true,"c_guid":"31aa5fad-1172-4e5e-b61c-49b09dcfabde","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Öt perc alatt feltölthető akkumulátort fejleszt elektromos autókhoz egy izraeli vállalkozás - jelentette a Jediót Ahronót című újság hírportálja, a ynet vasárnap.","shortLead":"Öt perc alatt feltölthető akkumulátort fejleszt elektromos autókhoz egy izraeli vállalkozás - jelentette a Jediót...","id":"20210307_Azt_igerik_ot_perc_alatt_teljesen_fel_lehet_tolteni_az_elektromos_autokat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=31aa5fad-1172-4e5e-b61c-49b09dcfabde&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83b3db16-688c-4130-b971-377bfb17134e","keywords":null,"link":"/cegauto/20210307_Azt_igerik_ot_perc_alatt_teljesen_fel_lehet_tolteni_az_elektromos_autokat","timestamp":"2021. március. 07. 17:16","title":"Azt ígérik, öt perc alatt teljesen fel lehet tölteni hamarosan az elektromos autókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a453b0b-c023-480c-80d3-1f4e7eaaf67e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A mintegy 2 tonnás sportszedán kevesebb mint 10 másodperc alatt lő ki 0-ról 200 km/h-ra. ","shortLead":"A mintegy 2 tonnás sportszedán kevesebb mint 10 másodperc alatt lő ki 0-ról 200 km/h-ra. ","id":"20210308_video_igy_uralja_az_autopalyat_a_625_loeros_uj_bmw_m5_competition","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8a453b0b-c023-480c-80d3-1f4e7eaaf67e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87561754-5b11-4344-9cdd-e911c388d1f2","keywords":null,"link":"/cegauto/20210308_video_igy_uralja_az_autopalyat_a_625_loeros_uj_bmw_m5_competition","timestamp":"2021. március. 08. 09:27","title":"Videó: így uralja az autópályát a 625 lóerős új BMW M5 Competition","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9706200c-aebf-43f0-8fdc-0266fed1459f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Csak 2002 és 2019 között egy franciaországnyi erdőség esett a fakitermelés és a mezőgazdaság áldozatául.","shortLead":"Csak 2002 és 2019 között egy franciaországnyi erdőség esett a fakitermelés és a mezőgazdaság áldozatául.","id":"20210308_esoerdok_ketharmada_tonkreteve","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9706200c-aebf-43f0-8fdc-0266fed1459f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca63caa5-816b-4d44-8840-1431289d5880","keywords":null,"link":"/zhvg/20210308_esoerdok_ketharmada_tonkreteve","timestamp":"2021. március. 08. 13:40","title":"Egy kutatás szerint a trópusi esőerdők kétharmada már megszenvedte az emberi jelenlétet ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"422d7235-d13c-4f0e-b4b1-d62c30b33859","c_author":"HVG","category":"360","description":"Az árverésre meghirdetett, majd onnan visszavont nyolcsoros vers hitelességét több József Attilával foglalkozó tudós szarkasztikusan vonta kétségbe. Még nem világos, lesz-e igazságügyi írásszakértői vizsgálat, amely kimondhatná, hogy hamisítványról van-e szó. \r

","shortLead":"Az árverésre meghirdetett, majd onnan visszavont nyolcsoros vers hitelességét több József Attilával foglalkozó tudós...","id":"202109_tundokles_es","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=422d7235-d13c-4f0e-b4b1-d62c30b33859&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"936f0d27-8433-4287-9941-a6054cfa39b7","keywords":null,"link":"/360/202109_tundokles_es","timestamp":"2021. március. 07. 16:15","title":"\"Ők fogják ceruzámat\" – Írhatta-e József Attila a botrányt kavaró nyolcsorost?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17067f7f-497e-4ead-8189-3555a855305a","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Már legalább 150 éve foglalkoztatja az emberiséget egy Mars-expedíció terve. A vörös bolygó az irodalomban, a zenében és a filmek világában is régóta inspirálja az alkotókat, sőt, ma már az üzleti világ fantáziáját is megmozgatják a szomszédos bolygóban rejlő lehetőségek.","shortLead":"Már legalább 150 éve foglalkoztatja az emberiséget egy Mars-expedíció terve. A vörös bolygó az irodalomban, a zenében...","id":"202109_marsbeli_kronika","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=17067f7f-497e-4ead-8189-3555a855305a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d497fef-1cf6-4ff3-bd70-e5196922bf6b","keywords":null,"link":"/360/202109_marsbeli_kronika","timestamp":"2021. március. 08. 14:00","title":"Verne leírta, Bowie elénekelte, Ridley Scott megrendezte - Elon Musk megvalósítja?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3695568a-ffa7-40d4-b14a-eabf2f518ba3","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az év végén lejár az előzőleg kötött szerződés, így a társaság új partnert keres. A Népszava szerint ebben most is a Hungarikum Alkusz lesz a segítségükre.","shortLead":"Az év végén lejár az előzőleg kötött szerződés, így a társaság új partnert keres. A Népszava szerint ebben most is...","id":"20210309_meszaros_lorinc_biztositas_biztosito_bkv","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3695568a-ffa7-40d4-b14a-eabf2f518ba3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43b4a40a-6076-436c-a001-878cece399cc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210309_meszaros_lorinc_biztositas_biztosito_bkv","timestamp":"2021. március. 09. 07:06","title":"Mészáros cége segít új biztosítót találni a BKV-nak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b0ba565-0b48-4771-8253-2d4faf04556f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszterelnök nőnap alkalmából külön köszönetet mondott Müller Cecília országos tiszti főorvosnak.","shortLead":"A miniszterelnök nőnap alkalmából külön köszönetet mondott Müller Cecília országos tiszti főorvosnak.","id":"20210308_Orban_Viktor_Vakcinainfo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6b0ba565-0b48-4771-8253-2d4faf04556f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb69e791-9ed0-4808-ad0f-23da6ca062bc","keywords":null,"link":"/itthon/20210308_Orban_Viktor_Vakcinainfo","timestamp":"2021. március. 08. 17:19","title":"Orbán a nőkről: \"Ők két terhet visznek a vállukon, a munka mellett a családét is\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f05aa8d6-c32d-4951-aad8-432e51bcb691","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy ilyen, újnak tűnő Mercedes GLE Coupé ára közel jár a 30 millió forinthoz.","shortLead":"Egy ilyen, újnak tűnő Mercedes GLE Coupé ára közel jár a 30 millió forinthoz.","id":"20210309_Jokora_lopott_Mercedes_akadt_fenn_Csengersimanal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f05aa8d6-c32d-4951-aad8-432e51bcb691&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f0dc3ca-959f-4e38-962b-4b54978885e5","keywords":null,"link":"/cegauto/20210309_Jokora_lopott_Mercedes_akadt_fenn_Csengersimanal","timestamp":"2021. március. 09. 10:10","title":"Kapitális luxus Mercedes akadt horogra Csengersimánál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]