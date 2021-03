Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

Különösebb károk nélkül beismerhette volna a tömeges oltás főpróbáján keletkezett hibát a kormányzat, de a maszatolós kommunikációval csak rontott a helyzeten. Bőhm Kornél kríziskommunikációs szakember szerint a hétvégi káosz paradox módon még javíthat is az oltási kedven, de az államba vetett bizalmon inkább rontott. Tiszta beszéddel kezelhették volna az oltási baklövést, csak épp ez nem az a kormány. Növelheti a koronavírus-fertőzés kockázatát a levegő magas pollentartalma egy új német kutatás szerint. Nagyobb eséllyel fertőzhet a koronavírus a pollenszezonban. A Semmelweis Egyetem rektora 3-4 hét múlva várja a járványadatok jobbra fordulását. Merkely Béla: A brit mutáns okozza a budapesti koronavírusos esetek 80-90 százalékát. Gyorsítani próbálták az engedélyeztetés folyamatát, de úgy tűnik, nem jött össze. Paksi bővítés: még mindig nem nyújtották be a gödörásási kérelmeket. Akad, aki úgy értelmezi a kormány rendeletét, hogy a bezáratott boltok nem adhatják át az ajtajukban sem a neten vásárolt termékeket a vevőknek. Mások úgy értelmezik, hogy ezt lehet. Biztos, hogy a kormányrendelet nem egyértelmű, a kormány pedig nem ad egyértelmű választ. Most akkor átadhatják-e a boltnál az online rendelt árut vagy sem? A katari világbajnokság utánig szólt a szerződése, de maga kérte, hogy mentsék fel. Löw az Eb után otthagyja a német válogatottat. Az amerikai Qualcomm jelenleg több processzoron is dolgozik, köztük azon, ami a 2022-es év androidos csúcsmobiljaiba kerülhet majd bele. Összeáll a Qualcomm és a Leica, együtt dolgoznak az új csúcsprocesszoron. Az adókedvezményekben például nagyon, csak még legalább két fontos eleme van az elektromobilitásnak. Ennyire felkészült Magyarország az elektromos autózásra.